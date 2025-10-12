Aktualizacja: 12.10.2025 13:57 Publikacja: 12.10.2025 13:28
Według BBC, brakuje benzyn głównie na tzw. niezależnych stacjach benzynowych, czyli nie należących do sieci paliwowych koncernów takich jak Rosnieft, Łukoil czy Gazpromnieft. Braki to efekt uderzeń ukraińskich dronów w rosyjskie rafinerie. Według Bloomberga, ataki dotknęły co trzecią rafinerię ropy naftowej w Rosji.
Co najmniej 14 celnych uderzeń odnotowano w sierpniu, osiem we wrześniu, a kolejne cztery w ciągu pierwszych dziesięciu dni października. Wczoraj dron spowodował pożar rafinerii w Ufie należącej do Banieftu (stanowi część Rosnieft).
Według analizy Reutersa, Bloomberga i S&P Global Commodity Insights, co najmniej dziesięć rafinerii, w tym te nastawione na eksport, zostało częściowo lub całkowicie zamkniętych w sierpniu i wrześniu. Według szacunków BBC, ukraińskie drony od stycznia uszkodziły 21 z 38 największych rafinerii Rosji, co stanowi wzrost o 48 proc w porównaniu z całym rokiem 2024.
Reuters informuje, że w sierpniu przestoje produkcyjne w rosyjskich rafineriach osiągnęły 23 proc., co stanowi historyczny rekord, a we wrześniu jeszcze bardziej wzrosły. W październiku wielkość rafinacji ropy spadła do 4,86 mln baryłek dziennie. To o 10 proc. mniej niż w lipcu i najmniej od pięciu lat, podkreśla Bloomberg. Według Siergieja Wakulenki z berlińskiego Centrum Carnegie ds. Rosji i Eurazji, przepustowość rosyjskich rafinerii od lipca zmniejszyła się 10 proc.
Wakulenko zauważa, że jeśli sytuacja się pogorszy, rosyjskie władze mają kilka opcji: od wprowadzenia limitów na paliwa (które już funkcjonują w wielu rejonach) po tymczasowe złagodzenie norm środowiskowych dla benzyn, co oznacza powrót do zatruwającej środowisko benzyny ołowiowej – wciąż popularnej w biednych regionach Rosji.
Ekspert uważa, że rozwój kryzysu paliwowego będzie zależał od intensywności ukraińskich ataków i zdolności produkowania dronów przez Kijów: „Ile dronów może wyprodukować Ukraina, jak często i na jaką skalę może je wystrzeliwać, i czy nadal będzie koncentrować się na rafinacji ropy, czy też wybierze inne cele? - wylicza Wakulenko cytowany przez „The Moscow Times”.
W związku ze spadkiem produkcji paliw i rosnącymi cenami benzyny w Rosji, które osiągnęły najwyższy poziom od 14 lat, w wielu regionach Rosji, a także na okupowanym Krymie i innych ukraińskich terytoriach, rosyjskie władze wprowadziły ograniczenia w sprzedaży paliw klientom indywidualnym.
Aby złagodzić kryzys, rosyjski rząd wprowadził też zakaz eksportu benzyny i oleju napędowego, zwiększył zakupy paliw z Białorusi – która produkuje je z rosyjskiej ropy (!). Według doniesień „Kommiersanta” kryzys jest tak poważny, że Kreml przygotowuje się do rozpoczęcia importu paliw z Chin, Singapuru i Korei Południowej. Z czego te kraje produkują paliwa? Z rosyjskiej ropy, której zapasy zgromadziły po niskich cenach, dzięki wojnie rozpętanej przez Putina.
