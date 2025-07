Synthos Green Energy w Polsce wraz z Orlenem, jako OSGE planuje budowę floty reaktorów BWRX-300. BWRX-300 konstrukcji firmy GE Vernova-Hitachi Nuclear Energy należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc – 300 MWe, jest zaliczany do tzw. SMR – małych reaktorów modułowych. Pierwsze wskazane lokalizacje w Polsce to Stawy Monowskie koło Oświęcimia, Włocławek i Ostrołęka.

Budowa pierwszego na świecie BWRX-300 trwa w elektrowni jądrowej Darlington w kanadyjskiej prowincji Ontario. Klientem jest miejscowa firma energetyczna OPG. Do amerykańskiego dozoru jądrowego NRC trafił już wniosek o wydanie licencji na budowę tego typu reaktora przez firmę energetyczną TVA w Clinch River w Tennessee.