Polskie firmy mogą skorzystać na unijnym akcie o surowcach krytycznych. Ruszył kolejny nabór

Kilka dni temu ruszyła druga tura naborów wniosków na projekty strategiczne w ramach unijnego aktu o surowcach krytycznych (CRMA). W konkursie mogą startować także polskie firmy.

Publikacja: 08.10.2025 22:04

Siedziba Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Siedziba Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Foto: PAP/Albert Zawada

Bartłomiej Sawicki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które jest odpowiedzialne za wdrażanie tego aktu w Polsce, podkreśla, że słabością UE jest zależność od zewnętrznych dostaw niektórych surowców, przede wszystkim od dostawców z Chin. – Mówimy o surowcach, które są fundamentem przemysłu europejskiego, nowoczesnych technologii, energetyki odnawialnej, technologii cyfrowych, przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i kosmicznego oraz sektora obronnego – podkreśla resort.

Czym jest akt o surowcach krytycznych?

W odpowiedzi na te wyzwania, 23 maja 2024 r. wszedł w życie unijny akt o surowcach krytycznych (CRMA) – to dokument, który ma na celu zbudowanie europejskich łańcuchów dostaw surowców strategicznych i krytycznych. CRMA wyznacza wiążące cele: są to 10 proc. wydobycia w UE, 40 proc. przetwarzania, 25 proc. recyklingu i nie więcej niż 65 proc. importu z jednego kraju.

Aby zrealizować te cele, CRMA wprowadza mechanizm wsparcia projektów strategicznych. Kluczową korzyścią jest skrócenie czasu wydawania pozwoleń do 27 miesięcy dla wydobycia i 15 dla przetwórstwa. Projekty te zyskują status nadrzędnego interesu publicznego, co ułatwia cały proces inwestycyjny.

Czytaj więcej

Główny geolog kraju, wiceminister klimatu i środowiska prof. Krzysztof Galos
Surowce i Paliwa
Węgiel energetyczny poza listą surowców krytycznych, ale nadal ważny dla gospodarki

Pierwsze polskie firmy skorzystają

Pierwszy nabór wniosków o status Projektu Strategicznego upłynął 22 sierpnia 2024 r., w wyniku czego złożono 170 wniosków. 124 wniosków dotyczyło projektów na terenie UE, a 46 wniosków – projektów poza UE. Ostatecznie, w ramach pierwszego konkursu, w marcu 2025 r. Komisja Europejska ogłosiła 47 nowych projektów strategicznych na terenie UE, a w maju 2025 r. – 13 projektów w krajach poza UE oraz terytoriach zamorskich.

Spośród 47 ogłoszonych projektów, 2 projekty znalazły się na terenie Polski. Są to zakład przetwarzania REE w Puławach oraz Polvolt zakład recyklingu baterii w Zawierciu.

To jednak nie koniec, bo 25 września 2025 r. Komisja Europejska oficjalnie otworzyła drugi nabór wniosków o status Projektu Strategicznego. Resort klimatu informuje też, że 9 października odbędzie się specjalna sesja informacyjna online dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. MKiŚ chce zachęcić polskich przedsiębiorców do skorzystania z możliwości, jakie daje nam CRMA i uzyskania statusu projektu strategicznego. W tym kontekście MKiŚ proceduje projekt ustawy o zapewnieniu gospodarce krajowej dostępu do surowców, w tym surowców krytycznych.

Źródło: rp.pl

Energetyka Energetyka zawodowa surowce krytyczne

