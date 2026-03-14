Co orzekł Trybunał Konstytucyjny ws. ETS?

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Trybunał rozpatrywał wniosek grupy posłów PiS, którzy domagali się uznania za niezgodne z konstytucją przepisów Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w związku z dyrektywą ustanawiającą europejski system handlu emisjami gazów cieplarnianych EU ETS. Trybunał uznał, że brak jednomyślności przy przyjmowaniu pewnych przepisów przez Radę UE jest niezgodny z polską ustawą zasadniczą. Trybunał zaznaczył jednak – co najważniejsze – że skutkiem wyroku nie jest utrata mocy obowiązującej określonych zapisów TFUE, lecz stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP sposobu wykładni normy prawnej stanowiącej przedmiot kontroli.

Przypomnijmy, że posłowie domagali się też m.in. uznania niekonstytucyjności przepisów TFUE w zakresie, w jakim dopuszcza, by Unia Europejska i jej organy, w ramach realizacji celów z dziedziny klimatu i środowiska, „kształtowały zobowiązania państwa członkowskiego, sprzecznie z celami i zadaniami suwerennego państwa demokratycznego”. Wnioskodawcy domagali się również uznania za niekonstytucyjne wymaganie od podmiotów z sektora energetycznego oraz energochłonnego udziału w EU ETS i prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem tego systemu.

Te postulaty Trybunał jednak umorzył, uznając ich merytoryczne rozpoznanie za niedopuszczalne ze względu na to, że nie zaskarżono w nich przepisów ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z 2015 r., którymi dokonano implementacji do polskiego prawa przepisów dyrektywy ETS. TK umorzył też pozostałą część wniosku. – Wyrok nie odnosi się do regulacji zawartych w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy, gdyż nie zostały one wskazane jako przedmiot kontroli niniejszej sprawy. To do władzy ustawodawczej oraz wykonawczej należy podjęcie stosownych działań publiczno-prawnych w celu wykonania niniejszego wyroku – podkreślił wówczas w ustnym uzasadnieniu sędzia sprawozdawca i prezes TK Bogdan Święczkowski.

Kolej zyskała najwięcej na ETS, straciła energetyka

Przyjrzyjmy się bliżej rozliczeniu ETS. Jak wynika z informacji udostępnionych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w 2024 r. (rozliczenia za 2025 r. jeszcze nie ma) z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych osiągnięto łączny dochód w wysokości 16,4 mld zł. Z tej kwoty 14,1 mld zł trafiło do budżetu państwa, 2,26 mld zł na Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji (rekompensaty dla branży energochłonnej za zbyt wysokie ceny energii i gazu), a po 8 mln zł trafiło na funkcjonowanie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami i do NFOŚiGW na pełnienie funkcji krajowego operatora Funduszu Modernizacyjnego. Dotychczas w latach 2013 – 2024 r. Polska sprzedała uprawnienia do emisji w ramach systemu EU ETS za 123,4 mld zł. Zaplanowany na 2025 r. dochód ze sprzedaży uprawnień do emisji to 18,46 mld zł, a wpływ do budżetu z tego systemu prognozowano na poziomie 13,8 mld zł. Zgodnie z prognozami na wsparcie branż przemysłowych zaplanowano ponad 4,6 mld zł. Według szacunków przygotowanych na potrzeby ustawy budżetowej na 2026 r. dochód z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych prognozuje się na poziomie 20,1 mld zł, z czego 15,1 mld zł ma trafić do budżetu.

Jak wynika z rozliczenia środków EU ETS za 2024 r., jedną z pozycji, która pochłonęła najwięcej, jest program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej. Pieniądze trafiły na modernizację infrastruktury kolejowej. I tak w ramach rządowego programu wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów do 2028 r. rozliczono aż 3,85 mld zł. Kolejne pozycje związane z transportem to dofinansowanie kolejowych, pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych w formie dotacji z budżetu państwa (1,88 mld zł), wsparcie wynikające z zastosowania obniżonej stawki VAT w przypadku biletów autobusowych i kolejowych (1,6 mld zł), fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (844 mln zł), ulgi autobusowe (961 mln zł), ulgi kolejowe (999 mln zł).