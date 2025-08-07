Według Gazpromu rząd Mołdawii wdrożył szereg mechanizmów, które doprowadziły do „przymusowej reorganizacji grupy Moldovagaz i pozbawienia jej prawa do swobodnego dysponowania własnym majątkiem i dochodami”. Miało to doprowadzić do wzrostu cen zakupu gazu ziemnego, gwałtownego wzrostu taryf dla konsumentów i spadku bezpieczeństwa energetycznego republiki.

Amnezja czy kłamstwo Gazpromu

Jednocześnie Gazprom zapewnia, że przez cały okres współpracy „w pełni wywiązywał się ze swoich zobowiązań w zakresie dostaw gazu do Mołdawii, nie otrzymując pełnej płatności od Moldovagaz”. Czyli sam sobie nie płacił.

To jednak nie tylko efekt komiczny, ale też nieprawda. W listopadzie 2022 r. ówczesny wicepremier Mołdawii Andrei Spinu informował, że w październiku kraj otrzymał od Gazpromu 70 proc. wymaganej kontraktem ilości gazu, w listopadzie wielkość dostaw spadła do 51 proc. potrzeb Mołdawii. Według niego rosyjski koncern nie podał powodów swojej decyzji.

Przypomnijmy, że długoletni kontrakt z Gazpromem skończył się Mołdawii z końcem września 2021 r. Kraj nawet w czasie pandemii odbierał całą partię 3,1 mld m3 zakontraktowanego gazu. Po tym czasie Rosja nie tylko pięciokrotnie podniosła cenę swojego surowca do 790 dolarów za 1000 m3, ale też postawiła warunki polityczne (chodzi o Naddniestrze i ustępstwa Kiszyniowa wobec rosyjskich separatystów).