Energetyka bez paliw kopalnych? PSE chcą być gotowe za 10 lat

Aktualizacja: 17.12.2025 16:10 Publikacja: 17.12.2025 04:05
Grzegorz Onichimowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych
Foto: materiały prasowe
Dziękuję, a skąd ten wniosek?
Jakie?
Czytaj więcej
Przygotowanie systemu elektroenergetycznego do bezpiecznej pracy przy bezemisyjnym miksie energet...
Nie występuje także inne słowo na „w” – wodór (śmiech).
Może nas do tego przybliżyć. Jesteśmy operatorem systemu przesyłowego. Nie odpowiadamy więc chociażby za poziom cen dyktowanych przez rynek. My tylko próbujemy tak zoptymalizować warunki rynkowe – oczywiście w porozumieniu z administracją, z Ministerstwem Energii, z Ministerstwem Klimatu i Środowiska (MKiŚ) – żeby w efekcie ceny były jak najbardziej przystępne.
Nie podaliśmy, dlatego że mówimy o 2040 r. i z obecnej perspektywy trudno jest nam ocenić, ile dokładnie będą wynosić nakłady inwestycyjne. Rok temu prezentowaliśmy plan rozwoju sieci przesyłowej, który wycenialiśmy na 66 mld zł do 2037 r. Te kwoty są aktualne.
W strategii bardziej skupiamy się na potrzebnych działaniach i wyzwaniach. Chcielibyśmy jednak, aby ta kwota była mniejsza dzięki optymalizacji inwestycji pod kątem budowy nowych linii energetycznych. Tak zwana ustawa sieciowa, która na to pozwoli, być może jeszcze w tym roku trafi na posiedzenie Rady Ministrów. Chcemy budować infrastrukturę tam, gdzie jest realna potrzeba i zainteresowanie inwestorów. Nie chcemy marnować publicznych środków na sieci, które za kilka lat będą użytkowane w niewielkim stopniu. Z drugiej jednak strony będziemy wydawać więcej na bezpieczeństwo naszej infrastruktury.
My bazujemy na najnowszej wersji KPEiK, która redukuje ten poziom do ok. 66 proc. na rzecz m.in. magazynów energii i atomu. Zakładamy, że upowszechnienie magazynowania energii spowoduje dynamiczny rozwój OZE i ten rynek w pewnym momencie się wysyci. Z kolei w miejsce źródeł konwencjonalnych wejdą jądrowe.
Tego nie ma w naszej strategii, bo to jest strategia operatora systemu przesyłowego. To sprawa spółek, w jaki sposób rozwiążą problem optymalizacji swoich źródeł wytwórczych. Widzimy oczywiście trend budowy bloków gazowych, który jest głównym czynnikiem zmiany.
Czytaj więcej
Już za 10 lat udział węgla w produkcji energii elektrycznej ma być śladowy, a dominującym źródłem...
I to podtrzymuję, ale nie ma o tym słowa w strategii PSE, bo ona tego nie dotyczy. Chciałbym tylko podkreślić, że jako operator odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemu tylko przynosimy informację, np. dotyczącą zobowiązań w zakresie budowy nowych bloków czy proporcji kosztów między wytwarzaniem energii elektrycznej z węgla czy gazu. Długoterminowe prognozy dla rynku gazu mówią, że będzie taniej, bo surowca będzie coraz więcej, podobnie jak terminali LNG w różnych miejscach na świecie.
Przez część roku w systemie elektroenergetycznym nie będą musiały pracować źródła emisyjne. Nie znaczy to, że w ogóle ich nie będzie, ale ze względów ekonomicznych będą wchodziły do systemu tylko wtedy, gdy będzie brakowało energii ze źródeł odnawialnych. Musimy się na to przygotować poprzez rozwiązania rynkowe, legislacyjne i techniczne. To nie ma nic wspólnego z przestawieniem się na 100 proc. OZE przez cały czas. Chodzi o przygotowanie systemu do pracy w ten sposób przez krótkie okresy, bo nie ma gwarancji, że zasoby, którymi dysponujemy obecnie, będą dostępne także za 10-15 lat. Już teraz miewamy godziny, kiedy udział OZE w produkcji energii zbliża się do 90 proc.
Mechanizmy mocowe zostaną z nami na długo, jednak muszą być zmienione. Wspieramy Ministerstwo Energii w pracach nad nowymi rozwiązaniami, które będą wspierać dekarbonizację i zapewniać bezpieczeństwo systemu. Chcielibyśmy przede wszystkim umożliwić konkurencję w obrębie poszczególnych technologii. Przykładowo potrzebne są i magazyny, i elektrownie gazowe, ale do różnych celów. Obecnie magazyny konkurują z gazem w ramach jednego mechanizmu, przez co sztucznie ograniczamy oba rodzaje zasobów i przez to pozbawiamy się potrzebnych narzędzi.
Problem jest, ale znacznie mniejszy niż jeszcze rok temu. Pojawi się wiele magazynów energii i elektrowni gazowych, które ten problem mogą rozwiązać, ale jeszcze nie wyeliminowaliśmy ryzyka całkowicie. Kluczowe są lata 2028-2030, kiedy kończy się okres wsparcia dla starszych elektrowni węglowych, a flota gazowa wciąż będzie w budowie.
Czytaj więcej
Musimy być ostrożni, jak duży bagaż systemów wsparcia bierzemy na siebie. Nie możemy dopuścić do...
Nie wszystkie, ale wybrane elektrownie węglowe najprawdopodobniej będziemy musieli jeszcze utrzymać w systemie energetycznym. To będzie krytyczny moment, przez który musimy przejść.
I w ten sposób narażać się na straty finansowe? Tak działać nie chcemy. Musimy stworzyć mechanizm, w którym ekonomicznie będzie można jeszcze część tych elektrowni węglowych pozostawić w systemie w dużej mierze w rezerwie. Mamy rok, może nawet dwa lata, by taki mechanizm dopracować, przekonać do niego Komisję Europejską i zatwierdzić.
Nie zdziwię się, jeśli aukcja przyniesie cenę powyżej 450 zł za MWh.
Taki potencjał wskazują rządowe dokumenty, ale nie jest jasne, czy faktycznie tak będzie. Pod taką moc musielibyśmy np. wybudować odpowiednią moc w gazie do stabilizacji pracy systemu.
Nie tylko, ale owszem, przykładamy do tego zagadnienia dużą wagę. Podkreślamy to, że energetyka rozproszona jest energetyką bezpieczniejszą z punktu widzenia fizycznego, ale na pewno trudniejszą do obrony z punktu widzenia ochrony cybernetycznej. Dotyczy to inwerterów, magazynów itd. Tę sytuację należy opanować. Mówiliśmy o tym w pakiecie antyblackoutowym i teraz to powtarzamy: będziemy przeznaczać znaczące pieniądze na cyberbezpieczeństwo. Druga kwestia to jest oczywiście bezpieczeństwo fizyczne, dlatego podpisaliśmy umowę ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, inwestujemy w ochronę antydronową i przed aktami sabotażu. Wiemy, że w coraz większym stopniu musimy to zrobić sami. Bronić będą nas siły zbrojne, ale chronić musimy się sami.
I nikt tego nie ma zamiaru podważać i rościć sobie prawa do większej kontroli nad ich działalnością. Musimy się jednak standaryzować jako branża, używać tych samych procedur i narzędzi. Chociażby tzw. rynek elastyczności i rynek usług systemowych do pewnego stopnia musi być jednolitym rynkiem. Musimy wspólnie określać, jakie mamy zasoby w sieci, decydować, co będzie wykorzystywane na szczeblu OSD (operatorów systemu dystrybucyjnego – red.), a co przez PSE. Bez bardzo bliskiej współpracy między operatorami nie jesteśmy w stanie bezpiecznie prowadzić systemu. Dzisiaj przez naszą sieć najwyższych napięć przepływa okresowo 40 proc. energii, a za chwilę pewnie 20 proc. Tymczasem system wciąż stanowi jednolitą całość. Bez lepszej koordynacji działań nie uda nam się utrzymać jego stabilnej pracy.
