Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały, jak co miesiąc, dane produkcyjne polskiego systemu energetycznego. Polskie elektrownie wyprodukowały od stycznia do czerwca tego roku ponad 84,4 TWh energii. To o blisko 1,5 proc. więcej niż przed rokiem. Krajowe zużycie energii wyniosło zaś 83,3 TWh i spadło rok do roku o 2,36 proc. Krajowe saldo wymiany zagranicznej wyniosło – 1,1 TWh. Oznacza to, że nasz kraj o taką wartość więcej energii wyeksportował niż zaimportował. Mimo dużego wzrostu produkcji energii z wiatru w czerwcu, w tym jednym miesiącu udział węgla w produkcji prądu wynosił nadal ponad 51 proc., zaś OZE ponad 40 proc.

Od początku roku nadal dominuje węgiel

Zgodnie ze szczegółowymi danymi produkcyjnymi za pierwsze półrocze produkcja energii z węgla powoli, ale jednak spada. Z węgla kamiennego wyprodukowano 40,8 proc. potrzebnej energii (60,45 TWh), zaś rok wcześniej był to udział na poziomie 42 proc. Z węgla brunatnego wytworzono 20,25 proc. energii (17 TWh), zaś rok wcześniej było to 20,8 proc. Znacząco zaś wzrosła produkcja prądu z gazu – z 8,8 proc. przed rokiem do 10,6 proc. (8,9 TWh). Na fali wznoszącej utrzymuje się fotowoltaika, której udział w produkcji energii wzrósł z 10,6 do 12,2 proc. (10,3 TWh). Z kolei udział energetyki wiatrowej w produkcji prądu jest mniejszy i spadł z 15,4 proc. do 14,6 proc. (12,3 TWh). Miks energetyczny uzupełnia energetyka wodna, której udział w produkcji energii spadł z 2,4 proc. do 1,55 proc. (1,3 TWh).

Czerwiec pod znakiem wiatru

Porównując tylko jeden miesiąc, w czerwcu widzimy pogłębienie trendu korzystnego dla OZE. Udział węgla kamiennego w produkcji spadł z 40,6 proc. w czerwcu poprzedniego roku do 33,3 proc. w tym roku (4,2 TWh). W przypadku węgla brunatnego udział tego surowca w produkcji prądu wyniósł przed rokiem 23,3 proc., zaś w tym roku 17,8 proc. (2,25 TWh). Udział gazu ziemnego wzrósł z blisko 7 proc. do 8,7 proc. (1 TWh) Fotowoltaika odpowiadała rok wcześniej za ponad 18 proc. wyprodukowanej energii, zaś w czerwcu tego roku już blisko 21 proc. (10,3 TWh). Największy wzrost odnotowała energetyka wiatrowa, która rok wcześniej odpowiadała za 9,2 proc., zaś w tym roku już 18 proc. (2,3 TWh). Tak duży wzrost energetyki wiatrowej to efekt nadspodziewanie dobrych warunków wietrznych, jakie panowały w czerwcu.