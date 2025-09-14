Reklama

Ukraińskie drony uderzyły w rafinerię leżącą 1340 km od Ukrainy. Potężny pożar

Rosjanie wciąż gaszą pożar w Ufie w jednej z największych rafinerii Rosji. Zakład przerwał pracę. Potężny ogień pojawił się po sobotnim celnym ataku ukraińskich dronów. Rafineria w Ufie znajduje się 1340 km od granic Ukrainy.

Publikacja: 14.09.2025 12:54

Rafineria w stolicy Baszkirii Ufie, która prawdopodobnie stała się celem ataków ukraińskich dronów

Rafineria w stolicy Baszkirii Ufie, która prawdopodobnie stała się celem ataków ukraińskich dronów

Foto: Adobe Stock

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były skutki ataku ukraińskich dronów na rafinerię w Ufie?
  • Dlaczego Kreml ukrywa informacje o zaatakowanych zakładach petrochemicznych?
  • Jakie są reakcje władz oraz mieszkańców na atak i jego skutki?
  • Dlaczego atak na rafinerię w Ufie budzi niepokój wśród Rosjan?

Kreml nie informuje, o które zakłady petrochemiczne chodzi. Informacja, która została upubliczniona, pochodzi od władz Baszkirii. Według nich co najmniej dwa drony „o charakterze lotniczym” zaatakowały rafinerię w stolicy republiki – Ufie. Pierwszy dron miał zostać zestrzelony przez „siły bezpieczeństwa” przedsiębiorstwa bronią strzelecką.

Czytaj więcej

Pracownicy Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych usuwają gruz w miejscu wybuchu w zakładzie produkcyj
Ropa
Rosja płonie coraz mocniej. Teraz terminal LNG i kolejna rafineria

„Bezzałogowy statek powietrzny został uszkodzony i spadł na teren zakładu. Nie było ofiar. Teren produkcyjny uległ niewielkim uszkodzeniom, wybuchł pożar” – poinformował gubernator Radij Chabirow w oświadczeniu na portalu społecznościowym. Stwierdził, że zestrzelono również drugi dron. Skutki jego uderzenia „są nadal oceniane”.

Ukraińskie drony nad Ufą

Gubernator nie sprecyzował ani skali pożaru, ani rozmiaru uszkodzeń, ani tego, która rafineria ropy naftowej w Ufie została zaatakowana. Sami mieszkańcy jednak dobrze wiedzą, że chodzi o tę największą – należącą do Rosnieftu. W internecie publikują zdjęcia i filmiki płonącego zakładu. Słup czarnego dymu i płomienie unoszą się nad zakładami Nowoil należącymi do Basznieft-Nowoil – spółki-córki Rosnieftu, największego koncernu paliwowego Rosji.

Jak informuje „The Moscow Times”, przedsiębiorstwo to, według własnych otwartych danych produkujące około 10 proc. rosyjskiej benzyny wysokooktanowej i ponad 7 proc. oleju napędowego, wraz z Basznieft-Ufaneftekhim i Basznieft-UNPZ, jest częścią kompleksu rafineryjnego PAO ANK Basznieft (należącego do Rosnieftu).

Lotnisko w Ufie zamknięte, odłączony internet

Tym, co podkreślają rosyjskie media, jest fakt, że zaatakowana rafineria znajduje się około 1340 km od Ukrainy. Ropę do przerobu pozyskuje z Syberii Zachodniej i złoża Tujmazinskoje, produkując oprócz benzyny i olejów silnikowych również niskosiarkowe paliwo lotnicze i dieslowskie, olej opałowy i inne produkty naftowe, w tym wszelkiego rodzaju bitumy. Zdolność przetwórcza przedsiębiorstwa wynosi 7,4 mln ton.

Czytaj więcej

Rosyjski biznes do Kremla: Chcieliście wojny, to płaćcie
Biznes
Rosyjski biznes do Kremla: Chcieliście wojny, to płaćcie

Na krótko przed atakiem Rosawiacja (rosyjski urząd lotnictwa cywilnego – red.) ogłosiła zamknięcie lotniska w Ufie dla przyjmowania i odlotów lotów cywilnych, aby „zapewnić bezpieczeństwo” lotów. Mniej więcej w tym samym czasie w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się doniesienia o przerwach w dostępie do mobilnego internetu w Ufie.

Poprzedni nalot na teren Rosnieftu w Ufie miał miejsce w nocy 3 marca. Według ukraińskich analityków instytutu OSINT, drony zaatakowały wówczas jednostkę L-24-7 na terenie jednej z rafinerii w Ufie. Ponadto, jak podano, doszło do „bezpośredniego trafienia w magazyny produktów naftowych, co doprowadziło do pożaru na dużą skalę i zniszczenia części infrastruktury technologicznej przedsiębiorstwa”. Mowa o dwóch pionowych stalowych zbiornikach oraz głównych rurociągach do transportu surowców. Analitycy zauważyli również eksplozję trzeciego zbiornika.

Trafiona została kolumna do rafinacji ropy

Tym razem uderzenie poszło w same instalacje rafineryjne. Jak informuje ukraińska agencja UNIAN za źródłem w Głównym Zarządzie Wywiadu Ukrainy, po uderzeniu dronów kamikaze na terenie zakładu doszło do potężnych eksplozji i wybuchł pożar na dużą skalę. W wyniku eksplozji dużym uszkodzeniom uległa m.in. kolumna próżniowa rafinerii ropy naftowej.

Czytaj więcej

Pożar w największym terminalu naftowym Rosji. Ukraińskie drony trafiły w cel
Ropa
Pożar w największym terminalu naftowym Rosji. Ukraińskie drony trafiły w cel

Według źródła, mieszkańcy informowali w mediach społecznościowych o przelocie dronów nad miastem, po czym słychać było eksplozje i na terenie rafinerii wybuchł pożar. Republika wprowadziła tryb „zagrożenia ze strony bezzałogowych statków powietrznych”, lotnisko w Ufie zawiesiło działalność, a w samym mieście odłączono internet mobilny. Fakt, że Ukraińcy mogą uderzać celnie w tak odległe obiekty, budzi coraz większy niepokój już nie tylko wśród reżimu, ale i zwykłych Rosjan.

