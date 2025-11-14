Aktualizacja: 15.11.2025 00:29 Publikacja: 14.11.2025 21:00
Amerykańska firma inwestycyjna Carlyle rozważa opcje zakupu zagranicznych aktywów Łukoilu
O zainteresowaniu Carlyle poinformowały agencję Reutera trzy źródła zaznajomione ze sprawą. Carlyle jest na wczesnym etapie analizowania możliwości zakupu aktywów, poinformowało jedno ze źródeł.
Zanim Amerykanie zaczną kompleksowe sprawdzanie aktywów (tzw. due diligence), chcą ubiegać się o licencję Białego Domu na ich kupno aktywów, poinformowało źródło, dodając, że firma wciąż może zrezygnować z pomysłu przejęcia. Według drugiego źródła firma Carlyle poinformowała już Łukoil o swoich zamiarach.
Zarówno Carlyle, jak i Łukoil nie odpowiedziały na prośbę agencji o komentarz. Jednak w piątek Łukoil ogłosił na swojej stronie internetowej, że prowadzi rozmowy „z kilkoma potencjalnymi nabywcami” w sprawie sprzedaży swoich aktywów międzynarodowych.
„Konkretna umowa zostanie ogłoszona po osiągnięciu ostatecznych porozumień i uzyskaniu niezbędnych zgód regulacyjnych” – poinformował Łukoil.
Objęty sankcjami USA koncern zapewnia, że jest w stałym kontakcie z władzami w krajach, w których prowadzi działalność, i jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości działania podczas sprzedaży i przekazywania aktywów nowym właścicielom.
Tymczasem większość krajów, gdzie obecni są Rosjanie, nie zamierza czekać i wierzyć w zapewnienia o bezpieczeństwie, lecz przejmuje rosyjskie aktywa, najczęściej na podstawie zasady o sile wyższej (force majeure).
W piątek rząd Bułgarii powołał specjalnego zarządcę rafinerii ropy naftowej Łukoil w Burgas. Będzie on nadzorował przejęcie rafinerii przez spółkę i jej sprzedaż innemu właścicielowi, poinformowała bułgarska agencja prasowa BTA, powołując się na ministra gospodarki i przemysłu Petara Diłowa. Zarządcą został Rumen Spectow, dyrektor generalny Krajowej Agencji Podatkowej.
Według bułgarskiego ministra sprawiedliwości Georgija Georgiewa specjalny zarządca zostanie wpisany do rejestru handlowego najpóźniej w poniedziałek, na kilka dni przed wejściem w życie (21 listopada) amerykańskich sankcji wobec Łukoilu. Spectow jest upoważniony do sprzedaży rafinerii w razie potrzeby; musi również zagwarantować, że „dochody ze sprzedaży przedsiębiorstwa nie zostaną przesłane do Rosji, lecz zostaną przelane na specjalne konto, z którego Łukoil będzie mógł korzystać po zniesieniu sankcji” – wyjaśnił wcześniej Diłow.
Bułgarski Parlament odrzucił wczoraj weto prezydenta kraju wobec ustawy zezwalającej rządowi na przejęcie kontroli nad rafinerią Łukoil i jej sprzedaż w celu ochrony aktywów przed zbliżającymi się sankcjami USA, donosi Reuters. Ustawa ma również na celu zapobieganie zakłóceniom w dostawach paliwa, które mogłyby wyniknąć z sankcji USA wobec rosyjskiej firmy naftowej. Stany Zjednoczone zażądały, aby Sofia wykluczyła płatności od bułgarskich firm na rzecz Łukoilu, które mogłyby trafić do Rosji.
Rafineria w Burgas jest najważniejszym aktywem w międzynarodowej sieci Łukoilu i jedyną rafinerią w Bułgarii (o wydajności 8,8 mln ton), dostarczającą krajowi ponad dwie trzecie potrzebnego paliwa. Rosyjska firma zarządza również siecią ponad 500 stacji benzynowych w kraju.
Tydzień po nałożeniu przez Waszyngton sankcji na Łukoil i Rosnieft, bułgarski parlament uchwalił ustawę o częściowym zawieszeniu eksportu produktów naftowych z kraju, aby uniknąć niedoborów paliwa.
Dzień wcześniej Asen Asenow, szef Państwowej Agencji Rezerw Strategicznych, stwierdził, że krajowe zapasy benzyny wystarczą na 35 dni, a oleju napędowego na 50. Władze mają nadzieję, że USA przedłużą o sześć miesięcy odroczenie sankcji wobec bułgarskiej rafinerii.
