Do końca roku Gazprom sprzeda Nieftiechim Saławat – swój kompleks petrochemiczny w Baszkirii, holdingowi Roschim, poinformowały gazetę Izwiestia źródła zaznajomione z planami obu firm. Umowa ma być warta 250-270 mld rubli (11,6 mld zł – 12,56 mld zł) i pozwoli monopoliście gazowemu pokryć straty związane z drastycznym spadkiem sprzedaży na rynku europejskim. Gazprom i Roschim odmówiły oficjalnego komentarza w tej sprawie.
Według danych Gazpromu – Nieftiechim Saławat jest największą w swojej branży w Rosji i produkuje ponad 150 rodzajów produktów węglowodorowych, w tym benzynę, olej napędowy i paliwa ropopochodne, różne polietyleny, styren, mocznik, amoniak i inne. Według sprawozdania finansowego firmy za 2024 r., przychody wyniosły 302,8 mld rubli, co stanowi wzrost o 14 proc. w porównaniu z 2023 r. Zysk netto w tym samym okresie okazał się siedmiokrotnie niższy w ujęciu rocznym i wyniósł 4,4 mld rubli.
Przypomnijmy, że w wyniku własnych działań z pogranicza szantażu, Gazprom stracił największy i najbardziej zyskowny rynek unijny. Od stycznia do października 2025 r. rosyjski eksportowy monopolista gazowy przepompował 14,7 mld metrów sześciennych gazu na rynek Europy. To spadek o 45 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy dostawy wyniosły 26,6 mld metrów sześciennych.
Przed agresją Putina na Ukrainę, Gazprom tłoczył do Unii około 140-150 mld metrów sześciennych gazu rocznie. Do końca tego roku unijny eksport koncernu sięgnie maksymalnie 18 mld metrów sześciennych. To najmniej od pół wieku, czyli od początku lat 70., kiedy ZSRR wynegocjował swój pierwszy kontrakt na dostawy gazu do Austrii.
W kontekście utraty rynku europejskiego, strata netto Gazpromu w 2024 r. przekroczyła 1 bilion rubli (50 mld zł), co stanowi najgorszy wynik w ciągu ostatniego ćwierćwiecza działalności. W okresie styczeń-wrzesień 2025 r. strata wyniosła 170,3 mld rubli (7,91 mld zł).
Koncern jest w żałosnej sytuacji. Nie tylko spadł do roli trzeciorzędnego gracza na globalnym gazowym rynku, ale też jest potężnie zadłużony, zwalnia tysiące ludzi i ogranicza wydobycie gazu oraz inwestycje. W tej sytuacji sprzedaż zakładów petrochemicznych w Baszkirii mogłaby częściowo zmniejszyć zadłużenie państwowej spółki, które jest obecnie „dość znaczne”, jak twierdzi Siergiej Kaufman, analityk FG Finam.
Kim jest kupujący? Roschim powstał w lutym 2021 r. i do czerwca 2023 r. działał pod nazwą „Russkij Wodorod”. Firma produkuje różne związki chemiczne, w tym dwutlenek tytanu, siarczan żelaza i kwas siarkowy. Przychody za 2024 r. wyniosły 22,3 mld rubli, co stanowi wzrost o 33 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Zysk netto wzrósł prawie 15-krotnie do 1,1 mld rubli. Wzrost zysku można tłumaczyć np. produkcją na potrzeby wojny Putina, choć sama firma się z tym nie afiszuje.
Spółka holdingowa jest w 100 proc. własnością zamkniętego funduszu inwestycyjnego Kwinta, którego beneficjenci są utajnieni przed opinią publiczną i rynkiem. Według rosyjskich mediów firma jest powiązana z miliarderem Arkadijem Rotenbergiem, byłym judoką i sparingpartnerem Putina. Arkadij i Borys Rotenbergowie stali się miliarderami dzięki bliskim relacjom z rosyjskim reżimem. Obaj są wpisani od 2014 r. na sankcyjne listy Zachodu. Oznacza to, że każdy biznes, w który są zaangażowani, także podlega sankcjom. Stąd nieujawnianie udziału w posiadanych aktywach.
Od agresji Putina na Ukrainę, Roschim już przejął kilku głównych graczy rynkowych Rosji za łączną kwotę ponad 50 mld rubli. To firmy produkujące kluczowe materiały m.in. na potrzeby zbrojeń. Takie jak Kuczuksulfat, producent siarczanu sodu w Kraju Ałtajskim, Metafrax Chemicals (metanol) w Kraju Permskim czy Wołżskij Syntez z obwodu wołgogradzkiego produkujący dwusiarczek węgla i siarczanu sodu.
