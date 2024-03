Orlen odnotowuje wysokie marże rafineryjne

Orlen ciągle nie publikuje wartości modelowej marży petrochemicznej. Co gorsza nie informuje, kiedy może zacząć to powtórnie robić. Jego komunikacja ogranicza się jednie do stwierdzenia, że publikacja jest tymczasowo wstrzymana ze względu na aktualizację formuły. Trwa to już od czerwca ubiegłego roku.

W październiku Orlen pytany przez nas o powody braku informacji na temat marży petrochemicznej tłumaczył, że to m.in. efekt konieczności uwzględnienia w niej kosztów praw do emisji CO2, ale nie tylko. „W przypadku marży petrochemicznej obowiązująca dotychczas formuła bazowała na polimerach i pokazywała raczej trendy makro w petrochemii, niż rzeczywistą zyskowność biznesu. Po aktualizacji nowa formuła będzie uwzględniać m.in. szeroką gamę produktów, produkowanych przez Orlen” - przekonywał zespół prasowy spółki.

Koncern zapewniał również, że dzięki aktualizacji marże petrochemiczne będą dawały lepszy obraz sytuacji w grupie, co ułatwi właściwą ocenę jej kondycji finansowej. Na razie działania Orlenu powodują jednak jednie ograniczenie dostępu do tych informacji. Tymczasem ich znaczenie rośnie, gdyż kondycja branży petrochemicznej w ostatnich kwartałach pogarszała się.