Rafineria w stolicy Baszkirii Ufie, która prawdopodobnie stała się celem ataków ukraińskich dronów
Kreml nie informuje, o które zakłady petrochemiczne chodzi. Informacja, która została upubliczniona, pochodzi od władz Baszkirii. Według nich co najmniej dwa drony „o charakterze lotniczym” zaatakowały rafinerię w stolicy republiki – Ufie. Pierwszy dron miał zostać zestrzelony przez „siły bezpieczeństwa” przedsiębiorstwa bronią strzelecką.
„Bezzałogowy statek powietrzny został uszkodzony i spadł na teren zakładu. Nie było ofiar. Teren produkcyjny uległ niewielkim uszkodzeniom, wybuchł pożar” – poinformował gubernator Radij Chabirow w oświadczeniu na portalu społecznościowym. Stwierdził, że zestrzelono również drugi dron. Skutki jego uderzenia „są nadal oceniane”.
Gubernator nie sprecyzował ani skali pożaru, ani rozmiaru uszkodzeń, ani tego, która rafineria ropy naftowej w Ufie została zaatakowana. Sami mieszkańcy jednak dobrze wiedzą, że chodzi o tę największą – należącą do Rosnieftu. W internecie publikują zdjęcia i filmiki płonącego zakładu. Słup czarnego dymu i płomienie unoszą się nad zakładami Nowoil należącymi do Basznieft-Nowoil – spółki-córki Rosnieftu, największego koncernu paliwowego Rosji.
Jak informuje „The Moscow Times”, przedsiębiorstwo to, według własnych otwartych danych produkujące około 10 proc. rosyjskiej benzyny wysokooktanowej i ponad 7 proc. oleju napędowego, wraz z Basznieft-Ufaneftekhim i Basznieft-UNPZ, jest częścią kompleksu rafineryjnego PAO ANK Basznieft (należącego do Rosnieftu).
Tym, co podkreślają rosyjskie media, jest fakt, że zaatakowana rafineria znajduje się około 1340 km od Ukrainy. Ropę do przerobu pozyskuje z Syberii Zachodniej i złoża Tujmazinskoje, produkując oprócz benzyny i olejów silnikowych również niskosiarkowe paliwo lotnicze i dieslowskie, olej opałowy i inne produkty naftowe, w tym wszelkiego rodzaju bitumy. Zdolność przetwórcza przedsiębiorstwa wynosi 7,4 mln ton.
Na krótko przed atakiem Rosawiacja (rosyjski urząd lotnictwa cywilnego – red.) ogłosiła zamknięcie lotniska w Ufie dla przyjmowania i odlotów lotów cywilnych, aby „zapewnić bezpieczeństwo” lotów. Mniej więcej w tym samym czasie w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się doniesienia o przerwach w dostępie do mobilnego internetu w Ufie.
Poprzedni nalot na teren Rosnieftu w Ufie miał miejsce w nocy 3 marca. Według ukraińskich analityków instytutu OSINT, drony zaatakowały wówczas jednostkę L-24-7 na terenie jednej z rafinerii w Ufie. Ponadto, jak podano, doszło do „bezpośredniego trafienia w magazyny produktów naftowych, co doprowadziło do pożaru na dużą skalę i zniszczenia części infrastruktury technologicznej przedsiębiorstwa”. Mowa o dwóch pionowych stalowych zbiornikach oraz głównych rurociągach do transportu surowców. Analitycy zauważyli również eksplozję trzeciego zbiornika.
Tym razem uderzenie poszło w same instalacje rafineryjne. Jak informuje ukraińska agencja UNIAN za źródłem w Głównym Zarządzie Wywiadu Ukrainy, po uderzeniu dronów kamikaze na terenie zakładu doszło do potężnych eksplozji i wybuchł pożar na dużą skalę. W wyniku eksplozji dużym uszkodzeniom uległa m.in. kolumna próżniowa rafinerii ropy naftowej.
Według źródła, mieszkańcy informowali w mediach społecznościowych o przelocie dronów nad miastem, po czym słychać było eksplozje i na terenie rafinerii wybuchł pożar. Republika wprowadziła tryb „zagrożenia ze strony bezzałogowych statków powietrznych”, lotnisko w Ufie zawiesiło działalność, a w samym mieście odłączono internet mobilny. Fakt, że Ukraińcy mogą uderzać celnie w tak odległe obiekty, budzi coraz większy niepokój już nie tylko wśród reżimu, ale i zwykłych Rosjan.
