Wiosenny start Czystego Powietrza coraz bliżej. Firmy przygotowują się

Obecnie program Czyste Powietrze czeka na nową odsłonę i nowy regulamin, których ogłoszenie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zapowiedział na koniec marca br. Fundusz stara się na ten program o nowe źródło finansowania, poza KPO i środkami własnymi. – Złożyliśmy 18 lutego fiszkę projektową do Europejskiego Banku Inwestycyjnego o pozyskanie 10 mld zł z funduszu modernizacyjnego na finansowanie nowego programu – informuje nas NFOŚiGW.

Nadużycia w programie „Czyste Powietrze” do prokuratury

Nowa wersja programu, zakłada powstanie lokalnych agregatorów programu, aby świadczyć akredytowane usługi termomodernizacyjne. Wybór wykonawców prac w ramach programu „Czyste Powietrze” to jednak zawsze ostatecznie decyzja beneficjenta. - Reforma przewiduje wprowadzenie systemu operatorów, którzy pomogą w przeprowadzeniu beneficjenta przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji w programie. W pierwszej kolejności będą to gminy – tłumaczy nam NFOŚiGW. To właśnie pojawienie firm, które mogły w imieniu beneficjenta składać wnioski o dotacje stało się jedną z kontrowersji poprzedniej wersji programu. Dochodziło bowiem – jak informował Fundusz – do wyłudzeń ze strony takich firm. Przez ostatnie półtora roku w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele dyskusji nt. nieuczciwych wykonawców. Niektóre firmy pobierały wielomilionowe zaliczki z NFOŚiGW, po czym znikały z rynku. W grudniu Fundusz zidentyfikował ok. 6 tys. wniosków części wykonawców, którzy wnioskowali w imieniu beneficjentów o ok. 600 mln zł. Zawiadomienia ws. tych podejrzanych wniosków, Fundusz skierował do prokuratury.

Czytaj więcej Transformacja Energetyczna Wiceprezes NFOŚiGW: Będzie okres przejściowy dla programu „Czyste powietrze” – Osoby, które przeprowadziły w tym roku wymianę ogrzewania na piec gazowy, a nie zdążyły złożyć wniosków, nie zostaną bez dofinansowania. MKiŚ i NFOŚiGW pracują nad odpowiednim rozwiązaniem – deklaruje Robert Gajda, wiceprezes NFOŚiGW.

– Wprowadzenie systemu operatorów ma na celu dotarcie w szczególności do osób starszych i ubogich energetycznie, czyli do grup, z jednej strony narażonych na nierzetelnych wykonawców, z drugiej często wykluczonych cyfrowo. Ponadto wprowadzono w programie nowe zapisy, m.in. dotyczące poprawy jakości prowadzonych termomodernizacji oraz wypłaty zaliczek – informuje nas Fundusz.

Związek wykonawców Czystego Powietrza

Inni uczestnicy tego rynku, firmy które świadczyły m.in. usługi termomodernizacyjne w ramach programu Czyste Powietrze, powołały do życia Związek Pracodawców Czystego Powietrza (PCP), którego akt założycielski podpisano w dniu 21 lutego br. na Sali Notowań GPW w Warszawie, są firmy: Columbus Energy, Arago i Górzny Group. Do grona pierwszych związkowców przystąpili także: Eco4Planet, Fotowoltaika By Energy Solutions, Termostars, Arago Force, Columbus ONE, Defro oraz Carbon Footprint Foundation.