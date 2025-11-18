Aktualizacja: 18.11.2025 21:28 Publikacja: 18.11.2025 16:55
Chevron rozważa przejęcie aktywów Łukoilu w obszarach, w których ich interesy się pokrywają
Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg
Amerykański Chevron analizuje możliwość zakupu zagranicznych aktywów Łukoilu — poinformowało agencję Reutera pięć osób zaznajomionych ze sprawą. Sankcje wobec rosyjskiej firmy miały wejść w życie 21 listopada, jednak w piątek Departament Skarbu USA wydał kilka licencji, z których jedna przedłuża o trzy tygodnie — do 13 grudnia — czas na negocjacje z Łukoilem w sprawie sprzedaży zagranicznych aktywów. Ich łączna wartość jest szacowana na 22 mld dol.
Według Reutera Chevron rozważa przejęcie aktywów Łukoilu w obszarach, w których ich interesy się pokrywają, a nie całego międzynarodowego portfela Rosjan. Koncern, obecny na wszystkich etapach łańcucha produkcji ropy naftowej i gazu, może być zainteresowany m.in. ogromnym złożem Zachodnia Kurna-2, które rosyjska firma zagospodarowuje w Iraku. Do niedawna Chevron nie prowadził znaczących operacji w tym kraju, ale ostatnio zwiększa swoją aktywność — w sierpniu 2025 r. podpisał umowy na zagospodarowanie złóż Nassirija i Balad.
W zeszłym tygodniu Łukoil ogłosił stan siły wyższej (force majeure) w przypadku złoża Zachodnia Kurna-2, po tym, jak przestał otrzymywać od rządu Iraku dofinansowanie i przydział wydobytej ropy. Władze Iraku prowadzą obecnie negocjacje z Waszyngtonem w sprawie sześciomiesięcznej licencji, która pozwoli Łukoilowi kontynuować działalność do czasu sprzedaży aktywów.
Pod wpływem sankcji USA rozpada się zagraniczne „imperium” Łukoilu, rozciągające się na 11 krajów — od Europy, przez Afrykę, po Bliski Wschód. Władze Iraku wstrzymały wszelkie płatności na rzecz Rosjan, a irackie złoże jest największym zagranicznym zasobem naftowym Łukoilu.
Irakijczycy negocjują z Białym Domem wykupienie 75 proc. udziałów w złożu — poinformowało Reutersa trzech urzędników ds. energetyki w Bagdadzie. Wykluczyli oni jednak zakup przez rząd Iraku, argumentując, że udziały są zbyt drogie dla państwowych firm.
Biuro premiera Iraku poinformowało w poniedziałek, że spotkał się on z założycielem i byłym prezesem Łukoilu, Wagitem Alekperowem, aby omówić kontynuację działalności firmy na złożu do czasu finalizacji sprzedaży. Nie wiadomo, w jakiej roli Alekperow — który opuścił Łukoil po objęciu go sankcjami na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę — prowadził negocjacje.
Łukoil posiada również udziały w złożu morskim w Nigerii, eksploatowanym także przez Chevron. Amerykański koncern ma rozbudowaną sieć stacji benzynowych w USA i mógłby być zainteresowany również stacjami Łukoilu zlokalizowanymi w kilku stanach.
Po tym, jak USA odrzuciły jako niewiarygodną ofertę szwajcarskiej firmy Gunvor, która chciała przejąć cały zagraniczny oddział Łukoilu, pojawili się inni potencjalni nabywcy.
W zeszłym tygodniu media podały, że prywatny fundusz inwestycyjny Carlyle rozważa przejęcie części aktywów Łukoilu. Jeff Currie, były dyrektor ds. badań nad surowcami w Goldman Sachs, obecnie pełni tam funkcję dyrektora ds. strategii energetycznej. Według bagdadzkich urzędników co najmniej trzy firmy są zainteresowane udziałami w Zachodniej Kurnie-2: jedna chińska i dwie zachodnie.
Chevron to jednak gracz wagi ciężkiej — pionowo zintegrowany koncern naftowo-gazowy, założony w 1879 r., zajmujący się poszukiwaniem, wydobyciem, rafinacją, marketingiem i transportem węglowodorów, produkcją i sprzedażą chemikaliów oraz wytwarzaniem energii. To druga pod względem przychodów firma naftowo-gazowa w USA, zaraz po ExxonMobil.
W oświadczeniu przesłanym do Reutersa Chevron poinformował, że przestrzega wszystkich przepisów mających zastosowanie do jego działalności i „nie komentuje spraw handlowych”.
