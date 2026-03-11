Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyzwania napotyka finansowanie programu „Czyste Powietrze”?

Które źródła finansowania programu są obecnie przedmiotem sporu?

Jak różnią się stanowiska resortów w kwestii rozliczeń funduszy?

Na czym polegają trudności z certyfikacją wydatków i ich terminy?

Czy środki z KPO na program budzą podobne kontrowersje jak te z FEnIKS?

Czy zgłoszone problemy wpływają na wypłaty dotacji dla beneficjentów?

Program wymiany kopciuchów Czyste Powietrze napotkał w ostatnim czasie na kolejne problemy, ale dotyczące z rozliczeniem środków już przeznaczonych lub już wydanych na dotacje. Chodzi o środki z programu FEnIKS. W tle jednak kolejny, potencjalny problem.

Majowe rozstrzygnięcia

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że środki na finansowanie programu Czyste Powietrze, sztandarowego programu walki ze smogiem, są, a problemy dotyczą certyfikacji rozpatrzonych pozytywnie wniosków na dotacje począwszy od 2024 r. – Środków na realizację programu nie brakuje. Każdy, kto dzisiaj złoży wniosek, może liczyć na finansowanie, które pochodzi z Funduszu Modernizacyjnego. Kwestia certyfikacji nie dotyczy środków z Funduszu Modernizacyjnego ani z Krajowego Planu Odbudowy. Wypłaty z FM oraz z KPO wojewódzkie fundusze również realizują na bieżąco. Wątpliwości co do możliwości certyfikacji wydatków do KE ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR) budzi część środków, która była finansowania z programu FEnIKS. Chodzi tu o rozliczenie się z Komisją z już wypłaconych pieniędzy. Nie ma to żadnego wpływu na beneficjentów. Braki i zaległości w certyfikacji dopełnimy do połowy maja – zapewnia Krzysztof Bolesta, wiceminister klimatu i środowiska. Przyznaje on jednak, że opóźnienia w realizacji programu są i wynikają wciąż z niewystarczającej liczby kadr, pozwalającej na szybkie rozpatrywanie wniosków na dotacje. O ile MKiŚ uważa, że zaległości w rozliczeniu środków są tylko wobec środków z programu FEnIKS, to jednak odmiennego zdania jest MFiPR, które uważa, że także pula środków z KPO wymaga dodatkowych zapewnień. Póki co jedynie trzecia kieszonka skąd trafią środki na ten program (w obecnej edycji) nie budzi żadnych uwag i pytań.

Wątpliwości budzi także KPO?

Jak zapewnia nas MKiŚ, proces certyfikacji muszą przejść tylko wnioski dotacyjne finansowanie z programu FEnIKS. Podobną, ale nie tożsamą procedurę muszą przejść środki wydawane w ramach KPO. W tym strumieniu środków, MFiPR oczekuje zapewnienia przez MKiŚ, które w KPO pełni rolę instytucji odpowiedzialnej za inwestycję, że także w tym przypadku wszystkie zgłoszone granty są prawidłowo zrealizowane. – Do dzisiaj takie zapewnienie nie zostało poczynione, mimo próśb przekazanych na poziomie kierownictwa resortu – tłumaczy nam biuro prasowe resortu funduszy.