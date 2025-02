Stopniowy spadek węgla z jednym wyjątkiem

Patrząc na udział poszczególnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej w 2024 r. udział węgla kamiennego w produkcji energii elektrycznej spadł rok do roku z 46,9 proc. w 2023 r. do 41,4 proc. Udział węgla brunatnego z kolei wzrósł z 21 proc. w 2023 r. do 21,5 proc. w 2024 r. udziału w produkcji energii. Oznacza to, że udział węgla w produkcji energii elektrycznej spadła do niecałych 63 proc. z 67,9 proc. rok wcześniej. Jak tłumaczyć wzrost produkcji energii z najbardziej emisyjnego paliwa jakim jest węgiel brunatny? Ceny uprawnień do emisji CO2 spadły, co pozwoliło nieco więcej spalić tego paliwa. Sprzyjała też większa konsumpcja energii.

Udział gazu ziemnego wzrósł z 8,3 proc. do 10 proc. w 2024 r. Udział z kolei fotowoltaiki w produkcji energii elektrycznej wzrósł z 8,1 proc. do 10,4 proc, zaś udział energetyki wiatrowej wzrósł z 13,5 proc. do 14,9 proc. Udział energetyki wodnej zaś spadł z 2,2 proc. do 1,8 proc. w 2024 r.

Saldo wymiany międzynarodowej wyniosło 1,9 TWh w 2024 r. W poprzednim 2023 r. było to 3,9 TWh. Oznacza to, że Polska nadal była importerem energii netto, czyli więcej importowaliśmy niż eksportowaliśmy energii elektrycznej od naszych sąsiadów, ale mniej niż w poprzednim roku.