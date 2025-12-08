Reklama

Trzęsienie ziemi w PGE. Prezes energetycznego koncernu Dariusz Marzec odwołany

Ze stanowiska prezesa PGE odwołany został Dariusz Marzec – wynika z nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej”. Pełniącym obowiązki szefa firmy ma zostać Dariusz Lubera. Wraz z Marcem z zarządu odejdzie również wiceprezes spółki ds. operacyjnych Maciej Górski.

Publikacja: 08.12.2025 16:53

Foto: materiały prasowe

Monika Borkowska

Podobne informacje podał również portal Business Insider Polska.

Dariusz Marzec sprawował funkcję prezesa PGE od marca 2024 r. Za czasów jego prezesury grupa ogłosiła strategię do 2035 r., która przewiduje wydatki inwestycyjne na poziomie 235 mld zł, w tym między innymi w rozwój sieci dystrybucyjnej, w odnawialne źródła energii (w tym budowę wiatraków na morzu), a także w elektrownie gazowe. 

Prezes PGE Dariusz Marzec odwołany. Kto go zastąpi?

Lubera, który ma zastąpić Marca, kierował w latach 2008–2015 Tauronem Polską Energią. W 2010 r. wprowadzał tę spółkę na giełdę. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że został powołany do rady nadzorczej PGE wraz z Piotrem Stolarczykiem. Nowi członkowie zastąpili dwóch odwołanych członków Rady Nadzorczej PGE – Małgorzatę Banasik i Sławomira Patyrę.

Dariusz Lubera jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Przez całe swoje życie zawodowe związany był z energetyką. Był prezesem Tauronu, ale też Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, prezesem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Pracował jako członek rad nadzorczych spółek z sektora, w tym m.in. PSE.

O gorących krzesłach w energetyce mówiło się już od momentu zmiany szefa resortu aktywów państwowych w lipcu tego roku. Wówczas to Wojciech Balczun został ministrem aktywów państwowych, zastępując na tym stanowisku Jakuba Jaworowskiego. Spodziewano się, że zacznie on wprowadzać w podległych mu spółkach swoje porządki.

Ale już za czasów Jaworowskiego pojawiały się opinie, że relacje między Jaworowskim a szefem PGE nie są łatwe. Wcześniej na niekorzyść Dariusza Marca działały również  podane przez wp.pl informacje o wysokich kosztach zakupu samochodów dla zarządu PGE czy remontów w biurze firmy. Na dotychczasowego prezesa narzekały też związki zawodowe, które zarzucały mu „łamanie zasad dialogu społecznego”.

Źródło: rp.pl

