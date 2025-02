Koniec z pierwszeństwem OZE w sieci? Przemysł chce zmian

-Skierowaliśmy pismo do przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen aby rozszerzyć finansowanie z tego Funduszu również na instalacje dekarbonizujące zakłady produkcyjne- poinformował.

Dekarbonizacja przemysłu bez wsparcia

Zdaniem Kaliś dotychczasowe zapowiedzi i propozycje nowej Komisji Europejskiej związane z konkurencyjnością przemysłu energochłonnego są dalece niewystarczające. - Nie zapewniają one możliwości przeprowadzenia transformacji niskoemisyjnej w branżach energochłonnych Niezbędne jest szybkie i znaczące zwiększenie dofinansowania dekarbonizacji przemysłu. Konieczne jest znaczące zaangażowanie zarówno środków krajowych, jak i unijnych – podkreśla. Wskazał, że dzisiaj ceny uprawnień do emisji CO2 są na poziomie 81,3 euro za tonę. W ciągu 15 lat będzie to ok. 290 euro za tonę. - Jeśli do tego czasu nie przeprowadzimy dekarbonizacji będziemy mieli olbrzymi problem – ostrzegł. Przyznał, że przemysł nie ma środków by inwestować w nowe instalacje z przychodów z bieżącej działalności. - Tego problemu nie dostrzega ani KE, ani polski rząd. Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu nie przewiduje środków na tego typu inwestycje – zauważył Kaliś.

Według dyrektora do spraw regulacji w Grupie Azoty Piotra Mikuska konieczna jest też rewizja celów pakietu FIT for 55 w taki sposób, by do momentu przełomu, w którym cena energii elektrycznej w związku z postępującą dekarbonizacją spadnie, przemysł mógł korzystać ze stabilnej, taniej i dostępnej zielonej energii.

Przedstawiciele przemysłu zwrócili też uwagę, że najtrudniej osiągnąć dekarbonizację w przemysłach, w których emisje związane są z procesem produkcji (tzw. emisje procesowe). A na osiągnięcie tego celu zostało im 15 lat.

Piotr Mikusek wskazał też, że UE nie powinna wycofywać się z darmowych uprawnień do emisji CO2 zanim nie oceni skuteczności działania programu CBAM. Mechanizm CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism) wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r. i ma dostosowywać ceny na granicach UE z uwzględnieniem emisji CO2. Przemysł zaznaczył, że w CBAM nie uwzględniono ochrony eksportu europejskiego przemysłu energochłonnego w formie rabatów eksportowych.