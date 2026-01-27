Aktualizacja: 27.01.2026 14:49 Publikacja: 27.01.2026 13:42
Prezes Polskich Sieci Energetycznych ocenił ryzyko wystąpienia blackoutu w Polsce
Foto: Adobe Stock
O prawdopodobieństwo wystąpienia blackoutu w Polsce w związku z atakiem cybernetycznym przeprowadzonym pod koniec ubiegłego roku portal wnp.pl zapytał Grzegorza Onichimowskiego, szefa Polskich Sieci Energetycznych. Jego zdaniem ryzyko długotrwałego braku prądu w kraju było wtedy niewielkie.
W połowie stycznia przedstawiciele rządu poinformowali o ataku cybernetycznym na polską infrastrukturę energetyczną na niespotykaną od lat skalę. Próba skoordynowanego cyberataku na elektrociepłownię oraz źródła OZE miała miejsce pod koniec ubiegłego roku, 29 i 30 grudnia, została jednak skutecznie odparta. Jak wyjaśnia prezes Polskich Sieci Energetycznych, do blackoutu było wówczas daleko.
– Gdyby tak łatwo było wyłączyć system energetyczny przy użyciu narzędzi cyber, to pewnie albo Ukrainie udałoby się to z Rosją, albo Rosji z Ukrainą. Nie udało się ani jednym, ani drugim – zauważył rozmówca portalu WNP. – Rzeczywiście, można doprowadzić do pewnych ingerencji i w Polsce to się wydarzyło – to był atak na mniejsze aktywa OZE. Ale nie oznacza to zagrożenia dla infrastruktury krytycznej, a już na pewno zagrożenia blackoutem. Mógł zaistnieć problem z dostawą ciepła do jednego z miast – powiedział Grzegorz Onichimowski.
Szef PSE w rozmowie z portalem zdradził również, że 2026 rok będzie dla polskiej energetyki przełomowy i wyjaśnił, jakie są tego przyczyny.
Czytaj więcej: Polska znalazła się blisko blackoutu? Rok 2026 ma być przełomowy
Czytaj więcej
Niedawno polska energetyka została zaatakowana w sferze cybernetycznej. O udanej obronie przed ty...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kraje północno-zachodniej Europy podpisały porozumienie o współpracy w zakresie produkcji energii wiatrowej na M...
Niedawno polska energetyka została zaatakowana w sferze cybernetycznej. O udanej obronie przed tym atakiem, a ta...
Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce zależy m.in. od finalizacji kluczowej umowy, która określa zarówno...
W sektorze fotowoltaiki po raz pierwszy mamy do czynienia ze spowolnieniem. Biorąc pod uwagę lata rosnącej popul...
To będzie ważny rok dla branży energetycznej. Szykuje się wiele zmian i nowych inwestycji. O perspektywach i ocz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas