Umowy na 7 mld zł nie zostały jeszcze podpisane Nabór zakończył się 15 października. Te środki trafią na wsparcie dużych inwestycji w odnawialne źródła energii, budowę magazynów, sieci ciepłownicze i gazowe.

– Możemy z pełną świadomością i zadowoleniem powiedzieć, że mamy już znaczną ilość środków zakontraktowanych rzędu 89 proc. w ramach tego instrumentu. Wszystkie umowy na sieci zostały podpisane i te środki w wysokości 60 mld zł pracują w tej chwili dla gospodarki, – powiedziała wiceprezes. Wydatkowanie tych środków przewidziano w horyzoncie do 2036 r. Jak powiedziała wiceprezes w ramach dyskusji ze spółkami i ministerstwami, 90 proc. tych środków trafi do polskich wykonawców. – Takie deklaracje przedłożyły nam same spółki energetyczne. My jako BGK nie stawialiśmy takich wymagań, – dodała.

Efektem tych inwestycji ma być wybudowanie sieci elektroenergetycznych o długości 87 tys. km, a długość zmodernizowanych sieci ma wynieść blisko 60 tys. km.

Apetyt energetyki na te środki był znacznie większy, bo wynosił nawet 150 mld zł, mimo że na początku tworzenia tego instrumentu spółki miały nadzieję, że będą to dotacje, a nie pożyczki.

Budowa morskich farm wiatrowych

Za instrument dla morskich farm wiatrowych „Fundusz na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej” odpowiedzialne było Ministerstwo Aktywów Państwowych. Wielkość alokowanych środków to 9,8 mld zł. Umowy na te środki zostały już w 100 proc. podpisane. Z takiego wsparcia skorzystała Polenergia, PGE oraz Orlen. To zresztą ostatnia umowa pożyczkowa, którą zawarł BGK Umowy podpisane przez Orlen i Bank Gospodarstwa Krajowego zapewniają koncernowi finansowanie w wysokości ok. 3,5 mld zł. Z puli tych środków 900 mln zł zostanie przeznaczone na realizację morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, a pozostałe środki na projekt Baltic East w ramach tzw. II fazy rozwoju branży. O tej umowie płocki koncern i BGK poinformowali 28 października.