Aktualizacja: 23.09.2025 13:20 Publikacja: 23.09.2025 12:55
Foto: Bloomberg
W ostatnich tygodniach Ukraina nasiliła ataki dronów na rosyjską infrastrukturę energetyczną, atakując rafinerie i terminale eksportowe, aby zmniejszyć dochody Moskwy z eksportu i spowodować wzrost społecznego niezadowolenia. Tego ostatniego rosyjski reżim boi się najbardziej.
Jak informuje we wtorek agencja Reutera, ataki, w tym dzisiejszy na obiekty na okupowanym Krymie, zmniejszyły rosyjskie moce rafineryjne o blisko jedną piątą i ograniczyły eksport z kluczowych portów. A to z kolei wymusiło ograniczenia przerobu ropy i spadek podaży.
Rosja ma wciąż dużą nadwyżkę oleju napędowego, ale produkcja benzyn kuleje. Sytuację widać naocznie na rosyjskich stacjach benzynowych. Daleki Wschód i Krym były pierwszymi terytoriami, gdzie już w sierpniu zabrakło paliw. Podobne problemy pojawiły się w regionie nadwołżańskim, a także w południowej i centralnej Rosji, jak podają źródła Reutera.
Czytaj więcej
Rosyjski monopolista w rurociągowym transporcie oraz eksporcie ropy i paliw przestał przyjmować o...
Gleb Nikitin, gubernator obwodu niżnonowogrodzkiego nad Wołgą, poinformował w poniedziałek, że „tymczasowe” zakłócenia na stacjach benzynowych są związane z łańcuchami dostaw w całym regionie. „Wszystko powinno wrócić do normy w najbliższych dniach” – zapewnił urzędnik.
Nic jednak na to nie wskazuje. Agencja Reuters rozmawiała z pięcioma handlowcami i sprzedawcami detalicznymi na rosyjskim rynku paliw. Źródła podały, że problemy są szczególnie dotkliwe dla prywatnych stacji paliw, które nie są częścią koncernów naftowych i które nie otrzymują wystarczającej ilości paliw z powodu cięć w rafinacji.
Prywatni właściciele stacji mają też trudności z gromadzeniem zapasów benzyn z powodu wysokich stóp procentowych wynoszących 17 proc. To odcina sektor od kredytów obrotowych, twierdzą handlowcy i detaliści. To poważny problem, bowiem udział niezależnych stacji paliw w całym rynku Rosji wynosi około 40 proc.
Czytaj więcej
Rosjanie wciąż gaszą pożar w Ufie w jednej z największych rafinerii Rosji. Zakład przerwał pracę....
„Kierownik podjął decyzję o zamknięciu stacji benzynowej, ponieważ nie było benzyny. Stacja w sąsiedniej wsi również została zamknięta, a w innych również zabrakło benzyny” – potwierdził pracownik stacji benzynowej w obwodzie biełgorodzkim.
Jak podkreśla Reuters, rosyjska gospodarka do tej pory „opierała się fali zachodnich sankcji”, ale obecnie coraz silniej zwalnia. Najgorsza sytuacja jest w górnictwie, gdzie rośnie liczba bankructw i zamknięć kopalń, po tym, jak eksport gwałtownie spadł.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W ostatnich tygodniach Ukraina nasiliła ataki dronów na rosyjską infrastrukturę energetyczną, atakując rafinerie i terminale eksportowe, aby zmniejszyć dochody Moskwy z eksportu i spowodować wzrost społecznego niezadowolenia. Tego ostatniego rosyjski reżim boi się najbardziej.
Jak informuje we wtorek agencja Reutera, ataki, w tym dzisiejszy na obiekty na okupowanym Krymie, zmniejszyły rosyjskie moce rafineryjne o blisko jedną piątą i ograniczyły eksport z kluczowych portów. A to z kolei wymusiło ograniczenia przerobu ropy i spadek podaży.
Rosyjski monopolista w rurociągowym transporcie oraz eksporcie ropy i paliw przestał przyjmować od producentów r...
Magdalena Bartoś pożegnała się ze stanowiskiem wiceprezesa ds. finansowych, a Artur Osuchowski z funkcją członka...
Hurtowe ceny benzyny w Rosji biją rekordy drożyzny po serii ataków dronów na rosyjskie rafinerie. Cztery zakłady...
Rosja wprowadziła na części swojego terytorium kartki na benzynę. Kartki dostały tylko firmy i instytucje. Od po...
Kreml uważa, że Łukoil objętego sankcjami oligarchy Wagita Alekpierowa, jest w Bułgarii obiektem prześladowania....
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas