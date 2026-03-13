Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są kluczowe założenia planu inwestycyjnego Grupy Tauron na najbliższą dekadę w województwie śląskim?

W jakie nowe technologie i źródła energii spółka Tauron planuje zainwestować w ramach transformacji?

Jakie znaczące środki finansowe Tauron przeznaczy na poszczególne obszary działalności, takie jak dystrybucja czy wytwarzanie?

W jaki sposób Grupa Tauron zamierza przekształcić dotychczasowe lokalizacje energetyki węglowej?

Jakie korzyści dla rozwoju regionalnego i bezpieczeństwa energetycznego wynikają z przedstawionej strategii?

Jakie są szczegóły dotyczące modernizacji i rozbudowy inteligentnej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej?

Strategia zakłada stopniowe odchodzenie od węgla, budowę szczytowych elektrowni gazowych, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz budowę nowoczesnej, inteligentnej sieci dystrybucyjnej. Chodzi o lokalizacje, gdzie teraz są elektrownie węglowe Taurona, a więc Trzebinia, Jaworzno, Będzin i Łaziska. Koncern ogłosił także przygotowanie pięciu lokalizacji pod budowę energochłonnych centrów danych.

– Plan inwestycyjny Grupy Tauron z nakładami w województwie śląskim o wartości 25 mld zł w czasie dekady to przykład odpowiedzialnego i racjonalnego podejścia do transformacji energetycznej. Polski rząd stawia na zróżnicowany miks energetyczny, który gwarantuje bezpieczeństwo dostaw energii, stabilność systemu oraz odporność całej gospodarki – mówi Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych.

– Potwierdzamy że co najmniej 25 mld zł będzie wydawane tutaj – zapowiedział szef Taurona, wskazując, że do woj. śląskiego trafi 30 proc. nakładów inwestycyjnych ogółem w dystrybucję (16 mld zł), 99 proc. nakładów w wytwarzanie (4 mld zł), 96 proc. nakładów w ciepło (4 mld zł) i 1 mld zł na pozostałe przedsięwzięcia – podkreślił prezes Taurona Grzegorz Lot.