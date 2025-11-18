Reklama
Rozwiń
Reklama

Zachodnia Kurna-2 bez Rosjan? Chevron może przejąć największe zagraniczne aktywo Łukoilu

Jest nowy potencjalny pretendent na zagraniczne aktywa Łukoilu. To amerykański gigant paliwowo-energetyczny.

Publikacja: 18.11.2025 16:55

Chevron rozważa przejęcie aktywów Łukoilu w obszarach, w których ich interesy się pokrywają

Chevron rozważa przejęcie aktywów Łukoilu w obszarach, w których ich interesy się pokrywają

Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaki amerykański koncern paliwowo-energetyczny rozważa zakup zagranicznych aktywów Łukoilu?
  • Które inne firmy rozważają przejęcie zagranicznych aktywów Łukoilu i jakie mają powiązania z rynkiem energetycznym?
  • Dlaczego oferta szwajcarskiej firmy Gunvor na przejęcie zagranicznych aktywów Łukoilu została odrzucona przez USA?

Amerykański Chevron analizuje możliwość zakupu zagranicznych aktywów Łukoilu — poinformowało agencję Reutera pięć osób zaznajomionych ze sprawą. Sankcje wobec rosyjskiej firmy miały wejść w życie 21 listopada, jednak w piątek Departament Skarbu USA wydał kilka licencji, z których jedna przedłuża o trzy tygodnie — do 13 grudnia — czas na negocjacje z Łukoilem w sprawie sprzedaży zagranicznych aktywów. Ich łączna wartość jest szacowana na 22 mld dol.

Co interesuje Chevron? Irak, Nigeria, USA

Według Reutera Chevron rozważa przejęcie aktywów Łukoilu w obszarach, w których ich interesy się pokrywają, a nie całego międzynarodowego portfela Rosjan. Koncern, obecny na wszystkich etapach łańcucha produkcji ropy naftowej i gazu, może być zainteresowany m.in. ogromnym złożem Zachodnia Kurna-2, które rosyjska firma zagospodarowuje w Iraku. Do niedawna Chevron nie prowadził znaczących operacji w tym kraju, ale ostatnio zwiększa swoją aktywność — w sierpniu 2025 r. podpisał umowy na zagospodarowanie złóż Nassirija i Balad.

W zeszłym tygodniu Łukoil ogłosił stan siły wyższej (force majeure) w przypadku złoża Zachodnia Kurna-2, po tym, jak przestał otrzymywać od rządu Iraku dofinansowanie i przydział wydobytej ropy. Władze Iraku prowadzą obecnie negocjacje z Waszyngtonem w sprawie sześciomiesięcznej licencji, która pozwoli Łukoilowi kontynuować działalność do czasu sprzedaży aktywów.

Czytaj więcej

Łukoil ogłasza stan siły wyższej. Rosjanie wyrzuceni z Iraku
Ropa
Łukoil ogłasza stan siły wyższej. Rosjanie wyrzuceni z Iraku
Reklama
Reklama

Pod wpływem sankcji USA rozpada się zagraniczne „imperium” Łukoilu, rozciągające się na 11 krajów — od Europy, przez Afrykę, po Bliski Wschód. Władze Iraku wstrzymały wszelkie płatności na rzecz Rosjan, a irackie złoże jest największym zagranicznym zasobem naftowym Łukoilu.

Irakijczycy negocjują z Białym Domem wykupienie 75 proc. udziałów w złożu — poinformowało Reutersa trzech urzędników ds. energetyki w Bagdadzie. Wykluczyli oni jednak zakup przez rząd Iraku, argumentując, że udziały są zbyt drogie dla państwowych firm.

Biuro premiera Iraku poinformowało w poniedziałek, że spotkał się on z założycielem i byłym prezesem Łukoilu, Wagitem Alekperowem, aby omówić kontynuację działalności firmy na złożu do czasu finalizacji sprzedaży. Nie wiadomo, w jakiej roli Alekperow — który opuścił Łukoil po objęciu go sankcjami na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę — prowadził negocjacje.

