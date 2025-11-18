Z tego artykułu dowiesz się: Jaki amerykański koncern paliwowo-energetyczny rozważa zakup zagranicznych aktywów Łukoilu?

Które inne firmy rozważają przejęcie zagranicznych aktywów Łukoilu i jakie mają powiązania z rynkiem energetycznym?

Dlaczego oferta szwajcarskiej firmy Gunvor na przejęcie zagranicznych aktywów Łukoilu została odrzucona przez USA?

Amerykański Chevron analizuje możliwość zakupu zagranicznych aktywów Łukoilu — poinformowało agencję Reutera pięć osób zaznajomionych ze sprawą. Sankcje wobec rosyjskiej firmy miały wejść w życie 21 listopada, jednak w piątek Departament Skarbu USA wydał kilka licencji, z których jedna przedłuża o trzy tygodnie — do 13 grudnia — czas na negocjacje z Łukoilem w sprawie sprzedaży zagranicznych aktywów. Ich łączna wartość jest szacowana na 22 mld dol.

Co interesuje Chevron? Irak, Nigeria, USA

Według Reutera Chevron rozważa przejęcie aktywów Łukoilu w obszarach, w których ich interesy się pokrywają, a nie całego międzynarodowego portfela Rosjan. Koncern, obecny na wszystkich etapach łańcucha produkcji ropy naftowej i gazu, może być zainteresowany m.in. ogromnym złożem Zachodnia Kurna-2, które rosyjska firma zagospodarowuje w Iraku. Do niedawna Chevron nie prowadził znaczących operacji w tym kraju, ale ostatnio zwiększa swoją aktywność — w sierpniu 2025 r. podpisał umowy na zagospodarowanie złóż Nassirija i Balad.

W zeszłym tygodniu Łukoil ogłosił stan siły wyższej (force majeure) w przypadku złoża Zachodnia Kurna-2, po tym, jak przestał otrzymywać od rządu Iraku dofinansowanie i przydział wydobytej ropy. Władze Iraku prowadzą obecnie negocjacje z Waszyngtonem w sprawie sześciomiesięcznej licencji, która pozwoli Łukoilowi kontynuować działalność do czasu sprzedaży aktywów.