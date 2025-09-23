W ostatnich tygodniach Ukraina nasiliła ataki dronów na rosyjską infrastrukturę energetyczną, atakując rafinerie i terminale eksportowe, aby zmniejszyć dochody Moskwy z eksportu i spowodować wzrost społecznego niezadowolenia. Tego ostatniego rosyjski reżim boi się najbardziej.

Jak informuje we wtorek agencja Reutera, ataki, w tym dzisiejszy na obiekty na okupowanym Krymie, zmniejszyły rosyjskie moce rafineryjne o blisko jedną piątą i ograniczyły eksport z kluczowych portów. A to z kolei wymusiło ograniczenia przerobu ropy i spadek podaży.

Gdzie brakuje benzyn w Rosji?

Rosja ma wciąż dużą nadwyżkę oleju napędowego, ale produkcja benzyn kuleje. Sytuację widać naocznie na rosyjskich stacjach benzynowych. Daleki Wschód i Krym były pierwszymi terytoriami, gdzie już w sierpniu zabrakło paliw. Podobne problemy pojawiły się w regionie nadwołżańskim, a także w południowej i centralnej Rosji, jak podają źródła Reutera.

Gleb Nikitin, gubernator obwodu niżnonowogrodzkiego nad Wołgą, poinformował w poniedziałek, że „tymczasowe” zakłócenia na stacjach benzynowych są związane z łańcuchami dostaw w całym regionie. „Wszystko powinno wrócić do normy w najbliższych dniach” – zapewnił urzędnik.