Czytaj więcej

Terminal naftowy w Burgas
Ropa
Stanął eksport paliw z rafinerii Łukoilu w Bułgarii. Rosjanie już na nim nie zarobią

Łukoil posiada również udziały w złożu morskim w Nigerii, eksploatowanym także przez Chevron. Amerykański koncern ma rozbudowaną sieć stacji benzynowych w USA i mógłby być zainteresowany również stacjami Łukoilu zlokalizowanymi w kilku stanach.

Jeżeli nie Chevron, to kto?

Po tym, jak USA odrzuciły jako niewiarygodną ofertę szwajcarskiej firmy Gunvor, która chciała przejąć cały zagraniczny oddział Łukoilu, pojawili się inni potencjalni nabywcy.

Reklama
Reklama

W zeszłym tygodniu media podały, że prywatny fundusz inwestycyjny Carlyle rozważa przejęcie części aktywów Łukoilu. Jeff Currie, były dyrektor ds. badań nad surowcami w Goldman Sachs, obecnie pełni tam funkcję dyrektora ds. strategii energetycznej. Według bagdadzkich urzędników co najmniej trzy firmy są zainteresowane udziałami w Zachodniej Kurnie-2: jedna chińska i dwie zachodnie.

Czytaj więcej

Zagraniczne aktywa Łukoilu idą pod młotek. Inwestorzy giełdowi w panice
Paliwa
Zagraniczne aktywa Łukoilu idą pod młotek. Inwestorzy giełdowi w panice

Chevron to jednak gracz wagi ciężkiej — pionowo zintegrowany koncern naftowo-gazowy, założony w 1879 r., zajmujący się poszukiwaniem, wydobyciem, rafinacją, marketingiem i transportem węglowodorów, produkcją i sprzedażą chemikaliów oraz wytwarzaniem energii. To druga pod względem przychodów firma naftowo-gazowa w USA, zaraz po ExxonMobil.

W oświadczeniu przesłanym do Reutersa Chevron poinformował, że przestrzega wszystkich przepisów mających zastosowanie do jego działalności i „nie komentuje spraw handlowych”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Chevron Finanse w Firmie Aktywa Finanse sankcje Łukoil

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaki amerykański koncern paliwowo-energetyczny rozważa zakup zagranicznych aktywów Łukoilu?
  • Które inne firmy rozważają przejęcie zagranicznych aktywów Łukoilu i jakie mają powiązania z rynkiem energetycznym?
  • Dlaczego oferta szwajcarskiej firmy Gunvor na przejęcie zagranicznych aktywów Łukoilu została odrzucona przez USA?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Amerykański Chevron analizuje możliwość zakupu zagranicznych aktywów Łukoilu — poinformowało agencję Reutera pięć osób zaznajomionych ze sprawą. Sankcje wobec rosyjskiej firmy miały wejść w życie 21 listopada, jednak w piątek Departament Skarbu USA wydał kilka licencji, z których jedna przedłuża o trzy tygodnie — do 13 grudnia — czas na negocjacje z Łukoilem w sprawie sprzedaży zagranicznych aktywów. Ich łączna wartość jest szacowana na 22 mld dol.

Co interesuje Chevron? Irak, Nigeria, USA

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Więcej czasu na rozstanie z Łukoilem. Zegar tyka do 13 grudnia
Paliwa
Więcej czasu na rozstanie z Łukoilem. Zegar tyka do 13 grudnia
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Bułgarski prezydent zawetował nacjonalizację rafinerii Łukoilu. To symboliczny gest
Paliwa
Bułgarski prezydent zawetował nacjonalizację rafinerii Łukoilu. To symboliczny gest
To nie pierwszy atak na zapasy paliwa na półwyspie. Zdjęcie z drona pokazuje rosyjski skład ropy, kt
Paliwa
Ukraina uderza w energetykę Krymu. Tomahawki bliżej Kijowa
Giennadij Timczenko
Paliwa
Wiadomo, kto kupi zagraniczny majątek Łukoilu. Pozostanie wśród swoich
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Daniel Obajtek
Paliwa
Jest decyzja władz Orlenu. Chodzi o Daniela Obajtka
Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – praktyczne aspekty dla wykonawców
Materiał Promocyjny
Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – praktyczne aspekty dla wykonawców
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama