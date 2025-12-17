Energetyka bez paliw kopalnych? PSE chcą być gotowe za 10 lat

W strategii PSE nie podało, ile będzie kosztować jej realizacja. Dlaczego?

Nie podaliśmy, dlatego że mówimy o 2040 r. i z obecnej perspektywy trudno jest nam ocenić, ile dokładnie będą wynosić nakłady inwestycyjne. Rok temu prezentowaliśmy plan rozwoju sieci przesyłowej, który wycenialiśmy na 66 mld zł do 2037 r. Te kwoty są aktualne.

W strategii bardziej skupiamy się na potrzebnych działaniach i wyzwaniach. Chcielibyśmy jednak, aby ta kwota była mniejsza dzięki optymalizacji inwestycji pod kątem budowy nowych linii energetycznych. Tak zwana ustawa sieciowa, która na to pozwoli, być może jeszcze w tym roku trafi na posiedzenie Rady Ministrów. Chcemy budować infrastrukturę tam, gdzie jest realna potrzeba i zainteresowanie inwestorów. Nie chcemy marnować publicznych środków na sieci, które za kilka lat będą użytkowane w niewielkim stopniu. Z drugiej jednak strony będziemy wydawać więcej na bezpieczeństwo naszej infrastruktury.

Przejdźmy do konkretów. W strategii zakładacie, że w 2040 r. udział OZE w produkcji energii będzie wynosił 66 proc., a Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu (KPEiK), który wyszedł w sierpniu z MKiŚ, wskazywał na blisko 80 proc.

My bazujemy na najnowszej wersji KPEiK, która redukuje ten poziom do ok. 66 proc. na rzecz m.in. magazynów energii i atomu. Zakładamy, że upowszechnienie magazynowania energii spowoduje dynamiczny rozwój OZE i ten rynek w pewnym momencie się wysyci. Z kolei w miejsce źródeł konwencjonalnych wejdą jądrowe.

Ile węgla energetyka będzie potrzebować w 2030 r.?

Tego nie ma w naszej strategii, bo to jest strategia operatora systemu przesyłowego. To sprawa spółek, w jaki sposób rozwiążą problem optymalizacji swoich źródeł wytwórczych. Widzimy oczywiście trend budowy bloków gazowych, który jest głównym czynnikiem zmiany.

Kilka tygodni temu wspominał pan, że w 2030 r. zapotrzebowanie na węgiel wyniesie 7 mln ton…

I to podtrzymuję, ale nie ma o tym słowa w strategii PSE, bo ona tego nie dotyczy. Chciałbym tylko podkreślić, że jako operator odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemu tylko przynosimy informację, np. dotyczącą zobowiązań w zakresie budowy nowych bloków czy proporcji kosztów między wytwarzaniem energii elektrycznej z węgla czy gazu. Długoterminowe prognozy dla rynku gazu mówią, że będzie taniej, bo surowca będzie coraz więcej, podobnie jak terminali LNG w różnych miejscach na świecie.