Tak, naszym zdaniem trzeba na nowo zdefiniować kształtowanie taryf za energię elektryczną i za jej dostarczenie. Musimy pamiętać, że ilość energii przepływającej przez sieci najwyższych napięć będzie maleć. W strategii zauważamy to wyzwanie, ale więcej w sprawie taryf będziemy mówić w przyszłorocznej strategii finansowej. Prawo musi w końcu uwzględniać, że mamy 1,5 mln prosumentów, którzy w ciągu roku pobierają z sieci pewnie około jednej czwartej potrzebnej im energii elektrycznej.
Jak abonament za telefon. Płacimy za to, co mamy gwarantowane w stałej opłacie abonamentowej. Za dodatkowe usługi, które wykraczają poza abonament, płacilibyśmy więcej. Przedmiotem dyskusji pozostaje oczywiście, jakie usługi znajdą się w podstawowej opłacie.
Cieszymy się, że Kancelaria Prezydenta zauważyła problem obecnych taryf. My te rozmowy prowadzimy od dawna i jesteśmy w nie mocno zaangażowani.
W naszym przypadku jest to tyle, ile domaga się prezydent, a więc 7 proc. Jesteśmy pod bardzo wysoką presją Urzędu Regulacji Energetyki. Musimy utrzymać częstotliwość i gwarantować niezawodność dostaw niezależnie od tego, ile energii będzie przepływało przez sieć PSE. I to jest oczywiście pewien problem, także pod względem tego, kto powinien za to zapłacić. Doceniam, że przy okazji prezydenckiego projektu pojawiła się wzmożona dyskusja. Sam projekt nie dotyczył jednak obniżenia rachunków, ale przerzucania kosztów na kogoś innego.
Dokładnie to proponują autorzy prezydenckiego projektu – podanie rachunku dalej koledze. Odpowiadając na pana pytanie, ci koledzy mogą zawsze wystawić „fakturę na firmę”, czyli na budżet państwa. Chcemy uniknąć problemu „podawania dalej” rachunku, którego nikt zapłacić nie chce. W związku z tym musimy tak optymalizować nasze działania, żeby nie powodować tzw. kosztów osieroconych, czyli nie budować sieci, która za 10 lat okaże się niepotrzebna. Staraliśmy się pokazać w naszej strategii, że dylematów związanych z prowadzeniem systemu jest bardzo dużo, a pewników bardzo mało. Koszty transformacji i koszty na rachunku za prąd finalnie będą jednak niższe.
Grzegorz Onichimowski
Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych od 1 marca 2024 r. Przedsiębiorca i menedżer z ponad 30-letnią praktyką w sektorach energetyki i IT. Ekspert Instytutu Obywatelskiego i współtwórca programu energetycznego Koalicji Obywatelskiej. Współtwórca i prezes w latach 2002–2012 Towarowej Giełdy Energii. Konsultant w wielu firmach sektora energetycznego w Polsce, Europie i USA. W latach 2015–2019 pomagał tworzyć rynek energii w krajach Zatoki Perskiej. Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz SGH.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ze stanowiska prezesa PGE odwołany został Dariusz Marzec – podała spółka w komunikacie. Pełniącym obowiązki szef...
Kolejni chętni zgłaszają się, aby sprzedać Orlenowi akcje Energi. Ciekawym tropem w kontekście wyceny Energi jes...
Orlen nabył 1,68 mln akcji Energi w transakcjach rynkowych 27 listopada oraz dodatkowe 79 tys. akcji 28 listopad...
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zidentyfikował osoby, których działania mogły stanowić naruszenie prawa. Spraw...
Pozostanie Energi w Orlenie to obecnie jedyna pewna informacja. Scenariuszy i planów jest wiele, ale decyzji co...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas