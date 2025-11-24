Do końca roku Gazprom sprzeda Nieftiechim Saławat – swój kompleks petrochemiczny w Baszkirii, holdingowi Roschim, poinformowały gazetę Izwiestia źródła zaznajomione z planami obu firm. Umowa ma być warta 250-270 mld rubli (11,6 mld zł – 12,56 mld zł) i pozwoli monopoliście gazowemu pokryć straty związane z drastycznym spadkiem sprzedaży na rynku europejskim. Gazprom i Roschim odmówiły oficjalnego komentarza w tej sprawie.

Reklama Reklama

Gazprom jedzie na stratach

Według danych Gazpromu – Nieftiechim Saławat jest największą w swojej branży w Rosji i produkuje ponad 150 rodzajów produktów węglowodorowych, w tym benzynę, olej napędowy i paliwa ropopochodne, różne polietyleny, styren, mocznik, amoniak i inne. Według sprawozdania finansowego firmy za 2024 r., przychody wyniosły 302,8 mld rubli, co stanowi wzrost o 14 proc. w porównaniu z 2023 r. Zysk netto w tym samym okresie okazał się siedmiokrotnie niższy w ujęciu rocznym i wyniósł 4,4 mld rubli.

Przypomnijmy, że w wyniku własnych działań z pogranicza szantażu, Gazprom stracił największy i najbardziej zyskowny rynek unijny. Od stycznia do października 2025 r. rosyjski eksportowy monopolista gazowy przepompował 14,7 mld metrów sześciennych gazu na rynek Europy. To spadek o 45 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy dostawy wyniosły 26,6 mld metrów sześciennych.

Przed agresją Putina na Ukrainę, Gazprom tłoczył do Unii około 140-150 mld metrów sześciennych gazu rocznie. Do końca tego roku unijny eksport koncernu sięgnie maksymalnie 18 mld metrów sześciennych. To najmniej od pół wieku, czyli od początku lat 70., kiedy ZSRR wynegocjował swój pierwszy kontrakt na dostawy gazu do Austrii.