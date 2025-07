Wyjaśniła, że część materiału wydobytego podczas pogłębiania dna Zatoki Gdańskiej zostanie wykorzystana do uzupełnienia plaży w Górkach Zachodnich (przy wejściu nr 21). Reszta trafi na specjalny obszar zrzutu wyznaczony przez Urząd Morski w Gdyni.

Cały projekt FSRU przewiduje budowę falochronu na koszt Urzędu Morskiego w Gdańsku oraz nabrzeża, podmorskiego gazociągu wiodącego na brzeg, a także gazociągu lądowego Gdańsk–Kolnik–Gardeja–Gustorzyn. Nabrzeże dla pływającego terminala powstanie na wschód od portu w Gdańsku – 3 km od brzegu. Będzie umożliwiało zakotwiczenie dwóch jednostek FSRU. Zdolności regazyfikacyjne pierwszego pływającego terminala wynoszą 6,1 mld m sześc. gazu rocznie i w 100 proc. zarezerwował je Orlen.

Budowa drugiego gazoportu

Gaz-System w kwietniu 2024 r. podpisał umowę czarteru FSRU z firmą White Eagle Energy Ltd. W listopadzie 2024 r. spółka podpisała umowy na budowę trzech gazociągów lądowych: Kolnik – Gdańsk, Gardeja – Kolnik i Gustorzyn – Gardeja, o łącznej długości 250 km. Nowa infrastruktura przesyłowa ma umożliwić odbiór dostarczanego drogą morską skroplonego gazu ziemnego (LNG), a następnie po jego regazyfikacji przesłanie do krajowego systemu przesyłowego, w celu dostarczenia do odbiorców.

Na początku grudnia 2024 r. wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz na stronie internetowej urzędu opublikowała decyzję, w której zatwierdziła projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany terminalu FSRU i udzieliła spółce Gaz-System pozwolenia na jego budowę.

W czerwcu 2025 r. Gaz-System podpisał umowę pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę 2,2 mld zł, która zostanie przeznaczona na budowę infrastruktury gazu ziemnego. Finansowanie pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), w ramach którego Program FSRU został ujęty w części dotyczącej REPowerEU – unijnego instrumentu wspierającego szybkie uniezależnienie Europy od rosyjskich paliw kopalnych do 2030 r.

Operator systemu gazowego w Polsce, Gaz-System, podpisał w kwietniu z konsorcjum, z turecką firmą GAP na czele, kontrakt na kluczową część terminala gazowego FSRU w Gdańsku. Wybór spotkał się z krytyką branży budowlanej. Budzi to nadal duże spory w branży o to, że nie wybrano polskiego wykonawcy. Gaz-System podkreśla, że procentowy udział już zgłoszonych przez konsorcjum polskich podwykonawców wynosi obecnie ponad 70 proc.