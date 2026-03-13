Reklama

Tauron ogłasza wielki plan dla Śląska. 25 mld zł i koniec epoki węgla

Ponad 25 mld zł w perspektywie 10 lat – takie środki Grupa Tauron zainwestuje w województwie śląskim. Firma zaprezentowała plan inwestycyjny dla regionu. Prezes koncernu Grzegorz Lot. zapowiedział utrzymanie działalności w dotychczasowych lokalizacjach koncernu w regionie, przy zmianach technologii produkcji.

Nowa mapa energetyczna Śląska. Tauron inwestuje miliardy w transformację

Nowa mapa energetyczna Śląska. Tauron inwestuje miliardy w transformację

Strategia zakłada stopniowe odchodzenie od węgla, budowę szczytowych elektrowni gazowych, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz budowę nowoczesnej, inteligentnej sieci dystrybucyjnej. Chodzi o lokalizacje, gdzie teraz są elektrownie węglowe Taurona, a więc Trzebinia, Jaworzno, Będzin i Łaziska. Koncern ogłosił także przygotowanie pięciu lokalizacji pod budowę energochłonnych centrów danych.

– Plan inwestycyjny Grupy Tauron z nakładami w województwie śląskim o wartości 25 mld zł w czasie dekady to przykład odpowiedzialnego i racjonalnego podejścia do transformacji energetycznej. Polski rząd stawia na zróżnicowany miks energetyczny, który gwarantuje bezpieczeństwo dostaw energii, stabilność systemu oraz odporność całej gospodarki – mówi Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych.

– Potwierdzamy że co najmniej 25 mld zł będzie wydawane tutaj – zapowiedział szef Taurona, wskazując, że do woj. śląskiego trafi 30 proc. nakładów inwestycyjnych ogółem w dystrybucję (16 mld zł), 99 proc. nakładów w wytwarzanie (4 mld zł), 96 proc. nakładów w ciepło (4 mld zł) i 1 mld zł na pozostałe przedsięwzięcia – podkreślił prezes Taurona Grzegorz Lot.

Jak Tauron zmieni dawne elektrownie węglowe na Śląsku

Wiceprezes Taurona ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Michał Orłowski przedstawił szczegóły planu inwestycyjnego w woj. śląskim. Mówiąc o Jaworznie wymienił szczytową inwestycję gazową o mocy ok. 600 MW elektrycznych, na którą spółka wygrała kontrakt mocowy oraz źródło ciepła dla miasta oparte na miksie kotłów gazowo-olejowych (3x10 MW i 2x22,5 MW), kotłów elektrodowych (2x14,5 MW), silników gazowych (2x4,5 MW),  bateryjnych magazynów energii (2x225 MW)  a także magazynu ciepła (400 MWh). Ponadto Tauron planuje budowę w Jaworznie elektrolizera o mocy 20 MW – pod kątem dostaw wodoru dla podmiotów zewnętrznych. Orłowski wskazał, że takiemu nagromadzeniu inwestycji w tej lokalizacji sprzyja istniejąca infrastruktura dystrybucyjna, bliskość farm fotowoltaicznych w Jaworznie i w Mysłowicach oraz możliwość wspólnego zarządzania systemowego. Podobne jednostki gazowe OCGT planowane są w lokalizacjach Łagisza, Siersza (woj. małopolskie) i Łaziska.

Grupa stawia również na magazynowanie energii w urządzeniach bateryjnych. Projekty bateryjnych magazynów zostaną zlokalizowane m.in. w Kuźni Raciborskiej, Laryszowie, Bytomiu, Baranowicach i Łagiszy.

16 mld zł na sieć energetyczną Taurona. Nowe linie i stacje na Śląsku

Spółka planuje też rozwój Inteligentnej Sieci Energetycznej, co ułatwi przyłączanie nowych źródeł OZE. W regionie Tauron zamierza zainwestować 16 mld zł m.in. w budowę 9520 km nowych linii energetycznych, modernizację 5130 istniejących linii, oddanie do użytku 1,7 tys. nowych stacji ze średniego na niskie napięcie i modernizację 2,2 tys. kolejnych, a także skablowanie ok. 900 km linii średniego napięcia.

– Mówimy o ok. 7000 MW mocy przyłączeniowych dla nowych odbiorców, którzy będą mogli przyłączyć się do tej sieci i będą mogli prowadzić działalność. Z jednej strony mamy efekt finansowy do naszej firmy, a z drugiej przede wszystkim umożliwiamy rozwój regionu – wskazał wiceprezes Taurona, wskazując też, że przy takich inwestycjach wykonawcami są praktycznie tylko firmy polskie.

W obszarze ciepłownictwa Grupa zainwestuje 4 mld zł w nowoczesne, niskoemisyjne źródła, takie jak kotły gazowe, kotły elektrodowe (Power to Heat) oraz akumulatory ciepła. Nowe instalacje o mocy 200 MWt powstaną w Jaworznie, Katowicach, Łagiszy, a także w Bielsku-Białej – tu planowana jest inwestycja o mocy 30 MWt. Jak dotąd do eksploatacji przekazano jednostki o mocy 216 MWt w Katowicach i Bielsku-Białej.

