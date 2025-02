Drogi gaz ziemny bije w opłacalność produkcji

Od kilku dni ujemne temperatury przez większość doby panują na wschód od linii Renu i Dunaju, a na zachód od niej wynoszą średnio co najwyżej kilka stopni. Taka sytuacja ma utrzymać się jeszcze co najmniej tydzień.

Rośnie zapotrzebowanie na gaz ziemny

Rosnące zapotrzebowanie na błękitne paliwo zgłasza też branża elektroenergetyczna. Stosunkowo słaba produkcja prądu z odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza wiatrowych powoduje, że w większym niż dotychczas stopniu swoje moce wytwórcze muszą wykorzystywać bloki gazowe.

Z drugiej strony słabnie podaż. UE przede wszystkim korzysta dziś z dostaw LNG realizowanych drogą morską. O te musi jednak walczyć z odbiorcami azjatyckimi. Co więcej, pojawiła się groźba, że Komisja Europejska wprowadzi pułap cenowy, który ograniczy wzrost kursu gazu. To może zniechęcić importerów do kierowania kolejnych statków z LNG w kierunku Starego Kontynentu. Istotne dostawy gazociągowe do UE realizowane są ze złóż norweskich, ale tych nie da się z dnia na dzień istotnie zwiększyć. Trzeba też pamiętać, że od jakiegoś czasu do Europy nie płynie błękitne paliwo z Rosji przez Ukrainę.

W efekcie europejskie magazyny są obecnie wypełnione w niespełna 48 proc. W poszczególnych krajach sytuacja jest jednak zróżnicowana. O ile stosunkowo wysoki wskaźnik wypełnienia mają magazyny w Polsce (61 proc.), Hiszpanii (69 proc.) i Włoszech (58 proc.), o tyle zdecydowanie poniżej średniej jest w Francji, Chorwacji i Belgii. Z kolei u naszych sąsiadów (Niemcy, Czechy) wskaźnik oscyluje w pobliżu średniej unijnej. Warto w tym kontekście zauważyć, że rok i dwa lata temu magazyny w Unii Europejskiej były wypełnione w około 66 proc.

Nawet jeśli zima jeszcze jakiś czas będzie mroźna, a OZE nie będzie dostarczać tyle energii, ile zazwyczaj, to błękitnego paliwa w Europie nie powinno zabraknąć. Co więcej, sytuacja w Polsce wygląda lepiej niż w innych krajach. Nie zmienia to faktu, że gaz jest drogi i cierpią na tym przede wszystkim firmy wykorzystujące istotne jego wolumeny w produkcji lub na cele grzewcze.