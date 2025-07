– Dalszy rozwój wymaga nie tylko inwestycji, ale przede wszystkim zmian systemowych i legislacyjnych. Obecne regulacje rynkowe w Polsce wciąż faworyzują scentralizowaną generację energii, oferując wysokie przychody dla najdroższych źródeł konwencjonalnych oraz finansując w taryfach dystrybucyjnych olbrzymie nakłady na przyłączanie do sieci i tzw. kontrakty różnicowe dla dużych źródeł jądrowych i morskich farm wiatrowych. Wsparcie dla rozproszonej generacji, w tym fotowoltaiki prosumenckiej, ma charakter marginalny – wyjaśnia.

Z raportu wynika, że struktura rynku fotowoltaicznego dynamicznie się zmienia. Jeszcze rok temu mikroinstalacje (moc mniejsza niż 50 kW) stanowiły 64 proc. mocy zainstalowanej – dziś to już tylko 60 proc. Ich tempo wzrostu spada: w 2024 r. przyłączono ich o 600 MW mniej niż rok wcześniej.

Jednocześnie segment dużych farm fotowoltaicznych (więcej 1 MW) przeżywa dynamiczny rozkwit – przybyło ich aż 2,4 GW, co oznacza 149 proc. wzrostu rok do roku. To właśnie one przejęły rolę motoru napędowego całej branży.

To jednak nie rozwiązuje problemów systemowych. Rozwój farm koncentruje się regionalnie – przykładem może być Wielkopolska, gdzie słaba infrastruktura sieciowa prowadzi do lokalnych ograniczeń produkcji (curtailmentów). Nadprodukcja energii prowadzą do coraz częstszych curtailmentów. W pierwszej połowie 2025 r. ograniczono 600 GWh energii z fotowoltaiki – o 34 proc. więcej niż rok wcześniej. Wiśniewski zauważa, że curtailmenty i spadek cen profilu fotowoltaicznego zaczynają skutecznie zniechęcać. Do tego dochodzi ryzyko braku opłacalności projektów z powodu niskich lub wręcz ujemnych cen energii w godzinach szczytu produkcji.