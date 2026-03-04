Skargi inwestorów OZE

Do Prezesa UOKiK napływały skargi przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem energii z OZE, że ich instalacje wytwórcze, bez uzasadnienia, podlegały mechanizmowi redysponowania częściej niż inne. – Mogło to pogarszać ich sytuację na rynku wobec konkurentów. W związku z tym UOKiK bada, czy polecenia wyłączenia lub obniżenia wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach OZE były wydawane przez PSE w sposób proporcjonalny, równomierny i niedyskryminacyjny dla poszczególnych przedsiębiorców – wskazuje UOKiK.

UOKiK przyznaje, że problemy związane z redysponowaniem są względnie nowym zjawiskiem na polskim rynku i są konsekwencją dynamicznego rozwoju mocy wytwórczych w OZE, w szczególności tych prosumenckich. Jest to kwestia znana również Urzędowi Regulacji Energetyki, który jako regulator sektora energetycznego podejmuje własne działania w tym zakresie. Prezes UOKiK chce natomiast wspierać procesy zmierzające do uregulowania zasad stosowania mechanizmu redysponowania tak, aby zagwarantowane były równe warunki konkurowania dla wszystkich przedsiębiorców.

– Nie kwestionujemy roli PSE w zapewnianiu bezpieczeństwa i stabilności pracy systemu elektroenergetycznego w Polsce ani nie podważamy narzędzi przysługujących w tym celu operatorowi systemu przesyłowego. Sprawdzamy, czy instrument w postaci mechanizmu redysponowania stosowany był w transparentny i niedyskryminacyjny sposób – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów przedsiębiorca posiadający pozycję dominującą na danym rynku nie może jej nadużywać na niekorzyść swoich kontrahentów, konkurentów i konsumentów.