Według BBC, brakuje benzyn głównie na tzw. niezależnych stacjach benzynowych, czyli nie należących do sieci paliwowych koncernów takich jak Rosnieft, Łukoil czy Gazpromnieft. Braki to efekt uderzeń ukraińskich dronów w rosyjskie rafinerie. Według Bloomberga, ataki dotknęły co trzecią rafinerię ropy naftowej w Rosji.

Co najmniej 14 celnych uderzeń odnotowano w sierpniu, osiem we wrześniu, a kolejne cztery w ciągu pierwszych dziesięciu dni października. Wczoraj dron spowodował pożar rafinerii w Ufie należącej do Banieftu (stanowi część Rosnieft).

Połowa rosyjskich rafinerii uszkodzonych

Według analizy Reutersa, Bloomberga i S&P Global Commodity Insights, co najmniej dziesięć rafinerii, w tym te nastawione na eksport, zostało częściowo lub całkowicie zamkniętych w sierpniu i wrześniu. Według szacunków BBC, ukraińskie drony od stycznia uszkodziły 21 z 38 największych rafinerii Rosji, co stanowi wzrost o 48 proc w porównaniu z całym rokiem 2024.

Reuters informuje, że w sierpniu przestoje produkcyjne w rosyjskich rafineriach osiągnęły 23 proc., co stanowi historyczny rekord, a we wrześniu jeszcze bardziej wzrosły. W październiku wielkość rafinacji ropy spadła do 4,86 mln baryłek dziennie. To o 10 proc. mniej niż w lipcu i najmniej od pięciu lat, podkreśla Bloomberg. Według Siergieja Wakulenki z berlińskiego Centrum Carnegie ds. Rosji i Eurazji, przepustowość rosyjskich rafinerii od lipca zmniejszyła się 10 proc.