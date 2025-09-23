Reklama

Pogłębia się kryzys paliwowy w Rosji. Prywatne stacje się zamykają

Skuteczne ataki ukraińskich dronów powodują coraz większe problemy w rosyjskim sektorze paliwowym. Coraz więcej tzw. niezależnych stacji benzynowych zamyka się z braku benzyn. A to one stanowią 40 proc. wszystkich stacji w Rosji.

Publikacja: 23.09.2025 12:55

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

W ostatnich tygodniach Ukraina nasiliła ataki dronów na rosyjską infrastrukturę energetyczną, atakując rafinerie i terminale eksportowe, aby zmniejszyć dochody Moskwy z eksportu i spowodować wzrost społecznego niezadowolenia. Tego ostatniego rosyjski reżim boi się najbardziej.

Jak informuje we wtorek agencja Reutera, ataki, w tym dzisiejszy na obiekty na okupowanym Krymie, zmniejszyły rosyjskie moce rafineryjne o blisko jedną piątą i ograniczyły eksport z kluczowych portów. A to z kolei wymusiło ograniczenia przerobu ropy i spadek podaży.

Gdzie brakuje benzyn w Rosji?

Rosja ma wciąż dużą nadwyżkę oleju napędowego, ale produkcja benzyn kuleje. Sytuację widać naocznie na rosyjskich stacjach benzynowych. Daleki Wschód i Krym były pierwszymi terytoriami, gdzie już w sierpniu zabrakło paliw. Podobne problemy pojawiły się w regionie nadwołżańskim, a także w południowej i centralnej Rosji, jak podają źródła Reutera.

Gleb Nikitin, gubernator obwodu niżnonowogrodzkiego nad Wołgą, poinformował w poniedziałek, że „tymczasowe” zakłócenia na stacjach benzynowych są związane z łańcuchami dostaw w całym regionie. „Wszystko powinno wrócić do normy w najbliższych dniach” – zapewnił urzędnik.

Nic jednak na to nie wskazuje. Agencja Reuters rozmawiała z pięcioma handlowcami i sprzedawcami detalicznymi na rosyjskim rynku paliw. Źródła podały, że problemy są szczególnie dotkliwe dla prywatnych stacji paliw, które nie są częścią koncernów naftowych i które nie otrzymują wystarczającej ilości paliw z powodu cięć w rafinacji.

Prywatne stacje nie mają pieniędzy

Prywatni właściciele stacji mają też trudności z gromadzeniem zapasów benzyn z powodu wysokich stóp procentowych wynoszących 17 proc. To odcina sektor od kredytów obrotowych, twierdzą handlowcy i detaliści. To poważny problem, bowiem udział niezależnych stacji paliw w całym rynku Rosji wynosi około 40 proc.

„Kierownik podjął decyzję o zamknięciu stacji benzynowej, ponieważ nie było benzyny. Stacja w sąsiedniej wsi również została zamknięta, a w innych również zabrakło benzyny” – potwierdził pracownik stacji benzynowej w obwodzie biełgorodzkim.

Jak podkreśla Reuters, rosyjska gospodarka do tej pory „opierała się fali zachodnich sankcji”, ale obecnie coraz silniej zwalnia. Najgorsza sytuacja jest w górnictwie, gdzie rośnie liczba bankructw i zamknięć kopalń, po tym, jak eksport gwałtownie spadł.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Rosja Surowce Paliwa deficyt

