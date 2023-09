Mrożenie cen energii popłaca. Spółki Skarbu Państwa zyskują, a miały dopłacać

Wreszcie Tauron informuje, że wielkość opłaty na Fundusz wynosiła 353 mln zł, jednak już wielkość rekompensat to blisko 2,2 mld zł. Oznacza to, że firma otrzymała 1,81 mld zł więcej, niż wpłaciła. Tauron musi kupować więcej energii na rynku, bo produkuje mniej, niż wynika to z potrzeb jego klientów, których jest ok. 5,6 mln.

W przypadku Orlenu (do którego należy Energa) odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za okres styczeń–czerwiec 2023 r. wyniósł 7,6 mld zł, natomiast rekompensaty do cen energii i gazu w grupie sięgnęły w tym okresie 12,7 mld zł.

– Kwota rekompensat, jakie otrzymała Grupa z tytułu zamrożenia cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, stanowiła zatem 12 proc. przychodów koncernu w segmencie energetyka i gaz, które wyniosły łącznie ok. 106 mld zł. Jeżeli uwzględnić kwoty, wpłacone w tym okresie przez Orlen do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, kwota netto otrzymana przez koncern w związku z zamrożeniem cen gazu i energii elektrycznej w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2023 roku, stanowiła 4,8 proc. łącznej kwoty przychodów w obu segmentach w tym okresie – informuje nas firma.

Dziura w systemie

Biorąc pod uwagę te liczby i dane resortu klimatu i środowiska oraz Zarządcy Rozliczeń, łączna kwota wypłat dotycząca mrożenia cen energii w okresie do połowy września 2023 r. wyniosła ok. 21,4 mld zł.

– Kwota ta obejmuje wypłaty wykonane również w 2022 r. W kwocie wypłat jest ujęte 7,6 mld zł zaliczek, które będą rozliczane ze składanymi za kolejne miesiące wnioskami – informuje nas resort.