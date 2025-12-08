Prezes PGE Dariusz Marzec odwołany. Kto go zastąpi?

Aktualizacja: 08.12.2025 18:32 Publikacja: 08.12.2025 16:53
Dariusz Marzec został odwołany ze stanowiska prezesa PGE
Foto: materiały prasowe
Podobne informacje podał również portal Business Insider Polska.
Czytaj więcej
PGE szykuje się do grudniowej aukcji rynku mocy, która zdecyduje o losie nowych elektrowni gazowy...
Dariusz Marzec sprawował funkcję prezesa PGE od marca 2024 r. Za czasów jego prezesury grupa ogłosiła strategię do 2035 r., która przewiduje wydatki inwestycyjne na poziomie 235 mld zł, w tym między innymi w rozwój sieci dystrybucyjnej, w odnawialne źródła energii (w tym budowę wiatraków na morzu), a także w elektrownie gazowe.
Lubera, który ma zastąpić Marca, kierował w latach 2008–2015 Tauronem Polską Energią. W 2010 r. wprowadzał tę spółkę na giełdę. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że został powołany do rady nadzorczej PGE wraz z Piotrem Stolarczykiem. Nowi członkowie zastąpili dwóch odwołanych członków Rady Nadzorczej PGE – Małgorzatę Banasik i Sławomira Patyrę.
Dariusz Lubera jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Przez całe swoje życie zawodowe związany był z energetyką. Był prezesem Tauronu, ale też Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, prezesem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Pracował jako członek rad nadzorczych spółek z sektora, w tym m.in. PSE.
Czytaj więcej
PGE rozpoczęła budowę kolejnej już elektrociepłowni opalanej gazem. Do 2030 r. krakowska elektroc...
O gorących krzesłach w energetyce mówiło się już od momentu zmiany szefa resortu aktywów państwowych w lipcu tego roku. Wówczas to Wojciech Balczun został ministrem aktywów państwowych, zastępując na tym stanowisku Jakuba Jaworowskiego. Spodziewano się, że zacznie on wprowadzać w podległych mu spółkach swoje porządki.
Ale już za czasów Jaworowskiego pojawiały się opinie, że relacje między Jaworowskim a szefem PGE nie są łatwe. Wcześniej na niekorzyść Dariusza Marca działały również podane przez wp.pl informacje o wysokich kosztach zakupu samochodów dla zarządu PGE czy remontów w biurze firmy. Na dotychczasowego prezesa narzekały też związki zawodowe, które zarzucały mu „łamanie zasad dialogu społecznego”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kolejni chętni zgłaszają się, aby sprzedać Orlenowi akcje Energi. Ciekawym tropem w kontekście wyceny Energi jes...
Orlen nabył 1,68 mln akcji Energi w transakcjach rynkowych 27 listopada oraz dodatkowe 79 tys. akcji 28 listopad...
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zidentyfikował osoby, których działania mogły stanowić naruszenie prawa. Spraw...
Pozostanie Energi w Orlenie to obecnie jedyna pewna informacja. Scenariuszy i planów jest wiele, ale decyzji co...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Energa ostatecznie zostanie w grupie Orlen. Zarząd i Rada Nadzorcza Orlenu wyrazili zgodę na skierowanie zaprosz...
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. Tak wynika z naszego raportu – mówi Magdalena Dziczek, ekspertka ds. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w firmie RLG w Polsce.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas