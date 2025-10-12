Reklama

W dwóch trzecich Rosji brakuje benzyn. Limity, talony, kolejki

Z 82 rosyjskich regionów, co najmniej w 51 brakuje paliw na stacjach. Brak ich także na wszystkich okupowanych przez rosyjskiego agresora terytoriach Ukrainy. To efekt celnych uderzeń ukraińskich dronów. Wczoraj dron spowodował pożar rafinerii z Ufie oddalonej od Ukrainy o 1400 km.

Publikacja: 12.10.2025 13:28

W dwóch trzecich Rosji brakuje benzyn. Limity, talony, kolejki

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Według BBC, brakuje benzyn głównie na tzw. niezależnych stacjach benzynowych, czyli nie należących do sieci paliwowych koncernów takich jak Rosnieft, Łukoil czy Gazpromnieft. Braki to efekt uderzeń ukraińskich dronów w rosyjskie rafinerie. Według Bloomberga, ataki dotknęły co trzecią rafinerię ropy naftowej w Rosji.

Co najmniej 14 celnych uderzeń odnotowano w sierpniu, osiem we wrześniu, a kolejne cztery w ciągu pierwszych dziesięciu dni października. Wczoraj dron spowodował pożar rafinerii w Ufie należącej do Banieftu (stanowi część Rosnieft).

Połowa rosyjskich rafinerii uszkodzonych

Według analizy Reutersa, Bloomberga i S&P Global Commodity Insights, co najmniej dziesięć rafinerii, w tym te nastawione na eksport, zostało częściowo lub całkowicie zamkniętych w sierpniu i wrześniu. Według szacunków BBC, ukraińskie drony od stycznia uszkodziły 21 z 38 największych rafinerii Rosji, co stanowi wzrost o 48 proc w porównaniu z całym rokiem 2024.

Reuters informuje, że w sierpniu przestoje produkcyjne w rosyjskich rafineriach osiągnęły 23 proc., co stanowi historyczny rekord, a we wrześniu jeszcze bardziej wzrosły. W październiku wielkość rafinacji ropy spadła do 4,86 mln baryłek dziennie. To o 10 proc. mniej niż w lipcu i najmniej od pięciu lat, podkreśla Bloomberg. Według Siergieja Wakulenki z berlińskiego Centrum Carnegie ds. Rosji i Eurazji, przepustowość rosyjskich rafinerii od lipca zmniejszyła się 10 proc.

Czytaj więcej

Rafineria w stolicy Baszkirii Ufie, która prawdopodobnie stała się celem ataków ukraińskich dronów
Ropa
Ukraińskie drony uderzyły w rafinerię leżącą 1340 km od Ukrainy. Potężny pożar
Reklama
Reklama

Wakulenko zauważa, że jeśli sytuacja się pogorszy, rosyjskie władze mają kilka opcji: od wprowadzenia limitów na paliwa (które już funkcjonują w wielu rejonach) po tymczasowe złagodzenie norm środowiskowych dla benzyn, co oznacza powrót do zatruwającej środowisko benzyny ołowiowej – wciąż popularnej w biednych regionach Rosji.

Rosja chce importować benzynę z... Chin

Ekspert uważa, że rozwój kryzysu paliwowego będzie zależał od intensywności ukraińskich ataków i zdolności produkowania dronów przez Kijów: „Ile dronów może wyprodukować Ukraina, jak często i na jaką skalę może je wystrzeliwać, i czy nadal będzie koncentrować się na rafinacji ropy, czy też wybierze inne cele? - wylicza Wakulenko cytowany przez „The Moscow Times”.

Czytaj więcej

Krym pozostał bez benzyny. W Rosji limity: po 10-20 litrów na jednego kierowcę
Paliwa
Krym pozostał bez benzyny. W Rosji limity: po 10-20 litrów na jednego kierowcę

W związku ze spadkiem produkcji paliw i rosnącymi cenami benzyny w Rosji, które osiągnęły najwyższy poziom od 14 lat, w wielu regionach Rosji, a także na okupowanym Krymie i innych ukraińskich terytoriach, rosyjskie władze wprowadziły ograniczenia w sprzedaży paliw klientom indywidualnym.

Aby złagodzić kryzys, rosyjski rząd wprowadził też zakaz eksportu benzyny i oleju napędowego, zwiększył zakupy paliw z Białorusi – która produkuje je z rosyjskiej ropy (!). Według doniesień „Kommiersanta” kryzys jest tak poważny, że Kreml przygotowuje się do rozpoczęcia importu paliw z Chin, Singapuru i Korei Południowej. Z czego te kraje produkują paliwa? Z rosyjskiej ropy, której zapasy zgromadziły po niskich cenach, dzięki wojnie rozpętanej przez Putina.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Surowce Paliwa benzyna Rosjanie

Według BBC, brakuje benzyn głównie na tzw. niezależnych stacjach benzynowych, czyli nie należących do sieci paliwowych koncernów takich jak Rosnieft, Łukoil czy Gazpromnieft. Braki to efekt uderzeń ukraińskich dronów w rosyjskie rafinerie. Według Bloomberga, ataki dotknęły co trzecią rafinerię ropy naftowej w Rosji.

Co najmniej 14 celnych uderzeń odnotowano w sierpniu, osiem we wrześniu, a kolejne cztery w ciągu pierwszych dziesięciu dni października. Wczoraj dron spowodował pożar rafinerii w Ufie należącej do Banieftu (stanowi część Rosnieft).

Pozostało jeszcze 84% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Krym pozostał bez benzyny. W Rosji limity: po 10-20 litrów na jednego kierowcę
Paliwa
Krym pozostał bez benzyny. W Rosji limity: po 10-20 litrów na jednego kierowcę
Pogłębia się kryzys paliwowy w Rosji. Prywatne stacje się zamykają
Paliwa
Pogłębia się kryzys paliwowy w Rosji. Prywatne stacje się zamykają
Transnieft
Paliwa
Transnieft zamyka magazyny paliw i ostrzega rosyjskie koncerny
Zmiany w zarządzie Orlenu. Odwołano dwie osoby
Paliwa
Zmiany w zarządzie Orlenu. Odwołano dwie osoby
Na wielu rosyjskich stacjach brakuje już paliw. Kreml liczy na dostawy z Chin
Paliwa
Kryzys paliwowy w Rosji. Rekordowa drożyzna i braki na stacjach
Reklama
Reklama
e-Wydanie