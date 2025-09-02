Po wcześniejszym czasowym zawieszeniu niektórych kotłów na pellet na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) w ramach programu Czyste Powietrze, wszystkie urządzenia zostały ponownie dopuszczone do dofinansowania. – Decyzja ta została podjęta przez IOŚ-PIB po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od producentów, które potwierdziły zgodność kotłów z wymaganiami programu – wyjaśnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nie stwierdzono uchybień

Jak wskazuje NFOŚiGW, dotychczasowe kontrole przeprowadzone przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) nie wykazały nieprawidłowości związanych z tymi urządzeniami. – Zainteresowani mogą ponownie składać wnioski o dofinansowanie na zakup kotłów na pellet, które znajdują się na Liście ZUM. Fundusz podkreśla raz jeszcze, że konstrukcja kotłów na biomasę, objętych dotacją z programu Czyste Powietrze, nie może umożliwiać instalacji niedozwolonych elementów, takich jak ruszt awaryjny czy przedpalenisko, bo stanowi to naruszenie zasad programu i może skutkować utratą prawa do dofinansowania – przekazał fundusz w oświadczeniu.

Zamiast pelletu śmieci?

Przypomnijmy, że w połowie sierpnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska zawiesiło dofinansowanie zakupu 31 modeli kotłów na pellet w ramach programu Czyste Powietrze. Powód: niedozwolone modyfikacje w postaci montażu tzw. rusztu awaryjnego. Alarm podniosły organizacje branżowe, zrzeszające producentów instalacji OZE. Ich zdaniem niektóre piece na pellet, których zakup jest finansowany z programu Czyste Powietrze, można łatwo przerobić i spalać w nich odpady.

Resort klimatu i środowiska wyjaśniał, że decyzja została podjęta przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie publicznie zgłaszanych podejrzeń, że wybrane kotły na pellet mogą umożliwiać instalację niedozwolonego elementu, jakim jest ruszt awaryjny. Dzięki temu w kotle na biomasę można spalać inne rodzaje paliw, np. węgiel. To zaś ma naruszać regulamin programu Czyste Powietrze.