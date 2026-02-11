Na to samo wskazuje także firma Hitachi Energy, która jest jednym z dostawców automatyki dla polskiej energetyki. – Kluczowe jest konsekwentne stosowanie dobrych praktyk cyberhigieny, takich jak regularne aktualizacje legalnego oprogramowania, zmiana domyślnych ustawień startowych oraz świadome zarządzanie hasłami dostępu – wskazuje firma. Jak wynika z raportu CERT (działającego w strukturach NASK), opisującego w szczegółach grudniową próbę cyberataku („Raport z incydentu w sektorze energii 29.12”), w dwóch przypadkach zaobserwowano działania destrukcyjne wymierzone w sterowniki zabezpieczeń Hitachi. Firma ta w odpowiedzi na nasze pytania podkreśla, że zgodnie z ustaleniami i raportem CERT nie ma mowy o winie po stronie Hitachi Energy. – Nasze urządzenia zostały objęte działaniem atakujących dopiero na późniejszym etapie incydentu, po wcześniejszym przełamaniu zabezpieczeń w środowisku sieciowym operatora. Podczas ataku nie wykorzystano żadnych luk w zabezpieczeniach produktów Hitachi Energy, a nasze rozwiązania działały w sposób, który nie zagrażał bezpieczeństwu sieci – zapewnia firma, która współpracowała z rządowymi organami, aby wyeliminować ryzyko zagrożenia.

Kogo dotknęły próby cyberataku?

Zapytaliśmy spółki energetyczne, jakie wyciągnęły wnioski po grudniowym cyberataku. W spółkach energetycznych zaczynają działać wewnętrzne CERT-y. PGE tłumaczy, że takie CERT-y na bieżąco monitorują i badają występujące zdarzenia pod kątem naruszenia cyberbezpieczeństwa systemów w grupie. Z odpowiedzi spółek, które zapytaliśmy, wynika, że z próbami ataków spotkały się instalacje OZE należące m.in. do Enei i ZE PAK. Obie spółki przekazały nam, że mimo próby ataku produkcja energii nie została zakłócona. Ta ostatnia spółka zresztą podziela opinię rządowego pełnomocnika ds. cyfryzacji, wskazując, że specyfika obiektów OZE – ich geograficzne rozproszenie i zdalna obsługa z centralnych dyspozytorni, może powodować powstawanie nowych zagrożeń. Zalecenia (rządowego pełnomocnika – red.) uwzględniamy przy budowaniu infrastruktury łączności z obiektami – podkreśla ZE PAK.

Enea przyznała, że pod koniec 2025 r. jeden z obiektów infrastruktury OZE został poddany atakowi cybernetycznemu, który spowodował czasowe zakłócenia w łączności z obiektem. – Ciągłość pracy i produkcji została w pełni zachowana. Incydent został zgłoszony do CSIRT GOV (Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego prowadzony przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego – red.), a zidentyfikowane ryzyko zostało niezwłocznie wyeliminowane – informuje Enea.

Grupa Tauron z kolei co prawda nie odnotowała na swoich instalacjach takich problemów, ale były dwa przypadki utraty łączności, które dotyczyły farm innych wytwórców, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Taurona.