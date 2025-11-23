Reklama
Litwa odcięła Królewiec od ropy i paliw z Rosji

Sankcje wobec rosyjskich koncernów naftowych doprowadziły do ​​wstrzymania tranzytu kolejowego rosyjskiej ropy i paliw przez Litwę. Łukoil - który zdominował królewiecki rynek, zapewnia, że ma alternatywne szlaki dostaw.

Publikacja: 23.11.2025 12:20

Sankcje doprowadziły do ​​wstrzymania tranzytu kolejowego rosyjskiej ropy i paliw przez Litwę

Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Co spowodowało wstrzymanie tranzytu rosyjskiej ropy przez Litwę?
  • Jakie są alternatywne plany Rosji na dostawy do Królewca po wprowadzeniu sankcji?
  • Kto i na jakich zasadach ma zbudować nowe promy dla Królewca?
  • Jak sankcje wpływają na ceny rosyjskiej ropy na rynku międzynarodowym?

„Od 21 listopada Grupa Litewskich Kolei (Lietuvos Geležinkeliai - LZD) nie będzie już realizować przewozów z udziałem Łukoilu i powiązanych firm, które podlegają sankcjom USA i Wielkiej Brytanii” - ogłosiła firma w piątek. Sankcje USA i Wielkiej Brytanii dotyczą również innego rosyjskiego giganta naftowego, Rosnieftu, ale produkty firmy nie były w ostatnich latach transportowane koleją do Królewca, informuje agencja ELTA.

Promów do Królewca jest za mało

W pierwszej połowie listopada Łukoil zapowiedział dywersyfikację kanałów dostaw swoich produktów naftowych do obwodu królewieckiego. Koncern oligarchy Wagita Alekpierowa zapewnił, że „Łukoil priorytetowo traktuje” znalezienie nowych szlaków dostaw produktów naftowych do rosyjskiej enklawy na terenie Unii Europejskiej. Poinformowało o tym biuro prasowe spółki w odpowiedzi na pytanie portalu kod.ru, dotyczące wpływu nowych sankcji na łańcuch dostaw w regionie.

Władze Królewca bagatelizują sytuację. Zapewniają mieszkańców milionowego obwodu, że produkty naftowe są dostarczane do obwodu drogą morską. Koleje Królewieckie potwierdzają, że tranzyt kolejowy nie jest w pełni wykorzystywany.

„Benzyna stanowi zaledwie 56 proc. naszych przewozów, a olej napędowy tylko 34 proc. W związku z tym nie w pełni wykorzystujemy przyznany nam limit. Prowadzi to do zmniejszenia wielkości limitów obliczanych przez Litwę” - wyjaśnił w październiku przedstawiciel Kolei Królewieckich.

Czytaj więcej

W Królewcu narasta strach. Pozostanie tylko jedna droga dostaw towarów
Gospodarka
W Królewcu narasta strach. Pozostanie tylko jedna droga dostaw towarów

Zapewnieniom o dostawach morzem przeczą skargi królewieckich firm transportowych na zbyt małą liczbę promów towarowych i kolejowych obsługujących enklawę. Moskwa zapowiedziała budowę nowych promów na potrzeby Królewca, ale ich budowa ruszy najszybciej w przyszłym roku, a cała inwestycja jest pisana palcem na wodzie.

Kto zbuduje nowe promy towarowe dla Królewca?

Jak informuje gazeta RBK, promy zostaną zbudowane na podstawie umowy dzierżawy i będą obsługiwać trasę Ust–Ługa–Bałtijsk. Trwają prace przygotowawcze do kontraktu. „Dwa nowe promy zwiększą przepustowość na tej strategicznie ważnej trasie, zwiększą wielkość ładunków przewożonych do i z obwodu królewieckiego oraz zapewnią bezpieczeństwo transportu w regionie” - powiedział Andriej Tarasow, szef rządowej agencji Rosmorrechflot.

Promy zostaną zbudowane „według rosyjskiego projektu”. Maksymalna wartość kontraktu wynosi 30 mld rubli (1,4 mld zł). „Budowa ma być finansowana ze środków Funduszu Narodowego Dobrobytu, co zapewni preferencyjne warunki dzierżawy. Podpisanie wiążącej umowy z dostawcą promów planowane jest do końca września 2024 r. Zgodnie z warunkami zamówienia, oba promy towarowe mają być gotowe w 2028 r.” - poinformowała agencja.

Promy mają powstać w stoczni Zwiezda na Dalekim Wschodzie. Ta stocznia pracuje głównie na potrzeby rosyjskiej zbrojeniówki i projektów LNG z Arktyki. Nie wiadomo, czy promy dla Królewca nie spadną na koniec inwestycyjnej kolejki.

Rosyjska ropa dalej tanieje

Tymczasem amerykańskie sankcje topią cenę rosyjskiej ropy do dennego poziomu. Zniżki na ropę Urals z dostawą do indyjskich portów potroiły się do 5-6 dol. za baryłkę w porównaniu z ropą Brent. W sierpniu dyskont wynosił 1-2 dol. Teraz sankcje USA zmusiły kluczowych nabywców do zaprzestania zakupów ropy z Rosji, podały agencji Reutera trzy źródła branżowe. Rynek oczekuje, że dostawy do Indii gwałtownie spadną, ponieważ większość rafinerii wstrzymuje zakupy rosyjskiego surowca, podały źródła.

Reliance Industries, największa prywatna rafineria w Indiach, wstrzymała import rosyjskiej ropy do swojego kompleksu Jamnagar w Gudżaracie 20 listopada, poinformował w czwartek rzecznik firmy.

Ceny rosyjskiej ropy z dostawą do portów indyjskich są zazwyczaj podawane w modelu „dostarczone z portu”, co oznacza, że są one po odliczeniu kosztów transportu i innych wydatków ponoszonych przez sprzedającego.

Czytaj więcej

Ta ropa kosztuje 36 dolarów za baryłkę. A chętnych coraz mniej
Ropa
Ta ropa kosztuje 36 dolarów za baryłkę. A chętnych coraz mniej

Ceny ropy Urals w rosyjskich portach, w formule „free-on-board”, są obecnie wyceniane na około 20 dol. za baryłkę z dyskontem w stosunku do ceny referencyjnej, w zależności od dostawy i dostawcy, poinformowali handlowcy. Większość przewozów realizowana jest statkami floty cieni, co pozwala Moskwie zachować pewną marżę dzięki różnicy w cenie.

Według handlowców, przewóz rosyjskiej ropy tankowcem Aframax, zdolnym przeładować około 700 tys. baryłek ropy w rosyjskich portach bałtyckich, kosztuje około 7,5 mln dol. w jedną stronę, podczas gdy na statku Suezmax cena wynosi 8-8,5 mln dol.

„Od 21 listopada Grupa Litewskich Kolei (Lietuvos Geležinkeliai - LZD) nie będzie już realizować przewozów z udziałem Łukoilu i powiązanych firm, które podlegają sankcjom USA i Wielkiej Brytanii” - ogłosiła firma w piątek. Sankcje USA i Wielkiej Brytanii dotyczą również innego rosyjskiego giganta naftowego, Rosnieftu, ale produkty firmy nie były w ostatnich latach transportowane koleją do Królewca, informuje agencja ELTA.

Promów do Królewca jest za mało

