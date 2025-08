Uruchomienie tam siłowni jądrowej planowane jest na lata 2035-2036. Obiekt ma produkować 2,4 GW prądu. Reaktory to rosyjskie WWER-1200 generacji 3+. Rosjanie prawdopodobnie sfinansują inwestycję, ale nie wiadomo, czy całą, czy tylko sprzęt i technologie. Finansowanie w pakiecie z budową pod klucz to najczęściej stosowana strategia Rosatomu, który dzięki temu wygrywa przetargi w krajach mających finansowe problemy. W zamian przez 20-25 lat zarządza i kontroluje produkcję prądu i ceny w danym kraju. Tak Rosjanie działają w Iranie, na Białorusi, w Turcji czy na Węgrzech. Teraz jednak sam Rosatom nie ma pieniędzy i wystąpił do Kremla o wsparcie.

A kazachski projekt jest szczególnie trudny. Infrastruktura wokół jeziora jest uboga, brakuje dróg, tereny są półpustynne lub pustynne, a klimat zabójczy – upały latem i bardzo mroźne zimy. Wszystko wymaga dużych inwestycji także ze strony Kazachstanu. Kolejne dwie siłownie zbudują Chińczycy.

Kazachstan, pomimo że to największy producent uranu na świecie, dotąd nie posiada własnych elektrowni jądrowych i nie zużywa produktów cyklu jądrowego. Zasoby uranu w Kazachstanie stanowią około 15 proc. światowych zasobów, ustępują pod względem wielkości jedynie złożom w Australii.