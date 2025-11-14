Objęty sankcjami USA koncern zapewnia, że jest w stałym kontakcie z władzami w krajach, w których prowadzi działalność, i jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości działania podczas sprzedaży i przekazywania aktywów nowym właścicielom.

Tymczasem większość krajów, gdzie obecni są Rosjanie, nie zamierza czekać i wierzyć w zapewnienia o bezpieczeństwie, lecz przejmuje rosyjskie aktywa, najczęściej na podstawie zasady o sile wyższej (force majeure).

W piątek rząd Bułgarii powołał specjalnego zarządcę rafinerii ropy naftowej Łukoil w Burgas. Będzie on nadzorował przejęcie rafinerii przez spółkę i jej sprzedaż innemu właścicielowi, poinformowała bułgarska agencja prasowa BTA, powołując się na ministra gospodarki i przemysłu Petara Diłowa. Zarządcą został Rumen Spectow, dyrektor generalny Krajowej Agencji Podatkowej.

Weto prezydenta Bułgarii odrzucone

Według bułgarskiego ministra sprawiedliwości Georgija Georgiewa specjalny zarządca zostanie wpisany do rejestru handlowego najpóźniej w poniedziałek, na kilka dni przed wejściem w życie (21 listopada) amerykańskich sankcji wobec Łukoilu. Spectow jest upoważniony do sprzedaży rafinerii w razie potrzeby; musi również zagwarantować, że „dochody ze sprzedaży przedsiębiorstwa nie zostaną przesłane do Rosji, lecz zostaną przelane na specjalne konto, z którego Łukoil będzie mógł korzystać po zniesieniu sankcji” – wyjaśnił wcześniej Diłow.

Bułgarski Parlament odrzucił wczoraj weto prezydenta kraju wobec ustawy zezwalającej rządowi na przejęcie kontroli nad rafinerią Łukoil i jej sprzedaż w celu ochrony aktywów przed zbliżającymi się sankcjami USA, donosi Reuters. Ustawa ma również na celu zapobieganie zakłóceniom w dostawach paliwa, które mogłyby wyniknąć z sankcji USA wobec rosyjskiej firmy naftowej. Stany Zjednoczone zażądały, aby Sofia wykluczyła płatności od bułgarskich firm na rzecz Łukoilu, które mogłyby trafić do Rosji.