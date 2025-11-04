Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego przemysł wystosował apel do Premiera o interwencję w sprawie kluczowego prawa?

Jakie branże są szczególnie dotknięte przez brak publikacji nowych przepisów wykonawczych?

W jaki sposób brak regulacji wpływa na proces ubiegania się o status odbiorcy przemysłowego?

Jakie mogą być konsekwencje opóźnień w publikacji rozporządzenia dla przedsiębiorstw energochłonnych?

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu wystosowały apel do premiera Donalda Tuska, w którym domagają się natychmiastowej interwencji w sprawie kluczowego rozporządzenia dla przemysłu. Sygnatariusze listu apelują w imieniu podmiotów uprawnionych do korzystania ze statusu odbiorcy przemysłowego, a więc przedsiębiorstw ze 116 sektorów przemysłowych, zużywających rocznie ponad 37 TWh energii elektrycznej.

Reklama Reklama

Brakuje ważnego rozporządzenia

W liście skierowanym do szefa rządu przedstawiciele branż energochłonnych przypominają, że mimo upływu niemal roku od wejścia w życie ustawy zmieniającej zasady ubiegania się o status odbiorcy przemysłowego, kluczowe rozporządzenie wykonawcze dopiero dziś zostało podpisane przez minister klimatu i środowiska i nie zostało jeszcze opublikowane.

Przedstawiciele najbardziej energochłonnych sektorów krajowego przemysłu oczekują od premiera interwencji w celu zapewnienia ciągłości korzystania z ulg dla przemysłu energochłonnego.

„Znaleźliśmy się w sytuacji braku przeprowadzenia prostej regulacji – rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej oraz wartości pomocy publicznej dla odbiorców przemysłowych. Mimo upływu niemal roku od wejścia w życie ustawy zmieniającej zasady ubiegania się o status odbiorcy przemysłowego, nowe rozporządzenie, kluczowe dla funkcjonowania systemu redukcji kosztów energii elektrycznej, do dziś nie zostało podpisane przez panią minister Paulinę Hennig-Kloskę” – czytamy w liście.