Obóz Prezydenta Karola Nawrockiego szykuje projekt ustawy, który ma pozwolić na skrócenie czasu realizacji inwestycji OZE
Na zbliżającym się posiedzeniu Sejmu pod obrady trafią dwa projekty ustaw mrożenia cen energii – jeden prezydencki, a drugi rządowy z korektami dotyczącymi bonów ciepłowniczych. W warstwie merytorycznej projekty dotyczące mrożenia cen energii praktycznie się nie różnią i oba wydłużają mrożenie cen do końca tego roku. Do Sejmu wrócą także przepisy dotyczące OZE za sprawą rządu, ale i Prezydenta.
Rząd zrezygnował z łączenia cen prądu z ustawą wiatrakową. Dwa z trzech komponentów zawetowanej ustawy rząd będzie chciał zrealizować poprzez rozporządzenia. Chodzi o skrócenie pozwoleń administracyjnych. Po pierwsze, na polecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) mają toczyć się prace nad skróceniem pozwoleń na poziomie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ministerstwo ma także wydać instrukcje dla regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, aby usprawnić i skrócić procedury administracyjne przy nowych inwestycjach na rzecz lądowej energetyki wiatrowej. Po drugie, MKiŚ zapowiada zmiany w rozporządzeniu dotyczącym przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko, które mają umożliwić modernizację turbin wiatrowych poprzez zwiększenie ich mocy o 30 proc. Nie jest jednak jasne, czy skróceniu będzie podlegać ocena oddziaływania na środowisko, która jest zwykle najbardziej czasochłonnym etapem realizacji inwestycji. Czekamy w tej sprawie na stanowisko resortu.
We wrześniu w Sejmie ma także pojawić się drugi z ważnych dla energetyki projektów, ten dotyczący deregulacji. Poza ustawą wiatrakową, Prezydent zawetował także i tę ustawę. MKiŚ chce wrócić do tego projektu. Nowa propozycja ma uwzględnić podniesienie progu dla instalacji fotowoltaicznych niepodłączonych do systemu elektroenergetycznego, które nie będą wymagały pozwolenia na budowę, do 500 kW. Rząd będzie chciał zrezygnować z jednego z wcześniejszych zapisów dotyczących zwiększenia mocy instalacji OZE i kogeneracji do 5 MW, od której wymagane byłoby uzyskanie koncesji.
Gruszek w popiele nie zasypia także Kancelaria Prezydenta RP, która po wetach ustaw sprzyjających rozwojowi OZE sama chce przygotować własny projekt ustawy. W Kancelarii Prezydenta RP 29 sierpnia odbyło się spotkanie, którego celem było wysłuchanie opinii przedstawicieli branży energetycznej oraz przedyskutowanie sytuacji i perspektyw rozwoju sektora w Polsce. W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele organizacji branżowych: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Stowarzyszenie Energetyki Odnawialnej, Polskie Towarzystwo Gospodarcze, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Fundacja Instrat, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii oraz Centrum Strategii Rozwojowych. Ze strony Kancelarii Prezydenta RP w spotkaniu wzięli udział minister Karol Rabenda oraz doradca prezydenta RP ds. energetyki Wanda Buk. Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta, podczas rozmów przedstawiciele branż wskazali na najważniejsze wyzwania związane z rozwojem energetyki oraz potrzebami odbiorców.
