Podczas przygotowań i organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2014 w Soczi był generalnym projektantem Centrum Sterowania Zasilaniem i Zintegrowanego Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem dla obiektów energetycznych.

W lipcu 2019 r. został dyrektorem Instytutu Badawczego „Woschod” Federalnej Autonomicznej Instytucji Państwowej. Od 29 lipca 2021 r. – wiceprezes Transnieftu. Na tym stanowisku nadzorował kwestie transformacji cyfrowej, technologii informatycznych oraz automatyzacji produkcji i działalności biznesowej.

Śmierć wiceprezesa Transnieftu to nie pierwszy przypadek niespodziewanego zgonu wśród top menedżerów dużych rosyjskich przedsiębiorstw, które pojawiły się po napaści Putina na Ukrainę. Większość z nich miała miejsce w 2022 roku. Na przykład 1 września 2022 r. w podobny sposób jak Badałow skończył życie prezes zarządu spółki Łukoil Rawił Maganow. Jego ciało znaleziono pod oknami Centralnego Szpitala Klinicznego – w Rosji twierdzi się, że „przypadkowo wypadł z okna, paląc papierosa”.

Kronika niezapowiedzianych śmierci w Rosji

Rok 2022:



Leonid Szulman (lat 60), szef służby transportowej w Gazprom Invest. Data: styczeń 2022 r. Okoliczności: znaleziono go z przeciętymi żyłami w wannie w domu na wsi. Wersja: samobójstwo (zostawił kilka słów pożegnania).



Aleksandr Tiuliakow (61), dyrektor naczelny działu finansowego Gazpromu. Data: luty 2022 r. Okoliczności: powieszony w garażu elitarnego domu w pobliżu Sankt Petersburga. Wersja: samobójstwo, znaleziono notatkę.



Władysław Awajew (51), były wiceprezes Gazprombanku. Data: kwiecień 2022 r. Okoliczności: znaleziono go zastrzelonego wraz z żoną i córką w zamkniętym mieszkaniu w Moskwie. Wersja: morderstwo rodziny i samobójstwo.



Siergiej Protosenia (55), były dyrektor generalny gazowego Novateku. Data: kwiecień 2022 r. Okoliczności: znaleziono go martwego w willi w Hiszpanii, obok ciał żony i córki. Wersja: zabójstwo rodziny i samobójstwo (wersja oficjalna, ale krewni się z tym nie zgadzają).



Aleksandr Subbotin (43), były członek zarządu Łukoilu. Data: maj 2022 r. Okoliczności: zmarł w piwnicy domu pewnego znachora pod Moskwą, miał tam przybyć na „leczenie” kaca. Wersja: niewydolność serca (możliwe zatrucie).



Jurij Woronow (61), dyrektor spółki kontraktowej Gazpromu (Astra Shipping). Data: lipiec 2022 r. Okoliczności: znaleziono go z raną postrzałową w basenie w domu niedaleko Petersburga. Wersja: prawdopodobnie samobójstwo z powodu konfliktu interesów.



Rawil Maganow (67), przewodniczący rady dyrektorów Łukoilu. Data: wrzesień 2022 r. Okoliczności: wypadł z okna Centralnego Szpitala Klinicznego w Moskwie, gdzie był leczony. Wersja: upadek, prawdopodobnie samobójstwo (Łukoil podał, że zgon nastąpił w wyniku diagnozy choroby).



Paweł Pczelnikow (52), dyrektor ds. komunikacji w dziale logistyki cyfrowej Rosyjskich Kolei Żelaznych. Data: wrzesień 2022 r. Okoliczności: zastrzelił się na balkonie swojego mieszkania w Moskwie. Wersja: samobójstwo.



Paweł Antow (65), zastępca i założyciel Vladimir Standard. Data: grudzień 2022 r. Okoliczności: wypadł z okna hotelu w Indiach, dwa dni po śmierci współpodróżnego. Wersja: wypadek w stanie szoku i upojenia alkoholowego (według policji indyjskiej).



Rok 2023:



Kristina Bajkowa (28 l.), wiceprezes Loko-Banku. Data: czerwiec 2023 r. Okoliczności: wypadła z 11. piętra swojego mieszkania po imprezie. Wersja: nieustalona, ​​dochodzenie w toku.



Rok 2024:



Michaił Rogaczow (66), dyrektor wykonawczy ONEXIM (2008-2011), spółki oligarchy Michaiła Prochorowa, szef Rosyjskiego Funduszu Rozwoju Technologicznego (2011-2015). Data: październik 2024 r. Okoliczności: wypadł z okna na 10. piętrze budynku mieszkalnego w Moskwie. Wersja: nieujawniona.