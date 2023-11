PGE walczy z opłatą od nadmiarowych zysków. Gra idzie o miliardy

W kontekście cen energii na rynku, te na hurtowym spadają. " W trzecim kwartale tego roku kształtowała się na poziomie 555 zł za MWh z dostawą na 2024 r. W drugim kwartale było to 630 zł co tylko pokazuje, że tendencja spadkowa utrzymuje się" – wyliczał Rojewski.

Mimo mniejszej sprzedaży przychody rosną, co jest efektem wyższej ceny. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,5 mld zł w III kw. 2023 r. wobec 19,3 mld zł rok wcześniej.

Rekordowo drogi węgiel

Jak wynika z raportu za III kw., PGE zalicza do największy czynników cenotwórczych wzrost cen węgla na rynku krajowym (PSCMI-1). Po trzech kwartałach wyniósł on aż 85 proc. rok do roku, z 17,9 do 33,2 zł za GJ. – W kontekście ceny węgla musimy pamiętać, że wynika to z faktu, że mamy miks zakontraktowanego węgla z importu w 2022 r. z ceną węgla krajowego, który kupujemy po niższej cenie. Jeśli te dwie ceny uśrednimy, to wychodzi cena ujęta w danych ARP (te mówią o cenie węgla spalanego w danym miesiącu przez energetykę – red.) – mówi Lechosław Rojewski. Dodaje, że PGE spali ten węgiel z importu jeszcze w tym roku. W kwestii cen na 2024 r. spółka jest na etapie dopinania szczegółów kontraktowych z głównym dostawcą Polską Grupą Górniczą. – Umowa ta zapewni nam ok. 70 proc. zapotrzebowania na węgiel. Mamy już ofertę ostateczną, więc myślę, że w najbliższym czasie ją podpiszemy. Cena uwzględnia sytuację rynkową – zapewnił prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

PGE dostał zwrot za decyzję premiera

W kwestii pokrycia kosztów interwencyjnego zakupu węgla na potrzeby odbiorców indywidualnych w poprzednim sezonie grzewczym PGE poinformowało, że po ponad 10 miesiącach oczekiwań udało zawrzeć umowę z Ministerstwem Klimatu i Środowiska ws. zwrotu poniesionych kosztów wynikających z realizacji decyzji premiera o interwencyjnym zakupie węgla dla gospodarstw domowych jeszcze w 2022 r. – W związku z brakiem takiego formalnego potwierdzenia zawarliśmy rezerwę w wysokości 645 mln zł. Teraz mamy potwierdzenie i zostanie ona rozwiązana z końcem roku – dodał prezes.

Czytaj więcej Węgiel Ponad pół miliarda odpisu za niesprzedany węgiel. PGE nadal bez umowy z rządem Największy koncern energetyczny wciąż nie dostał pełnych rekompensat za interwencyjny zakup węgla kamiennego dla odbiorców indywidualnych. Jak wynika z raportu finansowego firmy, w efekcie spadających cen węgla, spółka została zmuszona dokonać odpisów na aktualizacyjnych na utratę wartości zakupionego węgla, które sięgają ponad pół miliarda zł.

Spór z URE

Kolejną kwestią budzącą emocje był sposób liczenia tzw. podatku od zysków energetyki PGE podała w wynikach, że przekazała na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen 4,7 mld zł, a uzyskało rekompensaty w wysokości 5,5 mld zł. – Potwierdzamy oczywiście te kwoty, ale to nie oznacza, że jesteśmy na plusie i zarabiamy na tym systemie. Rekompensata jest tylko pokryciem strat cen energii w obrocie, a 4,7 mld złotych to marży o różnicę w stosunku do ceny, która byłaby bez mrożenia – tłumaczył Piotr Sudoł, dyrektor ds. finansowych PGE.