Brytyjski gigant energetyczny poinformował, że jego obecny szef Murray Auchincloss ustąpi ze stanowiska niespełna dwa lata po tym, jak zastąpił Bernarda Looneya, uznanego za winnego „poważnych nadużyć” polegających na nieujawnieniu relacji ze współpracownikami – informuje BBC.

Do czasu objęcia funkcji przez Meg O’Neill, która od 2021 r. kieruje australijską spółką energetyczną Woodside Energy, obowiązki dyrektora generalnego BP będzie pełnić tymczasowo wiceprezes wykonawcza BP Carol Howle.

O’Neill rozpocznie pracę na nowym stanowisku 1 kwietnia 2026 roku.

Meg O’Neill powiedziała, że z niecierpliwością czeka na możliwość pomocy BP w tym, by „wypełniać swoją rolę w zaspokajaniu światowych potrzeb energetycznych”. Zapowiedziała też, że jej najważniejszymi zadaniami będą odbudowa pozycji rynkowego lidera koncernu, poprawa bezpieczeństwa oraz rozwój innowacji i zrównoważonego rozwoju.