Jak doszło do ataku?

Jak ustalił CERT Polska, w każdym zaatakowanym obiekcie było obecne urządzenie Fortigate pełniące funkcję koncentratora VPN oraz firewalla. W każdym przypadku interfejs VPN był dostępny z sieci i umożliwiał logowanie na zdefiniowane w konfiguracji konta bez wieloskładnikowego uwierzytelniania. W toku analizy ustalono, że w przeszłości niektóre z tych urządzeń w różnych okresach przez dłuższy czas były podatne, w tym na zdalne wykonanie kodu. – Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że powszechną praktyką w branży jest wykorzystywanie tych samych kont i haseł w wielu obiektach – podkreślono w raporcie. W takiej sytuacji przejęcie nawet jednego konta mogło pozwolić na znalezienie innych urządzeń, w których było ono użyte. W wyniku ataku doszło do uszkodzenia sterowników RTU, co było bezpośrednią przyczyną zerwania komunikacji obiektu z OSD i uniemożliwienia zdalnego sterowania, jednak nie wpłynęło to bezpośrednio na bieżącą produkcję – ustalił CERT Polska. W raporcie podkreślono, że producenci sterowników potwierdzili taki przebieg ataku.

Atak na ciepłownie i nie tylko

29 grudnia 2025 r. obiektem ataku stała się też duża elektrociepłownia. W tym przypadku, według CERT Polska, celem sabotażu było nieodwracalne uszkodzenie danych w sieci wewnętrznej poprzez uruchomienie oprogramowania typu viper. Sam destrukcyjny atak poprzedzony był długotrwałą infiltracją infrastruktury, kradzieżą wrażliwych informacji oraz uzyskaniem przez atakującego dostępu do uprzywilejowanych kont. Używane w zaatakowanej instytucji oprogramowanie klasy EDR rozpoznało szkodliwe działanie i zablokowało atak vipera – podkreślono w raporcie. W sieci zaatakowanego podmiotu również pracowały urządzenia Fortigate. Jeśli atak powiódłby się, bez ogrzewania mogłoby pozostać ok. 500 tys. mieszkańców.

W raporcie wskazano także, że wcześniej, bo w okresie od marca do lipca 2025 r. w infrastrukturze zaatakowanego podmiotu zaobserwowane zostały podejrzane działania związane z rekonesansem, nieuprawnionym dostępem do danych oraz próbami pozyskania poświadczeń użytkowników.

Tego samego dnia doszło również do próby zakłócenia funkcjonowania przedsiębiorstwa z sektora produkcyjnego, także wykorzystującego urządzenia Fortigate. Działania te zostały przeprowadzone w skoordynowany sposób z atakami na przedsiębiorstwa sektora energetycznego, ale cel miał charakter oportunistyczny i nie jest powiązany z innymi podmiotami – ocenił CERT Polska.

Ślad wskazuje na Rosję

Analiza infrastruktury wykorzystanej do ataku pozwala stwierdzić, że w znacznym stopniu pokrywa się ona z infrastrukturą używaną przez klaster aktywności znany w przestrzeni publicznej jako "Static Tundra", "Berserk Bear", "Ghost Blizzard" oraz "Dragonfly" – stwierdza się w raporcie. Publicznie dostępne opisy działań aktora wskazują na duże zainteresowanie sektorem energetyki oraz posiadanie odpowiednich zdolności do atakowania urządzeń przemysłowych, co jest zbieżne z obserwowanymi w incydencie działaniami atakującego – zauważa CERT Polska. Według ustaleń służb m.in. USA i Wielkiej Brytanii infrastruktura klastra pokrywa się z tą, używaną przez grupę powiązaną z rosyjską FSB.