– Szczególną uwagę poświęcono potrzebie deregulacji i uproszczenia procedur, które dziś stanowią istotną barierę dla rozwoju inwestycji – czytamy w komunikacie. Choć w jego treści nie padło nic o OZE, ale i z naszych rozmów wynika, że ośrodek prezydencki chce złagodzić obecne przepisy dla tej branży. Do piątku 5 września organizacje, które brały udział w tym spotkaniu, miały przesłać propozycje i sugestie zmian w przepisach prawa. Po ich analizie ma pojawić się projekt ustawy. Pałac prezydencki, jak się okazuje, jest przychylny zmianom skracającym czas realizacji inwestycji OZE z wyjątkiem jednak zmniejszenia minimalnej odległości lokowania farm wiatrowych na lądzie. Oznacza to, że 700 m zostanie jako ta minimalna odległość. Trwające prace po stronie Kancelarii potwierdziła na portalu „X” Wanda Buk. „O deregulację energetyki proszę się nie martwić, już niebawem zaproponujemy rozwiązanie i jak rozumiem, można liczyć na wsparcie decydentów” – zapewniła Wanda Buk.
Z informacji, jakie udało się nam pozyskać wynika, że w projekcie prezydenckim dot. deregulacji energetyki pojawi wiele propozycji, które wcześniej zaistniały w projektach energetycznych rządu, a które zostały zawetowane. Mają pojawić się ułatwienia dla rozwoju własnych OZE przez firmy. W grę może wchodzić powrót do zwolnienia z konieczności uzyskania pozwoleń budowlanych i koncesji dla tzw. małych OZE pod warunkiem konsumpcji energii na własny użytek Pojawić się mają także przepisy ułatwiające proces inwestycyjny dla nowych farm wiatrowych. Z naszych informacji pozyskanych od branż przemysłowych i OZE wynika, że w projekcie prezydenckim mogą pojawić wszystkie propozycje skracające czas uzyskania decyzji pozwoleniowych wraz z możliwością modernizacji starszych turbin wiatrowych (repowering).
W porównaniu do rządowego projektu wiatrowego nie będzie jedynie skrócenia minimalnej odległości, a pozostałe przepisy – najprawdopodobniej – zostaną, tak jak było to w rządowym projekcie ustawy wiatrakowej. Dla branży OZE byłby to swojego rodzaju kompromis. Firmy energetyczne coraz częściej wskazują, że bardziej niż zmiana odległości ważniejsze jest skrócenie czasu realizacji inwestycji wiatrowych z 5-7 lat do 3-5.
Organizacje skupiające przemysł wyraziły nadzieję, że dotrą do Prezydenta argumenty dotyczące potrzeby wprowadzenia korekty mechanizmu wyceny energii elektrycznej na rynku hurtowym (merit order). – W naszej ocenie instalacje OZE powinny ponosić koszty swojego niezbilansowania, jak również uczestniczyć w procesie fizycznego bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez obowiązek składania ofert bilansujących. Jeśli nie chcą wykonywać tych czynności samodzielnie, mogą budować magazyny energii lub podpisywać umowy ze źródłami stabilnymi, które zapewnią im pokrycie produkcji w sytuacji, kiedy instalacja OZE nie pracuje – mówi nam Henryk Kaliś, prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz prezes Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. Jak wskazuje, na rynku energii takie mechanizmy funkcjonują, trzeba tylko je odpowiednio wykorzystać. – Aktualnie jesteśmy już na takim poziomie zaawansowania rozwoju źródeł OZE, że jeśli te wymagania nie zostaną postawione, to dalej będziemy obserwowali rosnące koszty energii i koszty systemowe, a w konsekwencji odbiorcy przemysłowi będą zmuszeni likwidować swoją produkcję – przestrzega.
Przemysł, niezależnie od uwag wobec uprzywilejowanej pozycji OZE uważa, że należy skrócić wszelkie procedury administracyjne w procesach budowy źródeł energii elektrycznej, w tym OZE. – Odbiorcy przemysłowi popierają budowę źródeł wiatrowych, bo one zapewniają w tej chwili najniższy koszt produkcji (bez uwzględnienia kosztów generowanych dla KSE). Uważamy jednak, że skrócenie procedur administracyjnych, w szczególności pozwoleń na budowę jest konieczne. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której potencjalny inwestor musi czekać często ponad 5 lat, aby zrealizować uznawane za niezbędne inwestycje – podkreśla Henryk Kaliś.
