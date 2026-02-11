Aktualizacja: 11.02.2026 04:48 Publikacja: 11.02.2026 04:27
Ministerstwo Energii pracuje nad wprowadzeniem dodatkowych przepisów wzmacniających cyberodporność w sektorze energii.
Foto: Adobe Stock
Przypomnijmy, że pod koniec 2025 r. odnotowano nieudaną próbę cyberataku wymierzoną w wybrane instalacje energetyczne, w tym OZE. Ministerstwo Energii tłumaczy, że były to próby zakłócenia komunikacji pomiędzy instalacjami produkującymi energię a operatorami systemów dystrybucyjnych. – Incydent nie wpłynął na ciągłość ani bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, a krajowy system elektroenergetyczny funkcjonował stabilnie – zapewnia resort. Nieco więcej światła na to zdarzenie rzuciły styczniowe raporty i rekomendacje.
W styczniu pierwsze wnioski płynące z grudniowego cyberataku wyciągnął pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wydał zalecenia, które mają być odpowiedzią na konieczność zapewniania odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa sektora energii, szczególnie w obszarze OZE. Próby ataków nasiliły się przede wszystkim w ostatnich dwóch latach.
Czytaj więcej
W połowie stycznia głośno było na temat cyberataku na polski system energetyczny, który został od...
Praca farm wiatrowych i fotowoltaicznych jest monitorowana i sterowana przez rozwiązania automatyki przemysłowej, jak zresztą każda instalacja energetyczna. Pełnomocnik wskazuje jednak, że z powodu rozproszenia geograficznego urządzenia zainstalowane na tego typu obiektach umożliwiają zdalne zarządzanie parametrami pracy, diagnostykę, planowanie serwisu i reagowanie na zdarzenia – często z centralnych dyspozytorni lub przez zewnętrznych dostawców utrzymania. – Mimo że pojedynczo są to źródła o stosunkowo małych mocach, skoordynowane zakłócenie ich pracy może mieć poważne konsekwencje dla stabilności systemu elektroenergetycznego – czytamy w stanowisku rządowego pełnomocnika. Wydanych zaleceń jest łącznie 17. Większość z nich dotyczy odizolowania automatyki systemowej od środowiska zewnętrznego.
Czytaj więcej
Przywykliśmy, że Rosja próbuje paraliżuje Ukrainę, niszcząc tam elektrownie czy linie przesyłowe....
Na to samo wskazuje także firma Hitachi Energy, która jest jednym z dostawców automatyki dla polskiej energetyki. – Kluczowe jest konsekwentne stosowanie dobrych praktyk cyberhigieny, takich jak regularne aktualizacje legalnego oprogramowania, zmiana domyślnych ustawień startowych oraz świadome zarządzanie hasłami dostępu – wskazuje firma. Jak wynika z raportu CERT (działającego w strukturach NASK), opisującego w szczegółach grudniową próbę cyberataku („Raport z incydentu w sektorze energii 29.12”), w dwóch przypadkach zaobserwowano działania destrukcyjne wymierzone w sterowniki zabezpieczeń Hitachi. Firma ta w odpowiedzi na nasze pytania podkreśla, że zgodnie z ustaleniami i raportem CERT nie ma mowy o winie po stronie Hitachi Energy. – Nasze urządzenia zostały objęte działaniem atakujących dopiero na późniejszym etapie incydentu, po wcześniejszym przełamaniu zabezpieczeń w środowisku sieciowym operatora. Podczas ataku nie wykorzystano żadnych luk w zabezpieczeniach produktów Hitachi Energy, a nasze rozwiązania działały w sposób, który nie zagrażał bezpieczeństwu sieci – zapewnia firma, która współpracowała z rządowymi organami, aby wyeliminować ryzyko zagrożenia.
