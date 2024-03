Do Wielkanocy ceny paliw na stacjach mogą się zmienić o kilka groszy

W ostatnim tygodniu na polskich stacjach wzrosły jednie ceny benzyny Pb95 - wynika z najnowszych danych portalu e-petrol.pl. Kierowcy muszą średnio płacić 6,51 zł za litr tego paliwa. To o 8 gr więcej niż przed tygodniem. Na tym samym poziomie pozostały za to ceny benzyny Pb98, diesla i autogazu. Tym samym dziś wynoszą odpowiednio: 7,09 zł, 6,69 zł oraz 2,89 zł.

Reklama

Czytaj więcej Paliwa Dodatków bio w benzynach i oleju napędowym przybywa To konsekwencja regulacji. Coraz większe koszty ponoszą firmy handlujące paliwami, co z czasem może też znaleźć odzwierciedlenie w cenach na stacjach.

Oczywiście w różnych regionach naszego kraju potrafią one być dość mocno zróżnicowane. Benzyna Pb95 najtańsza jest w woj. wielkopolskim (6,43 zł), a najdroższa w woj. mazowieckim (6,67 zł). Z kolei za olej napędowy najmniej płacą kierowcy w woj. łódzkim (6,6 zł), a najwięcej w woj. lubelskim (6,86 zł). Wreszcie w odniesieniu do autogazu brzegowe ceny wyznaczają woj. łódzkie (2,75 zł) i woj. lubuskie (2,97 zł).

Jak będzie w kolejnych dniach? - Do Wielkanocy spodziewam się niewielkich zmian cen paliw na polskich stacjach, bo co najwyżej rzędu 3-4 gr na litrze. O ile jednak w przypadku benzyn będą to zapewne zwyżki, o tyle diesel i autogaz mogą minimalnie tanieć - mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw e-petrol.pl.