Jak duże miejsce w nowej strategii PGE będzie miał węgiel?

Wydobycie węgla brunatnego w Bełchatowie zakończy się za 10–12 lat, a w Turowie myślę, że nieco później. Trwają analizy, jak tę lukę w mocy 5 GW zabezpieczymy po tym, jak wyczerpane zostaną złoża węgla w Bełchatowie. Ta lokalizacja charakteryzuje się gigantycznym majątkiem sieciowym i wykwalifikowaną kadrą inżyniersko-techniczną do wykorzystania. Właśnie dlatego nie wyobrażam sobie, żeby ten region dalej nie zajmował się energetyką…

…czyli atomem.

Czy faktycznie atom, to nie będzie od nas zależało, choć oczywiście uważamy, że jest to bardzo dobra lokalizacja. Zanim jednak dojdzie do budowy drugiej elektrowni jądrowej minie ok. dziesięciu lat. Aby ten termin maksymalnie skrócić, przeznaczamy kilkaset milionów złotych – zgodnie ze strategią – na wstępne badania lokalizacyjne. W Pątnowie, gdzie również prowadzimy prace badawcze, wydaliśmy ok. 40 mln zł. Jeśli przejmiemy 100 proc. udziałów w spółce PGE PAK Energia Jądrowa, to będziemy prowadzili równolegle te analizy w dwóch lokalizacjach – Bełchatów i Pątnów. Zgodnie z wymogami prawa w raporcie środowiskowym trzeba wskazać dwa warianty lokalizacji. W przyszłości nie wykluczamy także inwestycji w mały atom, ale na razie monitorujemy rynek, choć postępy prac nad tą technologią są bardzo już widoczne.

Jak zmienią się wasze obszary działalności za dziesięć lat. Energetyka gazowa, dystrybucja, OZE…

W przypadku gazu moc zainstalowana wzrośnie do 10 GW. Będzie to kosztować 37 mld zł do 2035 r. Jeśli chodzi o dystrybucję – możliwość przyłączenia OZE w naszej sieci dystrybucji wzrośnie podwójnie, czyli o 11 GW. Nasz kolejny obszar to magazyny energii. W 2035 r. będziemy dysponować magazynami energii o pojemności ponad 18 GWh, z czego 4 GWh to elektrownia szczytowo-pompowa Młoty, którą będziemy realizować, jeśli uzyskamy decyzję środowiskową i finansowanie w ramach odpowiednich mechanizmów mocowych. Pierwszy i największy w Europie litowo-jonowy magazyn energii budujemy w Żarnowcu, drugi – w Gryfinie – ma już wsparcie z rynku mocy, a trzeci rozważamy w Rybniku. Wreszcie czwarty obszar to OZE, gdzie zakładamy 4 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej. Planujemy także dysponować potencjałem 4 GW mocy w wietrze na lądzie.

Ile to wszystko będzie kosztować?

Nakłady inwestycyjne w naszej strategii do 2035 r. wyniosą 235 mld zł.

Skąd pozyskać na to środki?

Źródeł finansowania transformacji energetycznej jest bardzo dużo. Dla przykładu nasz największy projekt morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 będzie kosztować 30 mld zł, z czego 15 mld zł, czyli część, którą pokrywa PGE, pozyskamy od instytucji finansowych. Popyt na finansowanie tej inwestycji przekraczał nasze zapotrzebowanie. Kluczem do sukcesu jest reżim oceny projektów i ich zdolność do generowania przychodów, a więc innymi słowy muszą być one „bankowalne”. Tę gwarancję dają nam mechanizmy wsparcia, jak kontrakt różnicowy dla morskich farm wiatrowych, rynek mocy dla gazu i magazynów energii. Te pieniądze są dostępne w polskim i międzynarodowym systemie finansowym.