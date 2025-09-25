Aksionow dodał, że jest „w bezpośrednim kontakcie z agencjami federalnymi” i zaapelował do mieszkańców i turystów Krymu o „cierpliwość”.

Dzień wcześniej inny rosyjski urzędnik władz okupacyjnych – Michaił Razwożajew, tymczasowy mer Sewastopola, poinformował o przerwach w dostawach benzyny AI-92 i AI-95.

„Widzę, że nie cichną wasze pytania o benzynę. Najważniejsze brzmi: dlaczego występują niedobory w dostawach popularnych benzyn AI-92 i AI-95??” – zaczął swój wpis na portalu społecznościowym Razwożajew. I wytłumaczył narodowi: „ci, którzy czytają wiadomości federalne, rozumieją sytuację w rafineriach”. Razwożajew przypomniał, że paliwo jest dostarczane na Półwysep Krymski drogą morską, a wszelkie ograniczenia „zakłócają harmonogram dostaw”.

„Dla transportu publicznego, karetek pogotowia, straży pożarnej i innych służb istnieje nietykalny zapas paliwa. Dlatego nie ma tu żadnych problemów i nie będzie ich. Prosimy o zachowanie spokoju. Nadal ręcznie rozwiązujemy problem z zaopatrzeniem w paliwo” – zapewnia urzędnik.

Brakuje paliw na południu Rosji

Od końca lipca do 22 września po udanych atakach Ukrainy na rosyjskie rafinerie i magazyny paliw liczba czynnych stacji benzynowych zmniejszyła się w całej Rosji oficjalnie o 2,6 proc. (360 stacji). Jaka jest rzeczywista skala problemu, nie wiadomo. Największe trudności odnotowano w Południowym Okręgu Federalnym, gdzie ponad 220 stacji, czyli 14,2 proc. ogółu w regionie, wstrzymało sprzedaż paliw. W obwodzie rostowskim, Mari El i Żydowskim Obwodzie Autonomicznym 14 proc. stacji zaprzestało działalności.