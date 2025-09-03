Aktualizacja: 03.09.2025 23:25 Publikacja: 03.09.2025 22:08
Obowiązek OZE będzie mniejszy niż planowano
Foto: Angel Garcia/Bloomberg
W efekcie ożywionej dyskusji w przyszłym roku nastąpi niewielki wzrost obowiązków umarzania świadectw pochodzenia w porównaniu do 2025 r. Taka forma wsparcia branży OZE ma zostać ostatecznie zamknięta w 2031 r.
Czytaj więcej
Już przy pierwszym projekcie rozporządzenia, spór o kierunki rozwoju energetyki wraca ze zdwojoną...
31 sierpnia 2025 r. weszło w życie opublikowane 29 sierpnia 2025 r. rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2026-2028. Chodzi w nim o określenie na dany rok popytu na świadectwa pochodzenia energii z OZE. To tzw. zielone certyfikaty ((energia z wiatru, biomasy) i tzw. błękitne certyfikaty (biogazownie rolnicze), które wytwarzają instalacje OZE i uzyskują przychody z ich sprzedaży. Dotyczy to OZE korzystających z tzw. certyfikatowego systemu wsparcia, zamkniętego dla nowych instalacji od lipca [[2016 r., System||2016 r. System||Interpunkcja||Dwa odrębne zdania należy rozdzielić kropką, a nie przecinkiem.] ruszył w 2005 r., a wsparcie trwa 15 lat.
Resort klimatu i środowiska (MKiŚ) zaproponował w rozporządzeniu ustalenie obowiązku uzyskania i umorzenia tzw. zielonych certyfikatów, czyli świadectw pochodzenia energii z OZE, na poziomie 13 proc. w 2026 r., 12 proc. w 2027 r. oraz 11 proc. w 2028 r. W 2025 r. wynosił on 8,5 proc. Propozycja zmiany spotkała się z krytyką resortu aktywów państwowych oraz energii na etapie konsultacji. Oba te ministerstwa obawiały się, że przełoży się to na wzrost cen energii elektrycznej. Spółki były także podzielone.
W piśmie MAP, pod którym podpisał się wiceminister Robert Kropiwnicki, czytamy, że zaproponowana wielkość obowiązku w latach 2026-2028 w przedziale 13 proc.-11 proc. „spowoduje znaczny wzrost wartości certyfikatów względem roku 2025, co przełoży się na wzrost ceny energii dla odbiorców końcowych”.
Czytaj więcej
Wszystkie kotły na pellet, które wcześniej czasowo zawieszono na liście zielonych urządzeń i mate...
Aktualnie cena zielonych certyfikatów przy obecnie obowiązującym obowiązku 8,5 proc. i cenie 30 zł to około 2,5 zł za 1 MWh energii elektrycznej. Zdaniem MAP, przy 13 proc. obowiązku OZE i przy np. wzroście wartości tzw. „zielonego certyfikatu” do kwoty 70 zł za 1 MWh. „To już oznacza wzrost cen energii o ok. 10 zł za 1 MWh. Wzrost ceny energii o 7,5 zł za 1 MWh, biorąc pod uwagę wysokie ceny energii elektrycznej, oznacza zmniejszenie konkurencyjności gospodarki” – uważa MAP. Dodatkowo, MAP wskazuje, że kontraktacja energii elektrycznej na rok 2026 jest już zakończona przez sprzedawców, w związku z tym, w przypadku tak gwałtownego wzrostu obowiązku z 8,5 proc. na 13 proc., spółki obrotu poniosą zwiększone koszty, co w kolejnych latach będzie przeniesione na odbiorców energii elektrycznej w całości.
Równie krytycznie wypowiedziało się Ministerstwo Energii. W piśmie podpisanym przez ministra Miłosza Motykę, czytamy, że podniesienie poziomu obowiązku jest w jego ocenie nieuzasadnione i będzie mieć niekorzystny wpływ na odbiorców końcowych w postaci wzrostu cen energii elektrycznej bez osiągnięcia jasnych korzyści dla transformacji sektora energetycznego.
Resort energii zaproponował, aby poziom obowiązku nabywania i umarzania świadectw pochodzenia w przedmiotowym projekcie został ustalony na poziomie 5 proc. w kolejnych latach – 2026, 2027 i 2028. „Przyjęcie wskazanego poziomu obowiązku wpłynie pozytywnie na koszty energii elektrycznej, w szczególności dla przedsiębiorstw energochłonnych. Ma to kluczowe znaczenie dla sytuacji gospodarczej polskich przedsiębiorców oraz pozostałych odbiorców końcowych” – czytamy w uzasadnieniu.
Z kolei MAP zaproponowało, by obowiązek na rok 2026 oraz lata 2027 i 2028 został określony na obecnie obowiązującym poziomie, tj. 8,5 proc. „Obowiązek na takim poziomie nie obciąży odbiorców końcowych, ale jednocześnie wysoka cena energii pozyskiwana przez wytwórców OZE wraz z doliczeniem wartości świadectwa pochodzenia na poziomie 30 zł za 1 MWh pozwoli im osiągnąć rentowność” – wskazuje MAP. Z kolei Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, organizacja reprezentująca energochłonne zakłady przemysłowe, opowiedziała się za obniżeniem obowiązku zakupu zielonych certyfikatów do 2 proc. w latach 2026-2028.
