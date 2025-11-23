Aktualizacja: 23.11.2025 13:12 Publikacja: 23.11.2025 12:20
Sankcje doprowadziły do wstrzymania tranzytu kolejowego rosyjskiej ropy i paliw przez Litwę
Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP
„Od 21 listopada Grupa Litewskich Kolei (Lietuvos Geležinkeliai - LZD) nie będzie już realizować przewozów z udziałem Łukoilu i powiązanych firm, które podlegają sankcjom USA i Wielkiej Brytanii” - ogłosiła firma w piątek. Sankcje USA i Wielkiej Brytanii dotyczą również innego rosyjskiego giganta naftowego, Rosnieftu, ale produkty firmy nie były w ostatnich latach transportowane koleją do Królewca, informuje agencja ELTA.
W pierwszej połowie listopada Łukoil zapowiedział dywersyfikację kanałów dostaw swoich produktów naftowych do obwodu królewieckiego. Koncern oligarchy Wagita Alekpierowa zapewnił, że „Łukoil priorytetowo traktuje” znalezienie nowych szlaków dostaw produktów naftowych do rosyjskiej enklawy na terenie Unii Europejskiej. Poinformowało o tym biuro prasowe spółki w odpowiedzi na pytanie portalu kod.ru, dotyczące wpływu nowych sankcji na łańcuch dostaw w regionie.
Władze Królewca bagatelizują sytuację. Zapewniają mieszkańców milionowego obwodu, że produkty naftowe są dostarczane do obwodu drogą morską. Koleje Królewieckie potwierdzają, że tranzyt kolejowy nie jest w pełni wykorzystywany.
„Benzyna stanowi zaledwie 56 proc. naszych przewozów, a olej napędowy tylko 34 proc. W związku z tym nie w pełni wykorzystujemy przyznany nam limit. Prowadzi to do zmniejszenia wielkości limitów obliczanych przez Litwę” - wyjaśnił w październiku przedstawiciel Kolei Królewieckich.
Zapewnieniom o dostawach morzem przeczą skargi królewieckich firm transportowych na zbyt małą liczbę promów towarowych i kolejowych obsługujących enklawę. Moskwa zapowiedziała budowę nowych promów na potrzeby Królewca, ale ich budowa ruszy najszybciej w przyszłym roku, a cała inwestycja jest pisana palcem na wodzie.
Jak informuje gazeta RBK, promy zostaną zbudowane na podstawie umowy dzierżawy i będą obsługiwać trasę Ust–Ługa–Bałtijsk. Trwają prace przygotowawcze do kontraktu. „Dwa nowe promy zwiększą przepustowość na tej strategicznie ważnej trasie, zwiększą wielkość ładunków przewożonych do i z obwodu królewieckiego oraz zapewnią bezpieczeństwo transportu w regionie” - powiedział Andriej Tarasow, szef rządowej agencji Rosmorrechflot.
Promy zostaną zbudowane „według rosyjskiego projektu”. Maksymalna wartość kontraktu wynosi 30 mld rubli (1,4 mld zł). „Budowa ma być finansowana ze środków Funduszu Narodowego Dobrobytu, co zapewni preferencyjne warunki dzierżawy. Podpisanie wiążącej umowy z dostawcą promów planowane jest do końca września 2024 r. Zgodnie z warunkami zamówienia, oba promy towarowe mają być gotowe w 2028 r.” - poinformowała agencja.
Promy mają powstać w stoczni Zwiezda na Dalekim Wschodzie. Ta stocznia pracuje głównie na potrzeby rosyjskiej zbrojeniówki i projektów LNG z Arktyki. Nie wiadomo, czy promy dla Królewca nie spadną na koniec inwestycyjnej kolejki.
Tymczasem amerykańskie sankcje topią cenę rosyjskiej ropy do dennego poziomu. Zniżki na ropę Urals z dostawą do indyjskich portów potroiły się do 5-6 dol. za baryłkę w porównaniu z ropą Brent. W sierpniu dyskont wynosił 1-2 dol. Teraz sankcje USA zmusiły kluczowych nabywców do zaprzestania zakupów ropy z Rosji, podały agencji Reutera trzy źródła branżowe. Rynek oczekuje, że dostawy do Indii gwałtownie spadną, ponieważ większość rafinerii wstrzymuje zakupy rosyjskiego surowca, podały źródła.
Reliance Industries, największa prywatna rafineria w Indiach, wstrzymała import rosyjskiej ropy do swojego kompleksu Jamnagar w Gudżaracie 20 listopada, poinformował w czwartek rzecznik firmy.
Ceny rosyjskiej ropy z dostawą do portów indyjskich są zazwyczaj podawane w modelu „dostarczone z portu”, co oznacza, że są one po odliczeniu kosztów transportu i innych wydatków ponoszonych przez sprzedającego.
Ceny ropy Urals w rosyjskich portach, w formule „free-on-board”, są obecnie wyceniane na około 20 dol. za baryłkę z dyskontem w stosunku do ceny referencyjnej, w zależności od dostawy i dostawcy, poinformowali handlowcy. Większość przewozów realizowana jest statkami floty cieni, co pozwala Moskwie zachować pewną marżę dzięki różnicy w cenie.
Według handlowców, przewóz rosyjskiej ropy tankowcem Aframax, zdolnym przeładować około 700 tys. baryłek ropy w rosyjskich portach bałtyckich, kosztuje około 7,5 mln dol. w jedną stronę, podczas gdy na statku Suezmax cena wynosi 8-8,5 mln dol.
