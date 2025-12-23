Reklama
Orlen skupuje akcje Energi i podtrzymuje wolę dalszych zakupów

Orlen skupuje kolejne pakiety akcji Energi. Płocki koncern nabył już ok. łącznie ok. 4,5 mln akcji spółki, ale do zakładanego celu jeszcze spółce trochę zostało. Dlatego też Orlen deklaruje, że jest chętny do kolejnych zakupów akcji. Spółka jest coraz bliższa założonego celu.

Publikacja: 23.12.2025 11:24

Foto: materiały prasowe

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Orlen zwiększa zaangażowanie w akcje spółki Energa?
  • Ile akcji spółka Orlen już nabyła i jaki jest jej docelowy poziom?
  • Jakie konsekwencje ma dla Orlenu osiągnięcie 95 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy?
  • Jakie są potencjalne scenariusze dotyczące obecności Energi na giełdzie po pełnym przejęciu przez Orlen?
  • Jakie czynniki mogą wpływać na decyzje dotyczące przyszłości Energi na giełdzie?
  • W jaki sposób Orlen zareagował na oczekiwania akcjonariuszy mniejszościowych?

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia Energa poinformowała w raporcie bieżącym o kolejnych zakupach akcji tej spółki dokonywanych przez Orlen. Przypomnijmy, że 26 listopada Orlen poinformował, że chce zwiększyć zaangażowanie w spółce Energa z 90,92 proc. do 100 proc. Spółka skierowała do akcjonariuszy tej spółki zaproszenie do sprzedaży akcji i oferuje 18,87 zł za jedną (łącznie chce wydać 709,1 mln zł). Spółka skupuje akcje transzami, póki co jednak celu nie udało się osiągnąć, choć spółka systematycznie informuje o kolejnych zakupach pakietów akcji.

Orlen chętny do dalszych zakupów 

Koniec roku jest dobrą okazją do podsumowania działań Orlenu na tym odcinku. Jak przekazuje nam spółka, podtrzymuje ona gotowość zakupu pozostałych na rynku akcji spółki Energa. –  Zaznaczamy równocześnie, że koncern zareagował na oczekiwania akcjonariuszy mniejszościowych i dostarczył na rynek płynności – podkreśla biuro prasowe spółki w odpowiedzi na nasze pytania. W efekcie podjętych działań Orlen nabył ponad 4,5 mln akcji Energi – 2,3 mln w odpowiedzi na zaproszenie oraz 2,25 mln na rynku regulowanym po średniej cenie 18,86 zł za jedną akcję, czyli po cenie niższej niż ta określona w zaproszeniu o 1 grosz.

Oznacza to, że spółka posiada obecnie ponad 92 proc. akcji spółki, a przed zaproszeniem było 90,9 proc. Nie to jednak jest najistotniejsze, lecz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA).

Coraz bliżej celu

Orlen przed zakupem kolejnych akcji posiadał 93,28 proc. udziałów w WZA. Po listopadowo-grudniowych zakupach udział ten zwiększył się do ponad 94 proc. Spółka potrzebuje więc jeszcze ok. 4,5 mln akcji, aby osiągnąć poziom 95 proc. głosów na WZA. Osiągnięcie bowiem tego poziomu daje spółce możliwość dokonania tzw. przymusowego wykupu akcji. Przymusowy wykup akcji tzw. squeeze out umożliwia bowiem akcjonariuszom większościowym spółek wykup akcji drobnych akcjonariuszy bez konieczności uzyskania zgody tych drugich.

Jeśli proces przejęcia 100 proc. akcji Energi dojdzie do skutku, to pojawi się kolejne pytanie, czy Orlen podejmie decyzję o wycofaniu Energi z giełdy. Tu nie ma jasności. W grze są dwa scenariusze: pozostawienie spółki na giełdzie jako opcji na przyszłość, która pozwoli pozyskać dodatkowy kapitał z giełdy, lub wycofanie jej z obrotu. Te decyzje zapadną już w przyszłym roku i poza czynnikami ekonomicznymi, w grę będzie wchodziła także kwestia pozaekonomiczna związana z decyzjami współwłaściciela, a więc Ministerstwa Aktywów Państwowych poprzez delegowanych przez siebie członków Rady Nadzorczej. Cały proces związany z podejmowaniem kolejnych decyzji zajmie kolejne kilka miesięcy. Pierwsza opcja, mimo że wydaje się obecnie najmniej prawdopodobna – jak słyszymy – jest obecnie mocno rozważana.

Źródło: rp.pl

