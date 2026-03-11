Inwestorzy od początku tego tygodnia narażeni są na prawdziwą huśtawkę nastrojów. Ta zależna jest obecnie od tego, co powie lub napisze na mediach społecznościowych Donald Trump i jego współpracownicy na temat toczącej się wojny z Iranem. Huśtawka cenowa kołysze się tym szybciej, im Trump zmienia swoje opinie o celach wojny w Iranie oraz o terminie, kiedy może się ona zakończyć. Ze spadku cen ropy poniżej 100 dol. za baryłkę skorzystają wreszcie kierowcy. Orlen obniża ceny benzyn oraz oleju napędowego w hurcie. Te spadki jednak długo mogą nie potrwać.

Hurtowe ceny paliw w dół

Jak wynika z cennika opublikowanego przez Grupę Orlen na 11 marca, cena benzyny bezołowiowej – Eurosuper 95 za m sześc. spadła pierwszy raz od końca lutego i wynosiła 5 178 zł. To spadek o 94 zł względem dnia poprzedniego. W przypadku oleju napędowego Ekodiesel cena za m sześc. wynosiła 11 marca 6 195 zł. To spadek względem dnia poprzedniego o 164 zł.

Orlen tłumaczy, że marżę rafineryjną trudno jest zmienić, bo pozostaje w bezpośredniej zależności od notowań surowców i produktów naftowych na rynkach światowych. – Oznacza to, że jest ona parametrem niezależnym, którym się aktywnie nie zarządza, w przeciwieństwie do marży handlowej, która może być kształtowana decyzjami biznesowymi spółki – tłumaczy Orlen. Spółka utrzymuje obecnie marżę na oleju napędowym na swoich stacjach na poziomie niemal zbliżonym do zera. Marża rafineryjna odzwierciedla – jak tłumaczy spółka – relację rynkową pomiędzy kosztami surowca a cenami produktów i wynika z uwarunkowań globalnych, takich jak sytuacja podażowo-popytowa, poziom zapasów czy warunki geopolityczne. – W związku z tym jej podnoszenie lub obniżenie nie może być realizowane w sposób uznaniowy przez spółkę – tłumaczy nam zespół prasowy Orlenu.

Sprzeczne doniesienia dotyczące zakończenia wojny z Iranem lub jej ew. dalszej eskalacji wpływają jednak na ponowne wzrosty cen. O poranku 11 marca cena za baryłkę ropy Brent znów zbliżyła się do 90 dol.