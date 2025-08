Ministerstwo energii powołano w wyniku rekonstrukcji rządu. Przejmie w ten sposób kompetencje ministerstwa przemysłu i część kompetencji resort klimatu i środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem, minister energii kieruje działami: energią i gospodarką surowcami energetycznymi oraz jest dysponentem części 47 i 48 budżetu państwa. Na czele resortu stoi Miłosz Motyka z PSL. Minister sprawuje także nadzór nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego. Dział energia został przesunięty do nowego ministerstwa z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a gospodarka surowcami energetycznymi oraz nadzór nad Prezesem WUG – ze zlikwidowanego Ministerstwa Przemysłu. Z resortu klimatu i środowiska będzie wydzielony departament elektroenergetyki, departament ciepłownictwa i efektywności energetycznej oraz jednostki pomocnicze. Minister energii będzie urzędował w warszawskiej siedzibie resortu przemysłu na GPW.

Kolejne podpisane przez premiera Tuska rozporządzenie wyznacza zakres działania Ministra Klimatu i Środowiska, który pokieruje działami: klimatem oraz środowiskiem. Oba rozporządzenia czekają na publikację w Dzienniku Ustaw, mają obowiązywać wstecznie, od 24 lipca 2025 r.

Co z OZE?

Przy okazji prezentacji projektu Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu minister klimatu i środowiska Paulina Hening-Kloska skomentowała także rekonstrukcję rządu. – Cały dział energii idzie do Ministerstwa Energii, na czele z Miłoszem Motyką. Podział kompetencji z Ministerstwem Przemysłu nie był dobry. Dlatego stworzenie resortu energii to dobry pomysł. OZE zostaje w Ministerstwie Klimatu, z czego bardzo się cieszę. Energetyka odnawialna zostaje w naszym resorcie. Uważamy, że to dobry podział, bo OZE to także energetyka prosumencka. Rozdział tego działu od dużej energetyki będzie tylko z korzyścią dla rozwoju energetyki prosumenckiej, rozproszonej – powiedziała minister klimatu.

Minister dodała także, że nie ma zgody w koalicji na przekazanie działu OZE do resortu energii. – Nie ma zgody Polski 2050 na zmiany w ustawie o działach administracji rządowej w zakresie działu klimat – powiedziała.