Przemysł pisze list do premiera i nie przebiera w słowach. Brakuje kluczowego prawa

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu wystosowały apel do premia Donalda Tuska, w którym domagają się natychmiastowej interwencji w sprawie kluczowego rozporządzenia dla przemysłu. Jednocześnie przemysł domaga się wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które zwlekają z publikacją.

Publikacja: 04.11.2025 21:55

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego przemysł wystosował apel do Premiera o interwencję w sprawie kluczowego prawa?
  • Jakie branże są szczególnie dotknięte przez brak publikacji nowych przepisów wykonawczych?
  • W jaki sposób brak regulacji wpływa na proces ubiegania się o status odbiorcy przemysłowego?
  • Jakie mogą być konsekwencje opóźnień w publikacji rozporządzenia dla przedsiębiorstw energochłonnych?

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu wystosowały apel do premiera Donalda Tuska, w którym domagają się natychmiastowej interwencji w sprawie kluczowego rozporządzenia dla przemysłu. Sygnatariusze listu apelują w imieniu podmiotów uprawnionych do korzystania ze statusu odbiorcy przemysłowego, a więc przedsiębiorstw ze 116 sektorów przemysłowych, zużywających rocznie ponad 37 TWh energii elektrycznej.

Brakuje ważnego rozporządzenia 

W liście skierowanym do szefa rządu przedstawiciele branż energochłonnych przypominają, że mimo upływu niemal roku od wejścia w życie ustawy zmieniającej zasady ubiegania się o status odbiorcy przemysłowego, kluczowe rozporządzenie wykonawcze dopiero dziś zostało podpisane przez minister klimatu i środowiska i nie zostało jeszcze opublikowane.

Przedstawiciele najbardziej energochłonnych sektorów krajowego przemysłu oczekują od premiera interwencji w celu zapewnienia ciągłości korzystania z ulg dla przemysłu energochłonnego.

„Znaleźliśmy się w sytuacji braku przeprowadzenia prostej regulacji – rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej oraz wartości pomocy publicznej dla odbiorców przemysłowych. Mimo upływu niemal roku od wejścia w życie ustawy zmieniającej zasady ubiegania się o status odbiorcy przemysłowego, nowe rozporządzenie, kluczowe dla funkcjonowania systemu redukcji kosztów energii elektrycznej, do dziś nie zostało podpisane przez panią minister Paulinę Hennig-Kloskę” – czytamy w liście.

Jak podkreślają sygnatariusze, proces legislacyjny nie jest aktualizowany o kolejne etapy, a przedsiębiorstwa nie mają żadnej pewności co do ostatecznego kształtu przepisów, które będą obowiązywać podczas trwającego właśnie procesu składania wniosków o status odbiorcy przemysłowego na 2026 r. Termin upływa już 15 listopada, a firmy stoją przed ryzykiem utraty prawa do redukcji kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej, co w obecnych realiach gospodarczych jest – jak czytamy w liście – „absolutnie niedopuszczalne”. Nawet opublikowanie rozporządzenia w najbliższym czasie nie zmniejsza ryzyk dla firm, które będą miały realnie kilka dni na wywiązanie się ze swoich obowiązków, podczas gdy rząd od grudnia miał czas na spokojne wprowadzenie nowych regulacji.

Odpowiedzialność po stronie administracji

Przedstawiciele przemysłu nie uważają, że odpowiedzialność za tę sytuację spoczywa na administracji rządowej, która nie wywiązała się z obowiązku wdrożenia przepisów wykonawczych w terminie umożliwiającym odbiorcom energochłonnym terminową realizację wymaganych procedur administracyjnych. „Sytuacja ta nie powinna pozostać bez konsekwencji, w tym personalnych na poziomie politycznym, a skala problemu powinna skłonić do głębokiej refleksji nad sposobem funkcjonowania administracji rządowej czy prowadzenia polityki przemysłowej w Polsce” – podkreślają autorzy apelu.

Czytaj więcej

Czas i technologia, czyli bolączki przemysłu w dobie transformacji
Transformacja
Czas i technologia, czyli bolączki przemysłu w dobie transformacji

Sygnatariusze listu podkreślają, że obecna sytuacja to nie tylko kwestia jednego rozporządzenia, ale wyraz złożonego problemu: braku stabilności regulacyjnej, przewidywalności i partnerskiego dialogu z administracją. „Przemysł oczekuje realnych działań, które doprowadzą do wprowadzenia rozwiązań mających na celu poprawę obecnej sytuacji” – czytamy dalej w liście. 

Zdaniem branżowych organizacji, firmy stają przed ryzykiem braku możliwości złożenia prawidłowego oświadczenia i w konsekwencji utraty prawa do redukcji kosztów, co w obecnych realiach gospodarczych jest absolutnie niedopuszczalne. „Polska nie może być dłużej krajem, w którym koszty energii ponoszone przez przedsiębiorstwa z energochłonnych branż przemysłu, są najwyższe wśród krajów europejskich, a możliwość stosowania jedynych narzędzi łagodzących skutki unijnej polityki klimatycznej, jakie daje status Odbiorcy Przemysłowego jest blokowana przez krajową administrację” – wskazano w liście.

Źródło: rp.pl

Surowce Gaz Ziemny Energetyka Energetyka zawodowa energia elektryczna Przemysł

Brakuje ważnego rozporządzenia 