Czytaj więcej
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało na kolejne lata znacznie wyższy poziom obowiązku...
Ostatecznie minister klimatu Paulina Hennig-Kloska rozporządzeniem z 29 sierpnia 2025 r. ustaliła obowiązek umorzenia tzw. zielonych certyfikatów na 9 proc. w każdym z lat okresu 2026-2028. Nie powinno to więc mieć większego przełożenia na ceny energii.
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), które opowiadało się za obowiązkiem umorzenia zielonych certyfikatów w latach 2026-2028 na poziomie odpowiednio 15, 14 i 13 proc., podało, że z jego analiz wynikało, iż pierwotnie zaproponowane poziomy obowiązku na lata 2026-2028 nie spowodują istotnego ograniczenia nadpodaży zielonych certyfikatów na rynku. „Szansa na zamknięcie systemu w sposób zapewniający możliwość zbycia posiadanych świadectw pochodzenia przez wszystkich wytwórców jest niewielka (co de facto oznacza, że duża część instalacji nie mogła uczestniczyć w systemie wsparcia, pomimo iż takie były zapewnienia polskiego państwa)” – czytamy w stanowisku PSEW w uwagach do projektu o obowiązku OZE na lata 2026-2028.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), nadzorca polskiej elektroenergetyki, były przeciwne przyjęciu omawianego rozporządzenia w projektowanym brzmieniu. „W ocenie PSE propozycja zwiększenia wsparcia dla wytwórców energii z OZE nie jest uzależniona od rzeczywistej potrzeby zapewnienia wsparcia dla wytwórców energii z OZE” – oceniało PSE, wskazując, że wzrost wartości certyfikatów może zachęcać do zwiększania produkcji energii w instalacjach objętych systemem wsparcia niezależnie od sytuacji w systemie, np. do wytwarzania po cenach ujemnych. Polskie Sieci Elektroenergetyczne przestrzegały więc, że w efekcie nowych regulacji może dojść do zachwiania bezpieczeństwa pracy systemu i sięgania po środki zaradcze, takie jak nierynkowa redukcja źródeł odnawialnych. PSE w swojej opinii, niezależnie od uwag dotyczących samego projektu rozporządzenia, zaproponowały wygaszenie systemu certyfikatowego z początkiem 2029 r.
Czytaj więcej
Krajowy Plan Energii i Klimatu, a wiec tzw. mała strategia energetyczna do 2030 r. z perspektywą...
Prezes PSE Grzegorz Onichimowski w piśmie dot. konsultacji tego rozporządzenia zaproponował rozwiązanie polegające na wygaszeniu systemu świadectw pochodzenia z dniem 1 stycznia 2029 r. poprzez wykup pozostałych w obrocie certyfikatów przez Skarb Państwa po „złotówce”. – Pozwoli to na zakończenie już i tak zamkniętego systemu wsparcia, który nie jest już adekwatny do obecnych mechanizmów rynkowych – czytamy w uwagach PSE.
W 2017 r. średnioroczna, ważona wolumenem transakcji sesyjnych cena zielonych certyfikatów wyniosła 38,83 zł/MWh. W kolejnych latach rosła, osiągając 192 zł/MWh w 2021 r. Jednak po kolejnych zawirowaniach politycznych dot. określenia poziomu obowiązku OZE, cena zaczęła spadać, osiągając w 2024 r. poziom 48,22 zł/MWh.
Ile wynosi obecnie nadpodaż zielonych certyfikatów? Dokładnie nie wiadomo. Zdaniem PSEW wynosi to 40 TWh, ale zdaniem resortu klimatu jest to znacznie mniej, bo 25 TWh.
Chodzi o tzw. obowiązek OZE. Rozporządzenie zakłada podwyższenie tzw. obowiązku OZE, a więc ilości zielonej energii elektrycznej, którą muszą konsumować firmy. To obowiązek utrzymywania pewnego udziału zielonej energii przez spółki energetyczne i dużych odbiorców energii elektrycznej. W praktyce jest on realizowany poprzez zakup i umarzanie świadectw pochodzenia energii (tzw. zielonych certyfikatów). Jeśli obowiązek jest duży, to wówczas zakupy certyfikatów (wystawionych przez producentów OZE) rosną, a wraz z tym ich cena. Sprzedaż certyfikatów to jedno z dwóch głównych źródeł przychodów producentów energii OZE, którzy uruchomili swoje instalacje do 2016 r. Później nowe instalacje, zamiast z certyfikatów, korzystały już z aukcji.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dwa z trzech komponentów zawetowanej przez prezydenta ustawy wiatrakowej rząd chce zrealizować w formie pozausta...
Krajowy Plan Energii i Klimatu, a wiec tzw. mała strategia energetyczna do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. auto...
Koalicja rządząca przygotowuje takie rozwiązania, które zabezpieczą Polaków przed podniesieniem cen prądu – poin...
Polenergia rozwija lądową energetykę wiatrową w oparciu o obowiązujące przepisy i prezydenckie weto ustawy odleg...
Brak liberalizacji ustawy wiatrakowej oznacza spory problem dla rządu, który zakładał do 2030 r. duży wzrost wia...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas