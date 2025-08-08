Aktualizacja: 08.08.2025 18:09 Publikacja: 08.08.2025 14:50
Morska farma wiatrowe Baltic Power w Łebie, gdzie wizytę złożył premier Donald Tusk
Równocześnie, wraz z montażem turbin, wkrótce rozpocznie się także montaż morskich kabli wewnętrznych (międzyturbinowych) i eksportowych, a jesienią morskich stacji elektroenergetycznych, których konstrukcje stalowe wyprodukowano w stoczniach w Gdyni i w Gdańsku. – Warto sobie uświadomić, że jako Polska będziemy dysponować jednymi z największych, najpotężniejszych turbin wiatrowych i najnowocześniejszymi farmami wiatrowymi na morzu w Europie i na świecie – powiedział premier Donald Tusk przebywający w Łebie, gdzie znajduje się stacja serwisowa. Tusk przypomniał, że to kolejna – po inwestycji PGE – wielkoskalowa budowa na Bałtyku, która wzmacnia polskie bezpieczeństwo energetyczne.
Prace na morskim placu budowy rozpoczęto z początkiem tego roku. – Na Morzu Bałtyckim stawiamy kolejne turbiny, z których już w przyszłym roku do polskich domów i przemysłu popłynie czysta energia elektryczna. To jedna z wielu inwestycji Orlenu w ramach największego programu modernizacji polskiej energetyki wartego nawet 380 mld zł – powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.
Prace instalacyjne na morzu zakończą się w przyszłym roku. Kolejnym etapem będą testy i uzyskanie niezbędnych certyfikacji oraz pozwoleń. Już teraz Baltic Power ma pierwsze na polskim rynku certyfikaty zgodności projektu dla turbin i morskich stacji elektroenergetycznych, które gwarantują zgodność inwestycji z obowiązującymi regulacjami i wymogami technicznymi, podkreślono.
Baltic Power w przyszłym roku pokryje do 3 proc. krajowego zapotrzebowania na energię. Instalacje na morzu rozpoczęły się z początkiem roku. W styczniu zainstalowano pierwsze fundamenty, w kwietniu elementy przejściowe, z kolei w lipcu pierwszą turbinę wiatrową.
Uruchomienie farmy jest planowane w 2026 roku. Baltic Power, o mocy zainstalowanej 1,2 GW, ma potencjał dostarczania odnawialnej energii dla ponad 1,5 mln gospodarstw domowych. Równolegle Grupa Orlen planuje rozwój w partnerstwach kolejnych projektów o mocy ok. 5,5 GW. „Do udziału w grudniowej aukcji przygotowywany jest obecnie Baltic East, najbardziej zaawansowany projekt drugiej fazy offshore, realizowany przez Orlen Neptun. Kolejne inwestycje będą realizowane już niedługo. Morska energetyka wiatrowa jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy Orlen, wspierającym proces zrównoważonej i sprawiedliwej transformacji energetycznej” – informuje Orlen.
