Meg O’Neill będzie pierwszą kobietą na stanowisku prezesa BP
Brytyjski gigant energetyczny poinformował, że jego obecny szef Murray Auchincloss ustąpi ze stanowiska niespełna dwa lata po tym, jak zastąpił Bernarda Looneya, uznanego za winnego „poważnych nadużyć” polegających na nieujawnieniu relacji ze współpracownikami – informuje BBC.
Do czasu objęcia funkcji przez Meg O’Neill, która od 2021 r. kieruje australijską spółką energetyczną Woodside Energy, obowiązki dyrektora generalnego BP będzie pełnić tymczasowo wiceprezes wykonawcza BP Carol Howle.
O’Neill rozpocznie pracę na nowym stanowisku 1 kwietnia 2026 roku.
Meg O’Neill powiedziała, że z niecierpliwością czeka na możliwość pomocy BP w tym, by „wypełniać swoją rolę w zaspokajaniu światowych potrzeb energetycznych”. Zapowiedziała też, że jej najważniejszymi zadaniami będą odbudowa pozycji rynkowego lidera koncernu, poprawa bezpieczeństwa oraz rozwój innowacji i zrównoważonego rozwoju.
Murray Auchincloss, który objął stanowisko po Bernardzie Looneyu we wrześniu 2024 r., poinformował, że już we wrześniu przekazał przewodniczącemu BP, iż jest gotów ustąpić „jeśli zostanie wskazany odpowiedni lider”. Do grudnia 2026 r. pozostanie w BP w roli doradczej.
BP pochwalił dorobek O’Neill jako prezes Woodside Energy, wskazując m.in. na przejęcie BHP Petroleum International w 2022 r. Spółka podkreśliła, że pod jej kierownictwem Woodside stało się największą firmą energetyczną notowaną na australijskiej giełdzie ASX. Przed dołączeniem do Woodside Meg O’Neill przez 23 lata pracowała na stanowiskach technicznych, operacyjnych i menedżerskich w amerykańskim koncernie energetycznym ExxonMobil z siedzibą w Teksasie.
Bernard Looney został zwolniony ze skutkiem natychmiastowym i utracił wynagrodzenie oraz świadczenia o łącznej wartości do 32,4 mln funtów (niespełna 160 mln złotych), po tym, jak przyznał, że nie był „w pełni transparentny” w kwestii swoich wcześniejszych relacji osobistych.
Rada dyrektorów BP stwierdziła, że została przez Looneya „świadomie wprowadzona w błąd”. Sam Looney oświadczył wówczas, że jest „rozczarowany sposobem, w jaki ta sytuacja została potraktowana”.
Powołanie Meg O’Neill następuje w momencie, gdy BP ogranicza inwestycje w odnawialne źródła energii i koncentruje się na zwiększaniu wydobycia ropy i gazu. W lutym koncern zapowiedział zmianę strategii pod presją części inwestorów, niezadowolonych z tego, że zyski i kurs akcji BP pozostawały w tyle za konkurencją.
Rywalizujące z BP firmy Shell oraz norweski Equinor również ograniczyły plany inwestycji w zieloną energię, a wezwanie prezydenta USA Donalda Trumpa „drill, baby, drill” dodatkowo zachęciło koncerny do inwestowania w paliwa kopalne – przypomina BBC.
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
