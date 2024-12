Są wyniki aukcji OZE. Dominuje fotowoltaika

Ile będzie kosztował prąd z nowych instalacji?

W tym roku największym zainteresowaniem cieszyła się aukcja przeznaczona dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy większej niż 1 MW. Do aukcji przystąpiło 105 wytwórców, którzy złożyli 174 oferty. Niemal wszystkie (172) oferty zostały złożone przez przedsiębiorców inwestujących w instalacje fotowoltaiczne. W ramach tego koszyka na zakup 21,75 TWh energii przeznaczono niemal 6,2 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano ponad 70 proc. wolumenu energii (ok. 15,4 TWh) w ramach 128 ofert zgłoszonych przez 82 wytwórców, o łącznej wartości niespełna 4,9 mld zł (co stanowi 78 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży). W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieco ponad 1 481 MW oraz lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 90,8 MW.

Cena referencyjna w tym koszyku wynosiła 389 zł/MWh dla elektrowni słonecznych i 324 zł/MWh dla elektrowni wiatrowych. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła 149 zł/MWh dla lądowych farm wiatrowych oraz 244,80 zł/MWh dla elektrowni fotowoltaicznych. Maksymalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła odpowiednio 175 zł/MWh oraz 334,77 zł/MWh.

W drugiej z rozstrzygniętych w tym roku aukcji przeznaczonej dla projektów w technologiach wiatrowej i fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 1 MW, zwycięskie oferty objęły instalacje o łącznej mocy zainstalowanej ok. 67,2 MW. Do aukcji przystąpiło 46 wytwórców, którzy złożyli łącznie 96 ofert obejmujących wyłącznie instalacje fotowoltaiczne. W ramach tego koszyka na zakup 11,25 TWh energii przeznaczono ok. 3,82 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano niespełna 0,74 TWh energii elektrycznej (co stanowi 7 proc. ilości energii przeznaczonej do sprzedaży) w ramach 72 ofert zgłoszonych przez 40 wytwórców o łącznej wartości ponad nieco ponad 0,25 mld zł (7 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży).

Cena referencyjna dla projektów fotowoltaicznych w tym koszyku wynosiła 414 zł/MWh. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła 297,78 zł/MWh. Natomiast maksymalna cena, po jakiej energia została sprzedana wyniosła 388 zł/MWh.

To ceny konkurencyjne względem ofert cenowych na dostawy energii na 2025 r. notowanych na TGE. Średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą w roku 2025 wyniosła w listopadzie 2024 r. 433,88 zł/MWh.

Ile kosztowały dotacje OZE?

W efekcie przeprowadzonych przez URE dotychczas aukcji (w latach 2016-2024) zakontraktowano ponad 274 TWh energii elektrycznej o wartości blisko 67 mld zł. Wsparciem objęto ponad 4,7 tys. instalacji odnawialnych źródeł energii. Zdecydowana większość wsparcia – o wartości ponad 65 mld zł - to kontrakty instalacji nowoprojektowanych.