„Jedną z dróg, która pozwoli na szybką ścieżkę dla repoweringu, umożliwiającego zwiększenie mocy istniejących elektrowni wiatrowych do 30 proc., jest nowe rozporządzenie ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Trwają prace nad wnioskiem o wprowadzenie go do wykazu prac rządu” – powiedziała Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej.

Reklama Reklama

Rząd nie poddaje się. Będą ułatwienia dla OZE

Zaznaczyła również, że w kwestii przyspieszenia i uproszczenia procedur związanych z inwestycjami w OZE, resort klimatu i środowiska pracuje nad instrukcjami dla regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.

„Nadal celem jest skrócenie tego procesu mniej więcej o połowę, z 5 do 2,5-3 lat, tak jak przewidywała zawetowana ustawa” – dodała minister.

Prezydent Karol Nawrocki 21 sierpnia zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie oraz przewidywała zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku.

„Będziemy chronić Polaków przed pałacem prezydenckim” – zapowiedziała minister klimatu Paulina Hennig-Kloska, ogłaszając zmiany w przepisach, które umożliwią szybszą modernizację turbin wiatrowych i przyspieszenie inwestycji w OZE.