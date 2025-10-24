Aktualizacja: 24.10.2025 20:39 Publikacja: 24.10.2025 20:22
Foto: Adobestock
Na sesji giełdowej 24 października 2025 r. kurs akcji Grupy Tauron przekroczył 10 zł, co jest historycznie najwyższą ceną za akcję spółki od debiutu giełdowego, który miał miejsce w czerwcu 2010 r.. Giełdowa wycena spółki zbliża się obecnie do 18 mld zł. Notowania spółki zamknęły się ostatecznie w piątek 24 października na poziomie 10,2 zł.
Na przestrzeni ostatniego roku spółka zaprezentowała nową strategię rozwoju, pozyskała rekordowe finansowanie z Krajowego Planu Odbudowy na realizację jej założeń w zakresie segmentu Dystrybucja w wysokości ponad 16 mld zł. To, co pozwoliło spółce na szybki wzrost, to także jasno określona ścieżka odejścia od elektrowni węglowych, które ciążą spółkom energetycznym ze względu na straty. Starsze elektrownie Taurona jak Siersza, Jaworzno II, Łaziska i Łagisza będą pracować najdalej do 2028 r. Jedynie do 2030 r. w Łagiszy być może zostanie przedłużona produkcja. Po 2030 r. w Grupie pozostanie jedynie Elektrownia Jaworzno III 910 MW, która ma kontrakt mocowy do 2035 r., ale technicznie będzie mogła pracować do 2040 r. Tauron ma obecnie najbardziej jaskrawą ścieżkę odejścia od węgla i być może będzie drugim po Enerdze koncernem, który odejdzie od spalania węgla na potrzeby produkcji energii elektrycznej.
Czytaj więcej
Wierzę, że w perspektywie kolejnych pięciu lat około 60 proc. klientów przejdzie na różnego typu...
Sytuację finansową i perspektywy stojące przed spółką doceniła również agencja ratingowa Fitch, zmieniając perspektywę ratingów dla spółki ze stabilnej na pozytywną. Spójna wizja rozwoju buduje wizerunek stabilnej, przejrzystej i wiarygodnej Grupy, co z kolei przekłada się na wzrost zaufania inwestorów i coraz wyższą wycenę rynkową.
– Przekroczenie poziomu 10 zł za akcję oznacza ponad 160-procentowy wzrost od początku roku, kiedy kurs akcji kształtował się na poziomie 3,80 zł. Natomiast od czasu rozpoczęcia pracy naszego zarządu – od marca 2024 r., wzrost kursu akcji wyniósł już 230 proc. (…) Niezmiernie cieszy nas fakt, że Spółka jest bardzo dobrze oceniana z wielu perspektyw – klientów, akcjonariuszy, instytucji finansujących oraz agencji ratingowej – mówi Grzegorz Lot, prezes Taurona i dodaje, że jest to również pozytywny trend w odniesieniu do całego sektora energetycznego, który jest obecnie postrzegany jako atrakcyjny obszar inwestycyjny w kontekście dokonującej się zielonej transformacji.
Na sesji giełdowej 24 października 2025 r. kurs akcji Grupy Tauron przekroczył 10 zł, co jest historycznie najwyższą ceną za akcję spółki od debiutu giełdowego, który miał miejsce w czerwcu 2010 r.. Giełdowa wycena spółki zbliża się obecnie do 18 mld zł. Notowania spółki zamknęły się ostatecznie w piątek 24 października na poziomie 10,2 zł.
Kilka dni temu ruszyła druga tura naborów wniosków na projekty strategiczne w ramach unijnego aktu o surowcach k...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Część państw zaczyna preferować produkcję energii we własnym zakresie kosztem importowanej, a część stawia na dy...
Obecny prezes Energi, Sławomir Staszak i Sławomir Jędrzejczyk, przed laty były członek zarządu Orlenu, zostali p...
Ostatnie uzupełniające aukcje rynku mocy zakończyły się pełnym sukcesem. Spółki energetyczne wygrały wsparcie pu...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
We wrześniu na Komitet Stały Rady Ministrów trafi pierwszy element pakietu antyblackoutowego – projekt ustawy zm...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas