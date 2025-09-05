Prezydent złagodzi przepisy OZE?

Gruszek w popiele nie zasypia także Kancelaria Prezydenta RP, która po wetach ustaw sprzyjających rozwojowi OZE sama chce przygotować własny projekt ustawy. W Kancelarii Prezydenta RP 29 sierpnia odbyło się spotkanie, którego celem było wysłuchanie opinii przedstawicieli branży energetycznej oraz przedyskutowanie sytuacji i perspektyw rozwoju sektora w Polsce. W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele organizacji branżowych: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Stowarzyszenie Energetyki Odnawialnej, Polskie Towarzystwo Gospodarcze, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Fundacja Instrat, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii oraz Centrum Strategii Rozwojowych. Ze strony Kancelarii Prezydenta RP w spotkaniu wzięli udział minister Karol Rabenda oraz doradca prezydenta RP ds. energetyki Wanda Buk. Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta, podczas rozmów przedstawiciele branż wskazali na najważniejsze wyzwania związane z rozwojem energetyki oraz potrzebami odbiorców.

– Szczególną uwagę poświęcono potrzebie deregulacji i uproszczenia procedur, które dziś stanowią istotną barierę dla rozwoju inwestycji – czytamy w komunikacie. Choć w jego treści nie padło nic o OZE, ale i z naszych rozmów wynika, że ośrodek prezydencki chce złagodzić obecne przepisy dla tej branży. Do piątku 5 września organizacje, które brały udział w tym spotkaniu, miały przesłać propozycje i sugestie zmian w przepisach prawa. Po ich analizie ma pojawić się projekt ustawy. Pałac prezydencki, jak się okazuje, jest przychylny zmianom skracającym czas realizacji inwestycji OZE z wyjątkiem jednak zmniejszenia minimalnej odległości lokowania farm wiatrowych na lądzie. Oznacza to, że 700 m zostanie jako ta minimalna odległość. Trwające prace po stronie Kancelarii potwierdziła na portalu „X” Wanda Buk. „O deregulację energetyki proszę się nie martwić, już niebawem zaproponujemy rozwiązanie i jak rozumiem, można liczyć na wsparcie decydentów” – zapewniła Wanda Buk.

Plany Prezydenta na OZE

Z informacji, jakie udało się nam pozyskać wynika, że w projekcie prezydenckim dot. deregulacji energetyki pojawi wiele propozycji, które wcześniej zaistniały w projektach energetycznych rządu, a które zostały zawetowane. Mają pojawić się ułatwienia dla rozwoju własnych OZE przez firmy. W grę może wchodzić powrót do zwolnienia z konieczności uzyskania pozwoleń budowlanych i koncesji dla tzw. małych OZE pod warunkiem konsumpcji energii na własny użytek Pojawić się mają także przepisy ułatwiające proces inwestycyjny dla nowych farm wiatrowych. Z naszych informacji pozyskanych od branż przemysłowych i OZE wynika, że w projekcie prezydenckim mogą pojawić wszystkie propozycje skracające czas uzyskania decyzji pozwoleniowych wraz z możliwością modernizacji starszych turbin wiatrowych (repowering).

W porównaniu do rządowego projektu wiatrowego nie będzie jedynie skrócenia minimalnej odległości, a pozostałe przepisy – najprawdopodobniej – zostaną, tak jak było to w rządowym projekcie ustawy wiatrakowej. Dla branży OZE byłby to swojego rodzaju kompromis. Firmy energetyczne coraz częściej wskazują, że bardziej niż zmiana odległości ważniejsze jest skrócenie czasu realizacji inwestycji wiatrowych z 5-7 lat do 3-5.