Reklama

W piecach na pellet nie można spalać śmieci? NFOŚiGW przyjął wyjaśnienia producentów

Wszystkie kotły na pellet, które wcześniej czasowo zawieszono na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) w programie Czyste Powietrze, zostały ponownie dopuszczone do dofinansowania – przekazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Publikacja: 02.09.2025 17:49

Piec na pellet

Piec na pellet

Foto: Adobe Stock

Bartłomiej Sawicki

Po wcześniejszym czasowym zawieszeniu niektórych kotłów na pellet na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) w ramach programu Czyste Powietrze, wszystkie urządzenia zostały ponownie dopuszczone do dofinansowania. – Decyzja ta została podjęta przez IOŚ-PIB po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od producentów, które potwierdziły zgodność kotłów z wymaganiami programu – wyjaśnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nie stwierdzono uchybień 

Jak wskazuje NFOŚiGW, dotychczasowe kontrole przeprowadzone przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) nie wykazały nieprawidłowości związanych z tymi urządzeniami. – Zainteresowani mogą ponownie składać wnioski o dofinansowanie na zakup kotłów na pellet, które znajdują się na Liście ZUM. Fundusz podkreśla raz jeszcze, że konstrukcja kotłów na biomasę, objętych dotacją z programu Czyste Powietrze, nie może umożliwiać instalacji niedozwolonych elementów, takich jak ruszt awaryjny czy przedpalenisko, bo stanowi to naruszenie zasad programu i może skutkować utratą prawa do dofinansowania – przekazał fundusz w oświadczeniu.

Zamiast pelletu śmieci? 

Przypomnijmy, że w połowie sierpnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska zawiesiło dofinansowanie zakupu 31 modeli kotłów na pellet w ramach programu Czyste Powietrze. Powód: niedozwolone modyfikacje w postaci montażu tzw. rusztu awaryjnego. Alarm podniosły organizacje branżowe, zrzeszające producentów instalacji OZE. Ich zdaniem niektóre piece na pellet, których zakup jest finansowany z programu Czyste Powietrze, można łatwo przerobić i spalać w nich odpady.

Resort klimatu i środowiska wyjaśniał, że decyzja została podjęta przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie publicznie zgłaszanych podejrzeń, że wybrane kotły na pellet mogą umożliwiać instalację niedozwolonego elementu, jakim jest ruszt awaryjny. Dzięki temu w kotle na biomasę można spalać inne rodzaje paliw, np. węgiel. To zaś ma naruszać regulamin programu Czyste Powietrze.

Czytaj więcej

Piec na pellet
Energetyka Zawodowa
Węgiel lub odpady w kotle na pellet? Ministerstwo Klimatu wstrzymuje dofinansowanie
Reklama
Reklama

Zawieszenie dotyczyło 31 modeli kotłów, na które możliwe jest otrzymanie dofinansowania z NFOŚiGW. W pełnym zestawieniu ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów) jest 2561 modeli kotłów. Teraz to zawieszenie cofnięto po wyjaśnieniach producentów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Energetyka Energetyka zawodowa Raporty Program Czyste Powietrze ciepłownictwo pellet

Po wcześniejszym czasowym zawieszeniu niektórych kotłów na pellet na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) w ramach programu Czyste Powietrze, wszystkie urządzenia zostały ponownie dopuszczone do dofinansowania. – Decyzja ta została podjęta przez IOŚ-PIB po uzyskaniu stosownych wyjaśnień od producentów, które potwierdziły zgodność kotłów z wymaganiami programu – wyjaśnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nie stwierdzono uchybień 

Pozostało jeszcze 81% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Stojak z gazetami z „Echem Dnia”, wydawanym przez Polska Press.
Energetyka Zawodowa
Najpierw restrukturyzacja, później sprzedaż. Co dalej z Polską Press w Orlenie?
Enea ruszy z budową nowych bloków gazowych. W tle nowy przetarg
Energetyka Zawodowa
Enea ruszy z budową nowych bloków gazowych. W tle nowy przetarg
Miłosz Motyka stanął na czele nowo utworzonego Ministerstwa Energii
Energetyka Zawodowa
Nowy resort już powstał. Ministerstwo Energii może działać
W marcu 2024 r. Parlament Europejski uchwalił reformę przepisów dotyczących charakterystyki energety
Energetyka Zawodowa
Rynek energooszczędnych produktów powinien rosnąć
Premier Donald Tusk
Energetyka Zawodowa
Powołanie resortu energii czeka na podpis premiera
Reklama
Reklama
e-Wydanie