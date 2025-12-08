Podobne informacje podał również portal Business Insider Polska.

Dariusz Marzec sprawował funkcję prezesa PGE od marca 2024 r. Za czasów jego prezesury grupa ogłosiła strategię do 2035 r., która przewiduje wydatki inwestycyjne na poziomie 235 mld zł, w tym między innymi w rozwój sieci dystrybucyjnej, w odnawialne źródła energii (w tym budowę wiatraków na morzu), a także w elektrownie gazowe.

Prezes PGE Dariusz Marzec odwołany. Kto go zastąpi?

Lubera, który ma zastąpić Marca, kierował w latach 2008–2015 Tauronem Polską Energią. W 2010 r. wprowadzał tę spółkę na giełdę. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że został powołany do rady nadzorczej PGE wraz z Piotrem Stolarczykiem. Nowi członkowie zastąpili dwóch odwołanych członków Rady Nadzorczej PGE – Małgorzatę Banasik i Sławomira Patyrę.

Dariusz Lubera jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Przez całe swoje życie zawodowe związany był z energetyką. Był prezesem Tauronu, ale też Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, prezesem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Pracował jako członek rad nadzorczych spółek z sektora, w tym m.in. PSE.