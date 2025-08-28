Reklama

Rząd wraca do wiatraków mimo weta. Repowering i uproszczenia dla OZE w nowym trybie

Dwa z trzech komponentów zawetowanej przez prezydenta ustawy wiatrakowej rząd chce zrealizować w formie pozaustawowej, za pomocą innych przepisów, poinformowała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Publikacja: 28.08.2025 13:36

Ministrowie klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz energii Miłosz Motyka podczas konferencj

Ministrowie klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz energii Miłosz Motyka podczas konferencji prasowej w siedzibie MKiŚ

Foto: PAP/Leszek Szymański

„Jedną z dróg, która pozwoli na szybką ścieżkę dla repoweringu, umożliwiającego zwiększenie mocy istniejących elektrowni wiatrowych do 30 proc., jest nowe rozporządzenie ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Trwają prace nad wnioskiem o wprowadzenie go do wykazu prac rządu” – powiedziała Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej.

Rząd nie poddaje się. Będą ułatwienia dla OZE

Zaznaczyła również, że w kwestii przyspieszenia i uproszczenia procedur związanych z inwestycjami w OZE, resort klimatu i środowiska pracuje nad instrukcjami dla regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.

„Nadal celem jest skrócenie tego procesu mniej więcej o połowę, z 5 do 2,5-3 lat, tak jak przewidywała zawetowana ustawa” – dodała minister.

Prezydent Karol Nawrocki 21 sierpnia zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie oraz przewidywała zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku.

„Będziemy chronić Polaków przed pałacem prezydenckim” – zapowiedziała minister klimatu Paulina Hennig-Kloska, ogłaszając zmiany w przepisach, które umożliwią szybszą modernizację turbin wiatrowych i przyspieszenie inwestycji w OZE.

Zapowiedziała również, że resorty klimatu i energii postanowiły dołączyć część elementów, które znalazły się w zawetowanej ustawie deregulacyjnej do drugiej ustawy deregulacyjnej, nad którą pracuje Ministerstwo Energii.

Chodzi o zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznych powstających na zgłoszenie, a nie pozwolenie na budowę, do 500 kW, rozszerzenie cable poolingu o magazyny energii, a także uproszczenie rachunków za energię, wymieniła Hennig-Kloska.

„Będziemy wracać z tymi rozwiązaniami, bo są potrzebne dla przemysłu energochłonnego” – podsumował minister energii Miłosz Motyka.

Minister energii obiecuje bon ciepłowniczy

„Od samego początku objęcia rządu przez koalicję podejmowaliśmy decyzje, które miały zabezpieczyć odbiorców i zagwarantować niskie ceny energii. To robiliśmy przez półtora roku i będziemy robić dalej” – zapowiedział na konferencji prasowej w czwartek minister energii Miłosz Motyka.

„Ostatnie decyzje pana prezydenta pokazują, że prezydent woli grać w polityczny ping-pong zamiast rozwiązywać problemy, które zostały stworzone przez jego obóz polityczny” – dodał.

Minister zapowiedział, że przedłużone zostanie wsparcie w postaci mrożenia cen energii w wysokości 500 zł za MWh. A także pomoc w postaci bonu ciepłowniczego odbiorcom, którzy byliby narażeni na podwyżki cen ciepła. Bon będzie wypłacany w dwóch transzach od 2026 roku.

ISBnews

Osoby Paulina Hennig-Kloska Energetyka Zielona energia Odnawialne źródła energii (OZE)

