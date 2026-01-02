W celu poszerzenia wachlarza możliwości wykorzystania biogazu, biogazu rolniczego oraz biometanu w innych miejscach niż miejsce ich wytworzenia proponuje się wprowadzenie ułatwienia dla gazociągu bezpośredniego, za pomocą którego będzie dostarczany biogaz, biogaz rolniczy lub biometan. Podmiot posiadający tytuł prawny do gazociągu bezpośredniego służącego do dostarczania biogazu, biogazu rolniczego lub biometanu będzie musiał jedynie, w terminie 30 dni od rozpoczęcia dostarczania biogazu, biogazu rolniczego lub biometanu, poinformować o tym fakcie prezesa URE.

Jednym z powodów zniechęcających wytwórców w paliwowych instalacjach OZE (biogaz, w tym biogaz rolniczy, biomasa) do udziału w aukcjach OZE jest możliwość nałożenia kary przez prezesa URE, z tytułu niedostarczenia minimum 85 proc. energii określonej w ofercie. Z uwagi na zmienne i niemożliwe do przewidzenia ceny surowców biomasowych wykorzystywanych w instalacjach biogazu i biomasy, inwestorzy nie są w stanie zaakceptować ryzyka związanego z przyszłym kosztem wytwarzania energii elektrycznej. – W związku z powyższym, w celu zwiększenia dynamiki rozwoju sektorów biogazu i biomasy oraz uatrakcyjnienia systemu aukcyjnego dla tych wytwórców, projektowane rozwiązania będą zmierzały do obniżenia obowiązku minimalnego progu dostarczenia energii określonej w ofercie do 65 proc. – tłumaczy resort w uzasadnieniu.

Ułatwienia dla wiatraków bocznym wejściem

Resort klimatu nie zapomniał o swojej obietnicy dotyczącej wprowadzenia ułatwień dla rozwoju lądowych farm wiatrowych, w tym zakresie, który może poprzeć prezydent Nawrocki. Głowie państwa nie spodobał się wcześniej zapis zmniejszający minimalną odległość lokowania farm wiatrowych od najbliższych zabudowań. Od tych zapisów resort odstąpił, ale chcąc skrócić proces inwestycyjny z 5-7 lat o ok. 2-3 lata, ministerstwo klimatu proponuje ujednolicenie procedur planistycznych. Projekt zakłada uregulowanie możliwości zlokalizowania elektrowni wiatrowej na podstawie szczególnej formy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), jakim jest zintegrowany plan inwestycyjny (ZPI). ZPI stanowi narzędzie, które już obecnie może być wykorzystywane przez inwestorów w celu lokalizacji elektrowni wiatrowych. Tym bardziej, że w planie ogólnym gminy, w ramach podziału na strefy planistyczne, lokalizacja elektrowni wiatrowych została umożliwiona w szerokim zakresie. – Niniejsza nowelizacja, dostosowując istniejące mechanizmy prawne, reguluje m.in. lokalizowanie elektrowni wiatrowych przy wykorzystaniu trybu ZPI. Wprowadzone zmiany wpływają na procesy planistyczne zarówno w gminie lokalizującej elektrownie wiatrowe, jak i w gminie pobliskiej – wskazuje resort.

Zaproponowano także uspójnienie zasad konsultacji w procesie planistycznym dedykowanym inwestycjom wiatrakowym z ogólnymi zasadami konsultacyjnymi znajdującymi się w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz, co najistotniejsze dla skrócenia procesu inwestycyjnego, wprowadzenie możliwości jednoczesnego prowadzenia procedury wydawania decyzji środowiskowej dla elektrowni wiatrowej jednocześnie z procedurą planistyczną. – Celem zmiany jest dopuszczenie równoległego procedowania dwóch złożonych i długotrwałych procedur inwestycyjnych: planistycznej i środowiskowej pod rygorem ukończenia procedury planistycznej przed wydaniem decyzji środowiskowej – czytamy w uzasadnieniu.

Resort utrzymuje przepisy z obecnej ustawy, które zakładają nałożenie na inwestora planującego budowę elektrowni wiatrowej obowiązek wydzielenia co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej projektowanego przedsięwzięcia i umożliwienie mieszkańcom udział w wytwarzanej energii elektrycznej w formule prosumenta wirtualnego. – Jednak przepisy wprowadzone w nowelizacji ustawy o inwestycjach wymagają niezbędnego doprecyzowania – wskazuje resort.