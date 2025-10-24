Na sesji giełdowej 24 października 2025 r. kurs akcji Grupy Tauron przekroczył 10 zł, co jest historycznie najwyższą ceną za akcję spółki od debiutu giełdowego, który miał miejsce w czerwcu 2010 r.. Giełdowa wycena spółki zbliża się obecnie do 18 mld zł. Notowania spółki zamknęły się ostatecznie w piątek 24 października na poziomie 10,2 zł.

Co przemawia za Tauronem?

Na przestrzeni ostatniego roku spółka zaprezentowała nową strategię rozwoju, pozyskała rekordowe finansowanie z Krajowego Planu Odbudowy na realizację jej założeń w zakresie segmentu Dystrybucja w wysokości ponad 16 mld zł. To, co pozwoliło spółce na szybki wzrost, to także jasno określona ścieżka odejścia od elektrowni węglowych, które ciążą spółkom energetycznym ze względu na straty. Starsze elektrownie Taurona jak Siersza, Jaworzno II, Łaziska i Łagisza będą pracować najdalej do 2028 r. Jedynie do 2030 r. w Łagiszy być może zostanie przedłużona produkcja. Po 2030 r. w Grupie pozostanie jedynie Elektrownia Jaworzno III 910 MW, która ma kontrakt mocowy do 2035 r., ale technicznie będzie mogła pracować do 2040 r. Tauron ma obecnie najbardziej jaskrawą ścieżkę odejścia od węgla i być może będzie drugim po Enerdze koncernem, który odejdzie od spalania węgla na potrzeby produkcji energii elektrycznej.

Agencje doceniają

Sytuację finansową i perspektywy stojące przed spółką doceniła również agencja ratingowa Fitch, zmieniając perspektywę ratingów dla spółki ze stabilnej na pozytywną. Spójna wizja rozwoju buduje wizerunek stabilnej, przejrzystej i wiarygodnej Grupy, co z kolei przekłada się na wzrost zaufania inwestorów i coraz wyższą wycenę rynkową.

– Przekroczenie poziomu 10 zł za akcję oznacza ponad 160-procentowy wzrost od początku roku, kiedy kurs akcji kształtował się na poziomie 3,80 zł. Natomiast od czasu rozpoczęcia pracy naszego zarządu – od marca 2024 r., wzrost kursu akcji wyniósł już 230 proc. (…) Niezmiernie cieszy nas fakt, że Spółka jest bardzo dobrze oceniana z wielu perspektyw – klientów, akcjonariuszy, instytucji finansujących oraz agencji ratingowej – mówi Grzegorz Lot, prezes Taurona i dodaje, że jest to również pozytywny trend w odniesieniu do całego sektora energetycznego, który jest obecnie postrzegany jako atrakcyjny obszar inwestycyjny w kontekście dokonującej się zielonej transformacji.