Zapytaliśmy spółki energetyczne, jakie wyciągnęły wnioski po grudniowym cyberataku. W spółkach energetycznych zaczynają działać wewnętrzne CERT-y. PGE tłumaczy, że takie CERT-y na bieżąco monitorują i badają występujące zdarzenia pod kątem naruszenia cyberbezpieczeństwa systemów w grupie. Z odpowiedzi spółek, które zapytaliśmy, wynika, że z próbami ataków spotkały się instalacje OZE należące m.in. do Enei i ZE PAK. Obie spółki przekazały nam, że mimo próby ataku produkcja energii nie została zakłócona. Ta ostatnia spółka zresztą podziela opinię rządowego pełnomocnika ds. cyfryzacji, wskazując, że specyfika obiektów OZE – ich geograficzne rozproszenie i zdalna obsługa z centralnych dyspozytorni, może powodować powstawanie nowych zagrożeń. Zalecenia (rządowego pełnomocnika – red.) uwzględniamy przy budowaniu infrastruktury łączności z obiektami – podkreśla ZE PAK.
Enea przyznała, że pod koniec 2025 r. jeden z obiektów infrastruktury OZE został poddany atakowi cybernetycznemu, który spowodował czasowe zakłócenia w łączności z obiektem. – Ciągłość pracy i produkcji została w pełni zachowana. Incydent został zgłoszony do CSIRT GOV (Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego prowadzony przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego – red.), a zidentyfikowane ryzyko zostało niezwłocznie wyeliminowane – informuje Enea.
Grupa Tauron z kolei co prawda nie odnotowała na swoich instalacjach takich problemów, ale były dwa przypadki utraty łączności, które dotyczyły farm innych wytwórców, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Taurona.
Skala ataków w ciągu ostatnich dwóch lat nie we wszystkich spółkach, ale rośnie. Hitachi Energy wskazuje, że codziennie na Polskę spada od 2 do 4 tysięcy cyberataków, a 2025 r. był rekordowy pod względem liczby incydentów. – Atak (grudniowy – red.) uwypuklił znaczenie kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa od zabezpieczenia infrastruktury i sieci, przez odpowiedzialne zarządzanie obiektami, aż po właściwe utrzymanie urządzeń i ich bezpiecznej konfiguracji – podkreśla firma.
Czytaj więcej
Saxo Bank przedstawił swój zestaw corocznych Szokujących Prognoz. Jedna z nich dotyczy Polski i p...
Uspokajająco do sprawy podchodzą Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Operator podkreśla, że mimo grudniowego ataku, w całym 2025 r. nie odnotowano żadnych incydentów cyberbezpieczeństwa, które byłyby klasyfikowane jako krytyczne, czyli takie, które mogłyby wpłynąć na stabilność pracy systemu energetycznego. Sumaryczna liczba incydentów w 2025 r. była zbliżona do tej z 2024 r., ale operator przyznaje, że jest wyższa niż obserwowana w latach poprzednich.
Czytaj więcej
Udział odnawialnych źródeł i energii jądrowej w globalnym miksie energetycznym wzrośnie do 50 pro...
Ministerstwo Energii w reakcji na grudniowy atak pracuje nad wprowadzeniem dodatkowych przepisów wzmacniających cyberodporność, m.in. w sektorze energii. – Nowe regulacje poszerzają katalog podmiotów objętych obowiązkami w zakresie cyberbezpieczeństwa i jednoznacznie wskazują sektor energii jako sektor kluczowy – informuje nas resort. Przewidziane rozwiązania mają wprowadzić m.in. bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem, ochrony systemów IT i OT, reagowania na incydenty.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Udział odnawialnych źródeł i energii jądrowej w globalnym miksie energetycznym wzrośnie do 50 proc. do końca tej...
Towarowa Giełda Energii, operator przesyłowy PSE i Tauron Dystrybucja będą współpracować przy budowie giełdowej...
Globalna moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii na koniec 2024 r. wyniosła 4443 GW – wynika z najnows...
Sejmowe komisje odłożyły na luty prace nad projektem zmiany Prawa energetycznego, m.in. reformującym procesy prz...
Chiny rozpoczynają budowę na pustyni gigantycznej elektrowni słonecznej. Będzie liczyła 8 milionów paneli i wyge...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas