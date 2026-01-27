Reklama

Jak blisko był blackout w Polsce? Prezes Polskich Sieci Energetycznych mówi wprost

W połowie stycznia głośno było na temat cyberataku na polski system energetyczny, który został odparty na przełomie roku. Jak blisko blackoutu była wtedy Polska? Ryzyko jego wystąpienia ocenił prezes Polskich Sieci Energetycznych w rozmowie z portalem WNP.

Publikacja: 27.01.2026 13:42

Prezes Polskich Sieci Energetycznych ocenił ryzyko wystąpienia blackoutu w Polsce

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

O prawdopodobieństwo wystąpienia blackoutu w Polsce w związku z atakiem cybernetycznym przeprowadzonym pod koniec ubiegłego roku portal wnp.pl zapytał Grzegorza Onichimowskiego, szefa Polskich Sieci Energetycznych. Jego zdaniem ryzyko długotrwałego braku prądu w kraju było wtedy niewielkie.

Jakie było ryzyko wystąpienia blackoutu w Polsce? Szef PSE wyjaśnia

W połowie stycznia przedstawiciele rządu poinformowali o ataku cybernetycznym na polską infrastrukturę energetyczną na niespotykaną od lat skalę. Próba skoordynowanego cyberataku na elektrociepłownię oraz źródła OZE miała miejsce pod koniec ubiegłego roku, 29 i 30 grudnia, została jednak skutecznie odparta. Jak wyjaśnia prezes Polskich Sieci Energetycznych, do blackoutu było wówczas daleko.

– Gdyby tak łatwo było wyłączyć system energetyczny przy użyciu narzędzi cyber, to pewnie albo Ukrainie udałoby się to z Rosją, albo Rosji z Ukrainą. Nie udało się ani jednym, ani drugim – zauważył rozmówca portalu WNP. – Rzeczywiście, można doprowadzić do pewnych ingerencji i w Polsce to się wydarzyło – to był atak na mniejsze aktywa OZE. Ale nie oznacza to zagrożenia dla infrastruktury krytycznej, a już na pewno zagrożenia blackoutem. Mógł zaistnieć problem z dostawą ciepła do jednego z miast – powiedział Grzegorz Onichimowski.

Szef PSE w rozmowie z portalem zdradził również, że 2026 rok będzie dla polskiej energetyki przełomowy i wyjaśnił, jakie są tego przyczyny.

Czytaj więcej: Polska znalazła się blisko blackoutu? Rok 2026 ma być przełomowy

