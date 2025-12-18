Z tego artykułu się dowiesz: Jakie projekty wygrały pierwszą w historii aukcję dla morskich farm wiatrowych?

Jakie były wyniki finansowe i operacyjne aukcji na morskie farmy wiatrowe?

Jakie znaczenie ma aukcja w kontekście transformacji energetycznej w Polsce?

Jakie strategie i manewry były kluczowe dla uczestników aukcji, w tym PGE i Orlen?

Jakie są oczekiwane zmiany w uwarunkowaniach rynkowych dla morskiej energetyki wiatrowej?

Kiedy pierwszy prąd z morskich farm wiatrowych popłynie do sieci?

Prezes URE opublikował wyniki aukcji na uzyskanie prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci.

– Pierwsza w Polsce aukcja dla morskiej energetyki wiatrowej jest wydarzeniem o istotnej doniosłości na ścieżce transformacji energetycznej naszego kraju. Fakt, że udało się ją skutecznie przeprowadzić, jest dla mnie powodem do satysfakcji. Przygotowanie i zorganizowanie aukcji offshore wiązało się z licznymi wyzwaniami dla kierowanego przeze mnie urzędu w skomplikowanym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym. To potwierdzenie zdolności regulatora do wspierania strategicznych celów państwa w obszarze energetyki – podsumowuje prezes Urzędu Regulacji Energetyki Renata Mroczek.

Kto wygrał aukcję dla morskich wiatraków

17 grudnia 2025 r., po raz pierwszy w Polsce, odbyła się aukcja w ramach drugiej fazy wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej. Maksymalna łączna moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, w odniesieniu do których mogło zostać przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda, wynosiła 4 GW.