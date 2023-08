Mniejsze wsparcia dla starszych OZE. Producenci zielonej energii chcą iść do sądu

„W ostatnich miesiącach to kolejny cios dla wytwórców generujących energię w odnawialnych źródłach. Rząd pomimo licznych zapowiedzi o chęci rozwoju tego typu źródeł, które generują najtańszą dziś energię i są potrzebne polskiej gospodarce, prowadzi wiele działań w przeciwnym kierunku, co może zakończyć się całkowitym wstrzymaniem kolejnych inwestycji. Tak istotne zmiany zasad gry w jej trakcie mogą niestety prowadzić do sporów sądowych, w tym na poziomie międzynarodowym, co dodatkowo ograniczać będzie zaufanie do polskiego państwa, a tym samym ilość niezbędnych inwestycji. Ich brak oznaczać będzie utrwalenie węglowego miksu energetycznego generującego najwyższe koszty, a tym samym utrzymanie wysokich cen energii w horyzoncie długoterminowym.” – podkreśla Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, skupiające firmy z branży.

Odbiorcy energii zadowoleni

Zgoła odmiennie patrzy na sprawę Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Podkreśla, że zmniejszy to presję na wzrost cen energii.

„Rząd podejmuje kolejne działania służące ograniczeniu wzrostu cen energii, czemu mają służyć proponowane zmiany. Projektowane rozporządzenie dotyczy wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia z OZE, tzw. zielonych certyfikatów” – podkreśla resort.

Rozporządzenie dotyczące poziomu obowiązku w zakresie umorzenia zielonych certyfikatów, to – zdaniem rządu – rozwiązanie wpływające na zmniejszenie obciążenia portfeli Polaków i gospodarki, co jest związane z notowanymi obecnie rekordowo wysokimi kosztami energii.

Producenci zielonej energii martwią się, ale odbiorcy energii cieszą, zwłaszcza z energochłonnych branż przemysłowych.

„Przewidziany w projektowanym rozporządzeniu poziom 5 proc. tzw. obowiązku umorzenia zielonych certyfikatów na 2024 r. jest kompromisowym rozwiązaniem, uwzględniającym interesy tak sektorów przemysłu energochłonnego, jak i wytwórców energii. Popieramy przyjęcie proponowanego przez MKiŚ rozwiązania" – oświadczyła Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa.